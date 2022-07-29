Хотиненко возглавил жюри Казанского фестиваля мусульманского кино
Режиссер Владимир Хотиненко возглавил жюри Казанского фестиваля мусульманского кино
Кинорежиссёр Владимир Хотиненко. Архивное фото
КАЗАНЬ, 29 июл – РИА Новости. Режиссер Владимир Хотиненко возглавит жюри XVIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино, который пройдет в столице Татарстана с 7 по 11 сентября, сообщает оргкомитет конкурса.
Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит с 2005 года, до 2010 года он назывался "Золотой минбар". Девиз фестиваля неизменен: "Через диалог культур – к культуре диалога". Фестиваль проводится при поддержке главы Татарстана, министерства культуры России и в партнерстве с группой стратегического видения "Россия – исламский мир". В программу отбираются фильмы, отражающие общечеловеческие духовно-нравственные ценности и культурные традиции, несущие идеи миротворчества, веротерпимости и гуманизма вне зависимости от вероисповедания автора.
"Председателем станет заслуженный деятель искусств России и народный артист России Владимир Хотиненко", - говорится сообщении.
"Мы уверены, что Владимир Хотиненко хорошо понимает идеологию Казанского кинофестиваля. В его фильме "Мусульманин", пожалуй, впервые в истории российского кинематографа были затронуты темы ислама и веротерпимости. Особенно важно помнить об этом в год 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией", - отметила исполнительный директор Казанского фестиваля мусульманского кино Миляуша Айтуганова.
В составе жюри фестиваля писатель, кинорежиссер, кинокритик Хамид Бенамра (Алжир, Франция), режиссер и продюсер Анар Кашаганова (Казахстан), режиссер, продюсер Амер Салмин Аль Мурри (ОАЭ), режиссер документальных фильмов Наргес Абьяр (Иран), режиссер Хаобам Пабан Кумар (Индия), кинокритик, киновед Ихсан Кабиль (Турция), режиссер, актриса, продюсер Ильхам Шахейн (Египет). Россию в жюри фестиваля также представит киновед, историк кино, режиссер документальных фильмов Валерий Фомин. От республики Татарстан в жюри будет работать ректор Российского исламского института Рафик Мухаметшин.
Всего в этом году на фестиваль было подано 625 заявок из 44 стран. Отборочной комиссией был составлен шорт-лист работ, из которых членам жюри и предстоит выбрать победителей.