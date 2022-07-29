https://ria.ru/20220729/khostel-1805820661.html

Экстренные службы назвали основную версию пожара в хостеле в Москве

Экстренные службы назвали основную версию пожара в хостеле в Москве - РИА Новости, 29.07.2022

Экстренные службы назвали основную версию пожара в хостеле в Москве

Сильная нагрузка на электропроводку от работающих вентиляторов рассматривается в качестве основной версии крупного пожара в хостеле в Москве, где погибли восемь РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T12:16

2022-07-29T12:16

2022-07-29T12:16

пожар в хостеле на юго-востоке москвы

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Сильная нагрузка на электропроводку от работающих вентиляторов рассматривается в качестве основной версии крупного пожара в хостеле в Москве, где погибли восемь человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Ранее столичный главк СК РФ заявил, что следствие рассматривает различные версии, одной из основных является неисправность электропроводки. Для установления точной причины назначен ряд судебных экспертиз, в том числе пожарно-техническая."Предварительная причина - электропроводка не выдержала нагрузки от работающих вентиляторов", - уточнил источник.Пожар произошел в хостеле на Алма-Атинской улице на юге Москвы в ночь на пятницу. По предварительной информации, погибли восемь человек, четыре человека госпитализированы.По данным столичного главка МЧС, людям помешали спастись решетки на окнах, а сигнализация в хостеле не сработала. Сейчас владелец хостела находится на допросе, сообщил РИА Новости ранее источник в правоохранительных органах.Как отмечала прокуратура Москвы, бизнесмен ранее уже привлекался к административной ответственности за нарушение пожарной безопасности.Уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ и в прокуратуре.

https://ria.ru/20220729/khostel-1805795818.html

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россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

пожар в хостеле на юго-востоке москвы, происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)