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В России за сутки госпитализировали 1723 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 29.07.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220729/koronavirus-1805799127.html
В России за сутки госпитализировали 1723 пациента с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1723 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 29.07.2022
В России за сутки госпитализировали 1723 пациента с COVID-19
Более 11,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 39 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T11:19
2022-07-29T11:19
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Более 11,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 39 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 29 июля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1723 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 15,6%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 47 регионах, снижение - в 31, ситуация не изменилась в семи.
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, общество, здоровье - общество, россия
11:19 29.07.2022
 
В России за сутки госпитализировали 1723 пациента с COVID-19

В России за сутки выявили 11 422 новых случая COVID-19, умерли 39 человек

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинские работники везут пациента на носилках по коридору COVID-госпиталя в Краснодаре
Медицинские работники везут пациента на носилках по коридору COVID-госпиталя в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Медицинские работники везут пациента на носилках по коридору COVID-госпиталя в Краснодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Более 11,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 39 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выздоровело за сутки 4670 человек, или на 6,9% меньше в сравнении с 28 июля 2022 года. Выявлено 11 422 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 39 человек", - говорится в сообщении.
"По состоянию на 29 июля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1723 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 15,6%", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций отмечен в 47 регионах, снижение - в 31, ситуация не изменилась в семи.
 
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