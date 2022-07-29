https://ria.ru/20220729/pozhar-1805739814.html
При пожаре в хостеле на юго-востоке Москвы погибли восемь человек
При пожаре в хостеле на юго-востоке Москвы погибли восемь человек - РИА Новости, 29.07.2022
При пожаре в хостеле на юго-востоке Москвы погибли восемь человек
При пожаре в хостеле на юго-востоке Москвы, предварительно, погибли восемь человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T00:59
2022-07-29T00:59
2022-07-29T14:03
происшествия
пожар в хостеле на юго-востоке москвы
новости - туризм
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. При пожаре в хостеле на юго-востоке Москвы, предварительно, погибли восемь человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что пожар произошел на первом этаже многоэтажного дома на улице Алма-Атинской, 7, корпус 2, одного человека спасли, но есть погибшие, возгорание уже локализовано. Согласно данным из справочных ресурсов, по этому адресу находится хостел.В МЧС уточнили, что в результате пожара пострадали три человека, возгорание ликвидировали в 0.47 на площади 150 квадратных метров.Причиной пожара, по предварительным данным, стала неисправность электрооборудования. Люди, вероятно, погибли от отравления угарным газом, отметили в экстренных службах.На место пожара направлена комиссия центрального аппарата МЧС, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц".В настоящее время движение по Алма-Атинской улице в районе возгорания было полностью перекрыто.
https://ria.ru/20220729/khostel-1805855282.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры сгоревшего хостела на юго-востоке Москвы
На окнах сгоревшего на юго-востоке Москвы хостела, где погибли 8 человек и еще несколько пострадали, были решетки, передает корреспондент РИА Новости.
2022-07-29T00:59
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PT0M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пожар в хостеле на юго-востоке москвы, новости - туризм
00:59 29.07.2022 (обновлено: 14:03 29.07.2022)
При пожаре в хостеле на юго-востоке Москвы погибли восемь человек
При пожаре в хостеле на юго-востоке Москвы погибли восемь человек
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. При пожаре в хостеле на юго-востоке Москвы, предварительно, погибли восемь человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что пожар произошел на первом этаже многоэтажного дома на улице Алма-Атинской, 7, корпус 2, одного человека спасли, но есть погибшие, возгорание уже локализовано. Согласно данным из справочных ресурсов, по этому адресу находится хостел.
"Предварительно, погибли восемь человек", - сказал собеседник агентства.
В МЧС уточнили, что в результате пожара пострадали три человека, возгорание ликвидировали в 0.47 на площади 150 квадратных метров.
Причиной пожара, по предварительным данным, стала неисправность электрооборудования. Люди, вероятно, погибли от отравления угарным газом, отметили в экстренных службах.
На место пожара направлена комиссия центрального аппарата МЧС, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц".
В настоящее время движение по Алма-Атинской улице в районе возгорания было полностью перекрыто.