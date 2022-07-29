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Последняя надежда. Удерживаемые на Украине моряки обратились к Путину - РИА Новости, 29.07.2022
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Последняя надежда. Удерживаемые на Украине моряки обратились к Путину
Последняя надежда. Удерживаемые на Украине моряки обратились к Путину - РИА Новости, 29.07.2022
Последняя надежда. Удерживаемые на Украине моряки обратились к Путину
Без связи, возможности сойти на берег и лекарств — почти полгода 67 российских моряков в заложниках на Украине. Еще до начала военной спецоперации они зашли на... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T08:00
2022-07-29T11:19
общество
татьяна москалькова
украина
россия
красный крест
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Без связи, возможности сойти на берег и лекарств — почти полгода 67 российских моряков в заложниках на Украине. Еще до начала военной спецоперации они зашли на плановый ремонт в Измаил, но сняться с якоря им не дали, выставили вооруженную охрану. Люди на грани нервного срыва. Отчаявшись, они обратились к Владимиру Путину: "Вы — наша последняя надежда, чтобы решился вопрос с нашим обменом и возвращением домой"."Нас охраняют вооруженные люди"Записать видеообращение к президенту решили члены экипажа сухогруза "Волго-Балт — 244". Всего на судне — восемь человек. Родных они не видели больше десяти месяцев."На судоремонтный завод в Измаиле пришли в феврале, но после начала спецоперации все работы остановились. Мы не можем сойти на берег, так как нас охраняют вооруженные люди. Не получается оплатить сотовую связь, купить что-либо: рубли не принимают, карты не работают" — так начинается обращение моряков к Владимиру Путину.Пленные говорят, что продукты и питьевая вода пока есть, но в минимальных количествах. Что будет завтра — не знают."Мы пытались обращаться за помощью в разные структуры. Но нам отвечают одно и то же: "Вы в списках, скоро произойдет обмен. Но когда? &lt;...&gt; Все морально устали и хотят вернуться домой"."Вы нам уже надоели""Волго-Балт — 244" — не единственное судно, экипаж которого Украина, по сути, взяла в заложники. Ольга Дьякова из Армавира уже почти год не видела сыновей, работающих на сухогрузе "Омский-6". Старший — второй помощник капитана, средний — механик."В рейсе они были полгода, а 24 февраля зашли на плановый ремонт. Так положено: через шесть месяцев все суда проходят проверку, — уточняет она. — Но то, что их отправили на украинский завод, меня смутило. Я даже звонила в фирму, которая сопровождала этот рейс, объясняла, что, учитывая международную обстановку, нужно выбрать другое место. Но кто меня послушает?"С едой и водой, по словам Ольги, проблем нет. Но больше всего ее тревожит моральное состояние моряков. У одного уже произошел нервный срыв. "Видимо, из-за замкнутого пространства — начал крушить корабль, выбрасывать за борт технику. Понятно, что такое заточение не каждый выдержит. Даже в тюрьме заключенных выводят на прогулки".Ольга Дьякова обращалась и к уполномоченному по правам человека в России, и в Красный Крест, и в Минобороны, даже писала президенту: "Мне отвечали, что с нашей стороны запросы на обмен идут, но Украина их игнорирует".Правда, однажды моряков возили на обмен, но в последний момент процедура сорвалась. По словам Дьяковой, экипажи посадили в автобус, забрали телефоны. Но не довезли даже до Одессы — развернули обратно."Сами пограничники, охраняющие суда, не понимают, почему россиян держат в заточении так долго, говорят: "Вы нам уже надоели, когда вас отсюда заберут?"Ситуация осложняется тем, что все российские суда Украина уже выставила на торги. "Сыновья писали, что постоянно приходят покупатели, смотрят на них, как на товар. Непонятно только, куда денут ребят, если корабли все же купят", — переживает Дьякова.Не первый обменС начала военной спецоперации — благодаря усилиям Минобороны, аппарата уполномоченного по правам человека и Министерства иностранных дел — удалось вернуть на родину экипажи трех судов. Матросы рассказывали, что часто результат обмена непредсказуем."Например, когда нас меняли, выяснилось, что Украина привезла только 29 человек, хотя договаривались о тридцати, — пояснял в беседе с РИА Новости старпом судна "Авангард" Анатолий Кривяков. — На той стороне заплакала девушка. Видимо, в списках она как раз была тридцатой и, услышав переговоры, поняла, что останется в плену. Но в итоге наши ее все равно отпустили".Другие моряки рассказывали, что в ожидании обмена жили у пастора баптистской церкви — в их судно попал снаряд, оно сгорело. Сам обмен был смешанным — к "нулевой точке" привезли как военных, так и гражданских.В аппарате Татьяны Москальковой РИА Новости сообщили, что переговоры о моряках продолжаются. Делают все возможное, чтобы россияне вернулись домой.
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Анастасия Гнединская
Анастасия Гнединская
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общество, татьяна москалькова, украина, россия, красный крест
08:00 29.07.2022 (обновлено: 11:19 29.07.2022)
 

Последняя надежда. Удерживаемые на Украине моряки обратились к Путину

© Блокнот Астрахань / YoutubeСтоп-кадр видеообращения астраханских моряков
Стоп-кадр видеообращения астраханских моряков
© Блокнот Астрахань / Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Без связи, возможности сойти на берег и лекарств — почти полгода 67 российских моряков в заложниках на Украине. Еще до начала военной спецоперации они зашли на плановый ремонт в Измаил, но сняться с якоря им не дали, выставили вооруженную охрану. Люди на грани нервного срыва. Отчаявшись, они обратились к Владимиру Путину: "Вы — наша последняя надежда, чтобы решился вопрос с нашим обменом и возвращением домой".

"Нас охраняют вооруженные люди"

Записать видеообращение к президенту решили члены экипажа сухогруза "Волго-Балт — 244". Всего на судне — восемь человек. Родных они не видели больше десяти месяцев.
"На судоремонтный завод в Измаиле пришли в феврале, но после начала спецоперации все работы остановились. Мы не можем сойти на берег, так как нас охраняют вооруженные люди. Не получается оплатить сотовую связь, купить что-либо: рубли не принимают, карты не работают" — так начинается обращение моряков к Владимиру Путину.
© Фото предоставлено Оксаной ДьяковойОдно из российских судов, моряки которого находятся в заложниках
Одно из российских судов, моряки которого находятся в заложниках
© Фото предоставлено Оксаной Дьяковой
Одно из российских судов, моряки которого находятся в заложниках
Пленные говорят, что продукты и питьевая вода пока есть, но в минимальных количествах. Что будет завтра — не знают.
"Мы пытались обращаться за помощью в разные структуры. Но нам отвечают одно и то же: "Вы в списках, скоро произойдет обмен. Но когда? <...> Все морально устали и хотят вернуться домой".

"Вы нам уже надоели"

"Волго-Балт — 244" — не единственное судно, экипаж которого Украина, по сути, взяла в заложники. Ольга Дьякова из Армавира уже почти год не видела сыновей, работающих на сухогрузе "Омский-6". Старший — второй помощник капитана, средний — механик.
"В рейсе они были полгода, а 24 февраля зашли на плановый ремонт. Так положено: через шесть месяцев все суда проходят проверку, — уточняет она. — Но то, что их отправили на украинский завод, меня смутило. Я даже звонила в фирму, которая сопровождала этот рейс, объясняла, что, учитывая международную обстановку, нужно выбрать другое место. Но кто меня послушает?"
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И корабль не плывет. Сколько российских моряков держат в плену на Украине
С едой и водой, по словам Ольги, проблем нет.
"Все привозит агент, перекидывает через борт. А вот лекарства в судовой аптечке закончились: за время заточения и переболели гриппом, и зубы сами лечили. Пополнить запас таблеток из охраны никто даже не пытался, хотя о проблеме они знают", — рассказывает Дьякова.
Но больше всего ее тревожит моральное состояние моряков. У одного уже произошел нервный срыв. "Видимо, из-за замкнутого пространства — начал крушить корабль, выбрасывать за борт технику. Понятно, что такое заточение не каждый выдержит. Даже в тюрьме заключенных выводят на прогулки".
Ольга Дьякова обращалась и к уполномоченному по правам человека в России, и в Красный Крест, и в Минобороны, даже писала президенту: "Мне отвечали, что с нашей стороны запросы на обмен идут, но Украина их игнорирует".
Правда, однажды моряков возили на обмен, но в последний момент процедура сорвалась. По словам Дьяковой, экипажи посадили в автобус, забрали телефоны. Но не довезли даже до Одессы — развернули обратно.
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"Сами пограничники, охраняющие суда, не понимают, почему россиян держат в заточении так долго, говорят: "Вы нам уже надоели, когда вас отсюда заберут?"
Ситуация осложняется тем, что все российские суда Украина уже выставила на торги. "Сыновья писали, что постоянно приходят покупатели, смотрят на них, как на товар. Непонятно только, куда денут ребят, если корабли все же купят", — переживает Дьякова.

Не первый обмен

С начала военной спецоперации — благодаря усилиям Минобороны, аппарата уполномоченного по правам человека и Министерства иностранных дел — удалось вернуть на родину экипажи трех судов. Матросы рассказывали, что часто результат обмена непредсказуем.
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Москалькова сообщила об ухудшении ситуации с пленными моряками
"Например, когда нас меняли, выяснилось, что Украина привезла только 29 человек, хотя договаривались о тридцати, — пояснял в беседе с РИА Новости старпом судна "Авангард" Анатолий Кривяков. — На той стороне заплакала девушка. Видимо, в списках она как раз была тридцатой и, услышав переговоры, поняла, что останется в плену. Но в итоге наши ее все равно отпустили".
Другие моряки рассказывали, что в ожидании обмена жили у пастора баптистской церкви — в их судно попал снаряд, оно сгорело. Сам обмен был смешанным — к "нулевой точке" привезли как военных, так и гражданских.
В аппарате Татьяны Москальковой РИА Новости сообщили, что переговоры о моряках продолжаются. Делают все возможное, чтобы россияне вернулись домой.
 
ОбществоТатьяна МоскальковаУкраинаРоссияКрасный Крест
 
 
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