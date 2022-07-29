https://ria.ru/20220729/khostel-1805839827.html

В столичном хостеле начали устранять последствия пожара

В столичном хостеле начали устранять последствия пожара - РИА Новости, 29.07.2022

В столичном хостеле начали устранять последствия пожара

ГБУ "Жилищник района Братеево" устраняет последствие пожара в хостеле в Москве, сообщили РИА Новости в префектуре ЮАО. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T13:18

2022-07-29T13:18

2022-07-29T13:18

туризм

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар в хостеле на юго-востоке москвы

новости - туризм

туризм

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. ГБУ "Жилищник района Братеево" устраняет последствие пожара в хостеле в Москве, сообщили РИА Новости в префектуре ЮАО."Ведутся работы по разбору завалов, удалению следов копоти с фасада многоквартирного дома и прилегающей территории. Дальнейший ремонт арендатор будет проводить за собственные средства на основании заключенного договора между собственником помещений и Департаментом имущества города Москвы", — говорится в сообщении.В префектуре также отметили, что соседние дома от пожара не пострадали, расселение жителей не проводилось.Пожар произошел в ночь на пятницу в хостеле на первом этаже 16-этажного жилого дома на Алма-Атинской улице. По данным МЧС России, погибли восемь человек. В экстренных службах сообщили, что возгорание могло начаться из-за неисправного электрооборудования.

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Ольга Кабанова

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Ольга Кабанова

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