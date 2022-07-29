20:27 29.07.2022 (обновлено: 21:10 29.07.2022)
Лавров и Блинкен обсудили вопрос обмена заключенных и ситуацию на Украине
Лавров предложил Блинкену вернуться в режим "тихой дипломатии" по обмену заключенными
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с государственным секретарем США Энтони Блинкеном обсудил вопрос обмена заключенными и нынешнюю ситуацию на Украине, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
"Касательно возможного обмена заключенных граждан с российской стороны настоятельно предложено вернуться в режим профессионального, без спекулятивных информационных вбросов диалога в режиме "тихой дипломатии", — говорится в заявлении.
Говоря об украинском кризисе, Лавров изложил принципиальные подходы России, подчеркнув, что цели и задачи спецоперации будут полностью выполнены.
Кроме того, российский министр обратил внимание, что продолжающаяся накачка ВСУ и националистических батальонов оружием, масштабно применяющегося против мирного населения, только "продлевает агонию режима в Киеве, затягивая конфликт и умножая жертвы".
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Главы внешнеполитических ведомств также затронули тему обеспечения глобальной продовольственной безопасности. В частности, Лавров проинформировал Блинкена о деталях договоренностей по поставках зерна, достигнутых в Стамбуле.
Помимо этого, глава МИД России подчеркнул, что нынешняя ситуация осложняется американскими санкциями.
"Указано на неприемлемость использования коллективным Западом этой проблемы в своих геополитические интересах", — уточнили в ведомстве.
Министры также обсудили двусторонние отношения России и США, которые остро нуждаются в нормализации.
Отмечается, что беседа состоялась по инициативе американской стороны.