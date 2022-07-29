https://ria.ru/20220729/kirkorov-1805778541.html
Киркорова не пустили в Молдавию, сообщил местный адвокат
Киркорова не пустили в Молдавию, сообщил местный адвокат - РИА Новости, 29.07.2022
Киркорова не пустили в Молдавию, сообщил местный адвокат
Российскому исполнителю Филиппу Киркорову запретили въезд в Молдавию, несмотря на то что он выступает ключевым свидетелем по делу об обвинении оппозиционного... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T10:57
2022-07-29T10:57
2022-07-29T14:33
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филипп киркоров
шоу-бизнес
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КИШИНЕВ, 29 июл — РИА Новости. Российскому исполнителю Филиппу Киркорову запретили въезд в Молдавию, несмотря на то что он выступает ключевым свидетелем по делу об обвинении оппозиционного депутата Марины Таубер в незаконном финансировании партии "Шор", сообщил ее адвокат Аурелиу Коленко.По его словам, прокуратура подозревает, что Киркоров якобы получил от партии "Шор" деньги, и поэтому защита Таубер опротестует решение погранполиции.Девятнадцатого июля партия "Шор" организовала на центральной площади Кишинева акцию протеста, в которой приняли участие более 40 тысяч человек. Они выражали недовольство ростом цен и бездействием власти. На площади должен был пройти концерт с участием Киркорова, Davы и Ивана Дмитриенко, но его сорвали полицейские, которые заблокировали транспорт, перевозивший технику и оборудование для эстрады. Тем не менее прокуроры настаивают, что Киркоров получил гонорар в 200 тысяч евро и эта сумма не отражена в финансовом отчете партии.Через два дня после акции антикоррупционная прокуратура провела у активистов и сторонников партии "Шор" обыски, а парламент по запросу исполняющего обязанности генпрокурора Дмитрия Робу лишил Таубер депутатского иммунитета. Сейчас депутат находится под арестом.
https://ria.ru/20220723/moldaviya-1804532342.html
https://ria.ru/20220619/moldaviya-1796581576.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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знаменитости, филипп киркоров, шоу-бизнес
10:57 29.07.2022 (обновлено: 14:33 29.07.2022)
Киркорова не пустили в Молдавию, сообщил местный адвокат
Адвокат Марины Таубер заявил, что певца Филиппа Киркорова не пустили в Молдавию
КИШИНЕВ, 29 июл — РИА Новости. Российскому исполнителю Филиппу Киркорову запретили въезд в Молдавию, несмотря на то что он выступает ключевым свидетелем по делу об обвинении оппозиционного депутата Марины Таубер в незаконном финансировании партии "Шор", сообщил ее адвокат Аурелиу Коленко.
"Сегодня при пересечении границы Молдавии в аэропорту гражданин России и гражданин Болгарии Киркоров Филипп не был допущен на территорию республики, ему было оформлено решение об отказе на въезд. Мотивы для отказа в пересечении границы не указаны, хотя певец был приглашен в Молдавию по настоянию группы адвокатов депутата Марины Таубер", — заявил юрист журналистам.
По его словам, прокуратура подозревает, что Киркоров якобы получил от партии "Шор" деньги, и поэтому защита Таубер опротестует решение погранполиции.
"Власти, нарушая закон, воспрепятствовали проведению правосудия. Господин Киркоров является ключевым свидетелем по делу Таубер. Власти опасаются, что Киркоров даст правдивые показания. Мы опротестуем этот безграмотный протокол и через несколько дней предоставим доказательства о невиновности Марины Таубер", — заключил адвокат.
Девятнадцатого июля партия "Шор" организовала на центральной площади Кишинева акцию протеста, в которой приняли участие более 40 тысяч человек. Они выражали
недовольство ростом цен и бездействием власти. На площади должен был пройти концерт с участием Киркорова, Davы и Ивана Дмитриенко, но его сорвали полицейские, которые заблокировали транспорт, перевозивший технику и оборудование для эстрады. Тем не менее прокуроры настаивают, что Киркоров получил гонорар в 200 тысяч евро и эта сумма не отражена в финансовом отчете партии.
Через два дня после акции антикоррупционная прокуратура провела у активистов и сторонников партии "Шор" обыски, а парламент по запросу исполняющего обязанности генпрокурора Дмитрия Робу лишил Таубер депутатского иммунитета. Сейчас депутат находится под арестом.