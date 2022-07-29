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В России за сутки госпитализировали 1723 пациента с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1723 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 29.07.2022
В России за сутки госпитализировали 1723 пациента с COVID-19
Более 11,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 39 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T11:19
2022-07-29T11:19
2022-07-29T11:19
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Более 11,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 39 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 29 июля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1723 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 15,6%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 47 регионах, снижение - в 31, ситуация не изменилась в семи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, общество, здоровье - общество, россия
В России за сутки госпитализировали 1723 пациента с COVID-19
В России за сутки выявили 11 422 новых случая COVID-19, умерли 39 человек