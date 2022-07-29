https://ria.ru/20220729/pozhar-1805739814.html

При пожаре в хостеле на юго-востоке Москвы погибли восемь человек

При пожаре в хостеле на юго-востоке Москвы погибли восемь человек - РИА Новости, 29.07.2022

При пожаре в хостеле на юго-востоке Москвы погибли восемь человек

При пожаре в хостеле на юго-востоке Москвы, предварительно, погибли восемь человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T00:59

2022-07-29T00:59

2022-07-29T14:03

происшествия

пожар в хостеле на юго-востоке москвы

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805761960_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f4c3425a6919c89d9ee261f23039ba39.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. При пожаре в хостеле на юго-востоке Москвы, предварительно, погибли восемь человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что пожар произошел на первом этаже многоэтажного дома на улице Алма-Атинской, 7, корпус 2, одного человека спасли, но есть погибшие, возгорание уже локализовано. Согласно данным из справочных ресурсов, по этому адресу находится хостел.В МЧС уточнили, что в результате пожара пострадали три человека, возгорание ликвидировали в 0.47 на площади 150 квадратных метров.Причиной пожара, по предварительным данным, стала неисправность электрооборудования. Люди, вероятно, погибли от отравления угарным газом, отметили в экстренных службах.На место пожара направлена комиссия центрального аппарата МЧС, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц".В настоящее время движение по Алма-Атинской улице в районе возгорания было полностью перекрыто.

https://ria.ru/20220729/khostel-1805855282.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры сгоревшего хостела на юго-востоке Москвы На окнах сгоревшего на юго-востоке Москвы хостела, где погибли 8 человек и еще несколько пострадали, были решетки, передает корреспондент РИА Новости. 2022-07-29T00:59 true PT0M36S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, пожар в хостеле на юго-востоке москвы, новости - туризм