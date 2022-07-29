https://ria.ru/20220729/lavrov-1805984472.html

Лавров и Блинкен обсудили вопрос обмена заключенных и ситуацию на Украине

Лавров и Блинкен обсудили вопрос обмена заключенных и ситуацию на Украине - РИА Новости, 29.07.2022

Лавров и Блинкен обсудили вопрос обмена заключенных и ситуацию на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с государственным секретарем США Энтони Блинкеном обсудил вопрос обмена заключенными и... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T20:27

2022-07-29T20:27

2022-07-29T21:10

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с государственным секретарем США Энтони Блинкеном обсудил вопрос обмена заключенными и нынешнюю ситуацию на Украине, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства. "Касательно возможного обмена заключенных граждан с российской стороны настоятельно предложено вернуться в режим профессионального, без спекулятивных информационных вбросов диалога в режиме "тихой дипломатии", — говорится в заявлении.Говоря об украинском кризисе, Лавров изложил принципиальные подходы России, подчеркнув, что цели и задачи спецоперации будут полностью выполнены.Кроме того, российский министр обратил внимание, что продолжающаяся накачка ВСУ и националистических батальонов оружием, масштабно применяющегося против мирного населения, только "продлевает агонию режима в Киеве, затягивая конфликт и умножая жертвы".Главы внешнеполитических ведомств также затронули тему обеспечения глобальной продовольственной безопасности. В частности, Лавров проинформировал Блинкена о деталях договоренностей по поставках зерна, достигнутых в Стамбуле.Помимо этого, глава МИД России подчеркнул, что нынешняя ситуация осложняется американскими санкциями.Министры также обсудили двусторонние отношения России и США, которые остро нуждаются в нормализации.Отмечается, что беседа состоялась по инициативе американской стороны.

https://ria.ru/20220728/obmen-1805533275.html

https://ria.ru/20220729/sanktsii-1805952682.html

https://ria.ru/20220728/posolstvo-1805497144.html

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россия, мария захарова, виктор бут, бриттни грайнер, сша, в мире, вооруженные силы украины, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), энтони блинкен, украина