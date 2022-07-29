https://ria.ru/20220729/kirkorov-1805778541.html

Киркорова не пустили в Молдавию, сообщил местный адвокат

Киркорова не пустили в Молдавию, сообщил местный адвокат - РИА Новости, 29.07.2022

Киркорова не пустили в Молдавию, сообщил местный адвокат

Российскому исполнителю Филиппу Киркорову запретили въезд в Молдавию, несмотря на то что он выступает ключевым свидетелем по делу об обвинении оппозиционного... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T10:57

2022-07-29T10:57

2022-07-29T14:33

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КИШИНЕВ, 29 июл — РИА Новости. Российскому исполнителю Филиппу Киркорову запретили въезд в Молдавию, несмотря на то что он выступает ключевым свидетелем по делу об обвинении оппозиционного депутата Марины Таубер в незаконном финансировании партии "Шор", сообщил ее адвокат Аурелиу Коленко.По его словам, прокуратура подозревает, что Киркоров якобы получил от партии "Шор" деньги, и поэтому защита Таубер опротестует решение погранполиции.Девятнадцатого июля партия "Шор" организовала на центральной площади Кишинева акцию протеста, в которой приняли участие более 40 тысяч человек. Они выражали недовольство ростом цен и бездействием власти. На площади должен был пройти концерт с участием Киркорова, Davы и Ивана Дмитриенко, но его сорвали полицейские, которые заблокировали транспорт, перевозивший технику и оборудование для эстрады. Тем не менее прокуроры настаивают, что Киркоров получил гонорар в 200 тысяч евро и эта сумма не отражена в финансовом отчете партии.Через два дня после акции антикоррупционная прокуратура провела у активистов и сторонников партии "Шор" обыски, а парламент по запросу исполняющего обязанности генпрокурора Дмитрия Робу лишил Таубер депутатского иммунитета. Сейчас депутат находится под арестом.

https://ria.ru/20220723/moldaviya-1804532342.html

https://ria.ru/20220619/moldaviya-1796581576.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, филипп киркоров, шоу-бизнес