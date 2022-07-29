Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в московском хостеле

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Двое из восьми пострадавших при крупном пожаре в хостеле в Москве остаются в больнице после отравления угарным газом в состоянии средней тяжести, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Шесть человек отпустили, в больнице остаются двое", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что состояние госпитализированных оценивается как средней тяжести.Пожар произошел в хостеле на Алма-Атинской улице на юге Москвы в ночь на пятницу. По предварительной информации, погибли восемь человек, еще восемь пострадали.По данным столичного главка МЧС, людям помешали спастись решетки на окнах, а сигнализация в хостеле не сработала. Сейчас владелец хостела находится на допросе, сообщил РИА Новости ранее источник в правоохранительных органах.Как отмечала прокуратура Москвы, бизнесмен ранее уже привлекался к административной ответственности за нарушение пожарной безопасности.Уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ и в прокуратуре.
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96
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353
60
353
60
Кадры работы следователей внутри сгоревшего хостела на юге Москвы
Кадры работы следователей внутри сгоревшего хостела на юге Москвы
Одна из пострадавших комнат хостела на Алма-Атинской улице, где произошел пожар
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Двое из восьми пострадавших при крупном пожаре в хостеле в Москве остаются в больнице после отравления угарным газом в состоянии средней тяжести, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Шесть человек отпустили, в больнице остаются двое", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что состояние госпитализированных оценивается как средней тяжести.
Пожар произошел в хостеле на Алма-Атинской улице на юге Москвы в ночь на пятницу. По предварительной информации, погибли восемь человек, еще восемь пострадали.
По данным столичного главка МЧС, людям помешали спастись решетки на окнах, а сигнализация в хостеле не сработала. Сейчас владелец хостела находится на допросе, сообщил РИА Новости ранее источник в правоохранительных органах.
Как отмечала прокуратура Москвы, бизнесмен ранее уже привлекался к административной ответственности за нарушение пожарной безопасности.
Уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ и в прокуратуре.
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