https://ria.ru/20220729/koronavirus-1805799127.html

В России за сутки госпитализировали 1723 пациента с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1723 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 29.07.2022

В России за сутки госпитализировали 1723 пациента с COVID-19

Более 11,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 39 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T11:19

2022-07-29T11:19

2022-07-29T11:19

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Более 11,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 39 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 29 июля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1723 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 15,6%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 47 регионах, снижение - в 31, ситуация не изменилась в семи.

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, общество, здоровье - общество, россия