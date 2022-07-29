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Экстренные службы назвали основную версию пожара в хостеле в Москве - РИА Новости, 29.07.2022
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Экстренные службы назвали основную версию пожара в хостеле в Москве
Экстренные службы назвали основную версию пожара в хостеле в Москве - РИА Новости, 29.07.2022
Экстренные службы назвали основную версию пожара в хостеле в Москве
Сильная нагрузка на электропроводку от работающих вентиляторов рассматривается в качестве основной версии крупного пожара в хостеле в Москве, где погибли восемь РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T12:16
2022-07-29T12:16
пожар в хостеле на юго-востоке москвы
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Сильная нагрузка на электропроводку от работающих вентиляторов рассматривается в качестве основной версии крупного пожара в хостеле в Москве, где погибли восемь человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Ранее столичный главк СК РФ заявил, что следствие рассматривает различные версии, одной из основных является неисправность электропроводки. Для установления точной причины назначен ряд судебных экспертиз, в том числе пожарно-техническая."Предварительная причина - электропроводка не выдержала нагрузки от работающих вентиляторов", - уточнил источник.Пожар произошел в хостеле на Алма-Атинской улице на юге Москвы в ночь на пятницу. По предварительной информации, погибли восемь человек, четыре человека госпитализированы.По данным столичного главка МЧС, людям помешали спастись решетки на окнах, а сигнализация в хостеле не сработала. Сейчас владелец хостела находится на допросе, сообщил РИА Новости ранее источник в правоохранительных органах.Как отмечала прокуратура Москвы, бизнесмен ранее уже привлекался к административной ответственности за нарушение пожарной безопасности.Уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ и в прокуратуре.
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россия
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пожар в хостеле на юго-востоке москвы, происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:16 29.07.2022
 
Экстренные службы назвали основную версию пожара в хостеле в Москве

Перегруз электросетей от работающих вентиляторов мог вызвать пожар в хостеле в Москве

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВыгоревшие квартиры на Алма-Атинской улице, где располагался хостел, в котором произошел пожар
Выгоревшие квартиры на Алма-Атинской улице, где располагался хостел, в котором произошел пожар - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Выгоревшие квартиры на Алма-Атинской улице, где располагался хостел, в котором произошел пожар
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Сильная нагрузка на электропроводку от работающих вентиляторов рассматривается в качестве основной версии крупного пожара в хостеле в Москве, где погибли восемь человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее столичный главк СК РФ заявил, что следствие рассматривает различные версии, одной из основных является неисправность электропроводки. Для установления точной причины назначен ряд судебных экспертиз, в том числе пожарно-техническая.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
11:11
Владельца сгоревшего в Москве хостела доставили на допрос, сообщил источник
"Предварительная причина - электропроводка не выдержала нагрузки от работающих вентиляторов", - уточнил источник.
Пожар произошел в хостеле на Алма-Атинской улице на юге Москвы в ночь на пятницу. По предварительной информации, погибли восемь человек, четыре человека госпитализированы.
По данным столичного главка МЧС, людям помешали спастись решетки на окнах, а сигнализация в хостеле не сработала. Сейчас владелец хостела находится на допросе, сообщил РИА Новости ранее источник в правоохранительных органах.
Как отмечала прокуратура Москвы, бизнесмен ранее уже привлекался к административной ответственности за нарушение пожарной безопасности.
Уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ и в прокуратуре.
Последствия пожара в хостеле на юго-востоке Москвы
© АГН "Москва" / Денис Воронин

Возгорание в хостеле на первом этаже дома по Алма-Атинской улице произошло в ночь на 29 июля.

Пожарные на месте возгорания в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве
1 из 8

Возгорание в хостеле на первом этаже дома по Алма-Атинской улице произошло в ночь на 29 июля.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
© Главное следственное управление Следственного комитета по городу Москве

Жертвами пожара стали восемь человек, еще четыре пострадали.

Пожар в хостеле на юго-востоке Москвы
2 из 8

Жертвами пожара стали восемь человек, еще четыре пострадали.

© Главное следственное управление Следственного комитета по городу Москве
© АГН "Москва" / Денис Воронин

Постояльцы хостела погибли из-за решеток на окнах. В заведении была пожарная сигнализация, но она не сработала.

На месте возгорания в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве
3 из 8

Постояльцы хостела погибли из-за решеток на окнах. В заведении была пожарная сигнализация, но она не сработала.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
© АГН "Москва" / Денис Воронин

В экстренных службах сообщили, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования.

На месте возгорания в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве
4 из 8

В экстренных службах сообщили, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Владельца хостела уже привлекали к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.

Решетки на окнах хостела на Алма-Атинской улице, где произошел пожар
5 из 8

Владельца хостела уже привлекали к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших.

Одна из пострадавших комнат хостела на Алма-Атинской улице, где произошел пожар
6 из 8

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

После пожара возбудили уголовное дело.

Сотрудники полиции у жилого дома на Алма-Атинской улице, где располагался хостел, в котором произошел пожар
7 из 8

После пожара возбудили уголовное дело.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил оперативный доклад о ходе расследования.

Выгоревшие квартиры на Алма-Атинской улице, где располагался хостел, в котором произошел пожар
8 из 8

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил оперативный доклад о ходе расследования.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
1 из 8

Возгорание в хостеле на первом этаже дома по Алма-Атинской улице произошло в ночь на 29 июля.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
2 из 8

Жертвами пожара стали восемь человек, еще четыре пострадали.

© Главное следственное управление Следственного комитета по городу Москве
3 из 8

Постояльцы хостела погибли из-за решеток на окнах. В заведении была пожарная сигнализация, но она не сработала.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
4 из 8

В экстренных службах сообщили, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
5 из 8

Владельца хостела уже привлекали к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
6 из 8

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
7 из 8

После пожара возбудили уголовное дело.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
8 из 8

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил оперативный доклад о ходе расследования.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
 
Пожар в хостеле на юго-востоке МосквыПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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