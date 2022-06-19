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В Молдавии несколько тысяч человек вышли на акцию протеста из-за цен
В Молдавии несколько тысяч человек вышли на акцию протеста из-за цен - РИА Новости, 19.06.2022
В Молдавии несколько тысяч человек вышли на акцию протеста из-за цен
В центре Кишинева несколько тысяч человек участвуют в акции протеста против роста цен под лозунгом "Новая жизнь", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T17:50
2022-06-19T17:50
2022-06-19T19:24
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КИШИНЕВ, 19 июн — РИА Новости. В центре Кишинева несколько тысяч человек участвуют в акции протеста против роста цен под лозунгом "Новая жизнь", передает корреспондент РИА Новости.Сообщается, что мероприятие организовала оппозиционная партия "Шор", представители которой с мая проводят в молдавской столице и некоторых других населенных пунктах антиправительственные собрания.На митинг вышли рабочие, педагоги, врачи, пенсионеры и другие жители страны. Многие приехали из регионов.По ее словам, полиция утром препятствовала организаторам подготовить площадь для акции, поскольку правительство боится протестов и "ставит различные препоны оппозиции".Сейчас на площади Великого национального собрания, по данным силовиков, собралось около трех тысяч человек. Протестующие требуют отставок и досрочных выборов в парламент. Они высказывают недовольство ростом цен на продукты и высокими тарифами на энергоносители. Манифестанты скандируют: "Досрочные выборы," "Долой власть!", "Отставка", "Долой Майю Санду!".Молдавия столкнулась с беспрецедентным ростом цен в конце весны. По подсчетам Национального бюро статистики, среднегодовая инфляция в мае составила 29,05 процента. Цены на продукты питания выросли на 32,5 процента, непродовольственные товары — на 21,45 процента. Оппозиция возложила на правительство и правящую партию "Действие и солидарность" ответственность за экономический кризис в стране.
https://ria.ru/20220619/moldaviya-1796524670.html
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Антиправительственная акция в центре Кишинева
Антиправительственная акция в центре Кишинева
2022-06-19T17:50
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в мире, кишинев, молдавия, майя санду
17:50 19.06.2022 (обновлено: 19:24 19.06.2022)
В Молдавии несколько тысяч человек вышли на акцию протеста из-за цен
В Кишиневе несколько тысяч человек вышли на антиправительственную акцию из-за роста цен
КИШИНЕВ, 19 июн — РИА Новости. В центре Кишинева несколько тысяч человек участвуют в акции протеста против роста цен под лозунгом "Новая жизнь", передает корреспондент РИА Новости.
Сообщается, что мероприятие организовала оппозиционная партия "Шор", представители которой с мая проводят в молдавской столице и некоторых других населенных пунктах антиправительственные собрания.
На митинг вышли рабочие, педагоги, врачи, пенсионеры и другие жители страны. Многие приехали из регионов.
"Люди больше не в состоянии оплачивать счета за газ, электричество подорожало, топливо стало таким дорогим, что можно сойти с ума, люди уже не могут заправлять свои машины", — заявила депутат парламента, вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер.
По ее словам, полиция утром препятствовала организаторам подготовить площадь для акции, поскольку правительство боится протестов и "ставит различные препоны оппозиции".
Сейчас на площади Великого национального собрания, по данным силовиков, собралось около трех тысяч человек.
Протестующие требуют отставок и досрочных выборов в парламент. Они высказывают недовольство ростом цен на продукты и высокими тарифами на энергоносители. Манифестанты скандируют: "Досрочные выборы," "Долой власть!", "Отставка", "Долой Майю Санду
!".
Молдавия
столкнулась с беспрецедентным ростом цен в конце весны. По подсчетам Национального бюро статистики, среднегодовая инфляция в мае составила 29,05 процента. Цены на продукты питания выросли на 32,5 процента, непродовольственные товары — на 21,45 процента. Оппозиция возложила на правительство и правящую партию "Действие и солидарность" ответственность за экономический кризис в стране.