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Лавров и Блинкен обсудили вопрос обмена заключенных и ситуацию на Украине - РИА Новости, 29.07.2022
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Лавров и Блинкен обсудили вопрос обмена заключенных и ситуацию на Украине
Лавров и Блинкен обсудили вопрос обмена заключенных и ситуацию на Украине - РИА Новости, 29.07.2022
Лавров и Блинкен обсудили вопрос обмена заключенных и ситуацию на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с государственным секретарем США Энтони Блинкеном обсудил вопрос обмена заключенными и... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T20:27
2022-07-29T21:10
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с государственным секретарем США Энтони Блинкеном обсудил вопрос обмена заключенными и нынешнюю ситуацию на Украине, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства. "Касательно возможного обмена заключенных граждан с российской стороны настоятельно предложено вернуться в режим профессионального, без спекулятивных информационных вбросов диалога в режиме "тихой дипломатии", — говорится в заявлении.Говоря об украинском кризисе, Лавров изложил принципиальные подходы России, подчеркнув, что цели и задачи спецоперации будут полностью выполнены.Кроме того, российский министр обратил внимание, что продолжающаяся накачка ВСУ и националистических батальонов оружием, масштабно применяющегося против мирного населения, только "продлевает агонию режима в Киеве, затягивая конфликт и умножая жертвы".Главы внешнеполитических ведомств также затронули тему обеспечения глобальной продовольственной безопасности. В частности, Лавров проинформировал Блинкена о деталях договоренностей по поставках зерна, достигнутых в Стамбуле.Помимо этого, глава МИД России подчеркнул, что нынешняя ситуация осложняется американскими санкциями.Министры также обсудили двусторонние отношения России и США, которые остро нуждаются в нормализации.Отмечается, что беседа состоялась по инициативе американской стороны.
https://ria.ru/20220728/obmen-1805533275.html
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россия, мария захарова, виктор бут, бриттни грайнер, сша, в мире, вооруженные силы украины, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), энтони блинкен, украина
20:27 29.07.2022 (обновлено: 21:10 29.07.2022)
 
Лавров и Блинкен обсудили вопрос обмена заключенных и ситуацию на Украине

Лавров предложил Блинкену вернуться в режим "тихой дипломатии" по обмену заключенными

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с государственным секретарем США Энтони Блинкеном обсудил вопрос обмена заключенными и нынешнюю ситуацию на Украине, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
"Касательно возможного обмена заключенных граждан с российской стороны настоятельно предложено вернуться в режим профессионального, без спекулятивных информационных вбросов диалога в режиме "тихой дипломатии", — говорится в заявлении.
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Говоря об украинском кризисе, Лавров изложил принципиальные подходы России, подчеркнув, что цели и задачи спецоперации будут полностью выполнены.
Кроме того, российский министр обратил внимание, что продолжающаяся накачка ВСУ и националистических батальонов оружием, масштабно применяющегося против мирного населения, только "продлевает агонию режима в Киеве, затягивая конфликт и умножая жертвы".
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Главы внешнеполитических ведомств также затронули тему обеспечения глобальной продовольственной безопасности. В частности, Лавров проинформировал Блинкена о деталях договоренностей по поставках зерна, достигнутых в Стамбуле.
Помимо этого, глава МИД России подчеркнул, что нынешняя ситуация осложняется американскими санкциями.
"Указано на неприемлемость использования коллективным Западом этой проблемы в своих геополитические интересах", — уточнили в ведомстве.
Министры также обсудили двусторонние отношения России и США, которые остро нуждаются в нормализации.
Отмечается, что беседа состоялась по инициативе американской стороны.
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