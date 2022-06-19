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В Молдавии несколько тысяч человек вышли на акцию протеста из-за цен

В Молдавии несколько тысяч человек вышли на акцию протеста из-за цен - РИА Новости, 19.06.2022

В Молдавии несколько тысяч человек вышли на акцию протеста из-за цен

В центре Кишинева несколько тысяч человек участвуют в акции протеста против роста цен под лозунгом "Новая жизнь", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T17:50

2022-06-19T17:50

2022-06-19T19:24

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КИШИНЕВ, 19 июн — РИА Новости. В центре Кишинева несколько тысяч человек участвуют в акции протеста против роста цен под лозунгом "Новая жизнь", передает корреспондент РИА Новости.Сообщается, что мероприятие организовала оппозиционная партия "Шор", представители которой с мая проводят в молдавской столице и некоторых других населенных пунктах антиправительственные собрания.На митинг вышли рабочие, педагоги, врачи, пенсионеры и другие жители страны. Многие приехали из регионов.По ее словам, полиция утром препятствовала организаторам подготовить площадь для акции, поскольку правительство боится протестов и "ставит различные препоны оппозиции".Сейчас на площади Великого национального собрания, по данным силовиков, собралось около трех тысяч человек. Протестующие требуют отставок и досрочных выборов в парламент. Они высказывают недовольство ростом цен на продукты и высокими тарифами на энергоносители. Манифестанты скандируют: "Досрочные выборы," "Долой власть!", "Отставка", "Долой Майю Санду!".Молдавия столкнулась с беспрецедентным ростом цен в конце весны. По подсчетам Национального бюро статистики, среднегодовая инфляция в мае составила 29,05 процента. Цены на продукты питания выросли на 32,5 процента, непродовольственные товары — на 21,45 процента. Оппозиция возложила на правительство и правящую партию "Действие и солидарность" ответственность за экономический кризис в стране.

https://ria.ru/20220619/moldaviya-1796524670.html

https://ria.ru/20220616/moldaviya-1795853356.html

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в мире, кишинев, молдавия, майя санду