https://ria.ru/20220729/khostel-1805855282.html

Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в московском хостеле

Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в московском хостеле - РИА Новости, 29.07.2022

Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в московском хостеле

Двое из восьми пострадавших при крупном пожаре в хостеле в Москве остаются в больнице после отравления угарным газом в состоянии средней тяжести, рассказал РИА... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T13:57

2022-07-29T13:57

2022-07-29T14:52

происшествия

москва

пожар в хостеле на юго-востоке москвы

новости - туризм

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Двое из восьми пострадавших при крупном пожаре в хостеле в Москве остаются в больнице после отравления угарным газом в состоянии средней тяжести, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Шесть человек отпустили, в больнице остаются двое", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что состояние госпитализированных оценивается как средней тяжести.Пожар произошел в хостеле на Алма-Атинской улице на юге Москвы в ночь на пятницу. По предварительной информации, погибли восемь человек, еще восемь пострадали.По данным столичного главка МЧС, людям помешали спастись решетки на окнах, а сигнализация в хостеле не сработала. Сейчас владелец хостела находится на допросе, сообщил РИА Новости ранее источник в правоохранительных органах.Как отмечала прокуратура Москвы, бизнесмен ранее уже привлекался к административной ответственности за нарушение пожарной безопасности.Уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ и в прокуратуре.

https://ria.ru/20220729/pozhary-1805828169.html

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Кадры работы следователей внутри сгоревшего хостела на юге Москвы Кадры работы следователей внутри сгоревшего хостела на юге Москвы 2022-07-29T13:57 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, пожар в хостеле на юго-востоке москвы, новости - туризм