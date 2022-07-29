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Названа причина гибели людей при пожаре в московском хостеле - РИА Новости, 29.07.2022
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Названа причина гибели людей при пожаре в московском хостеле
Названа причина гибели людей при пожаре в московском хостеле - РИА Новости, 29.07.2022
Названа причина гибели людей при пожаре в московском хостеле
Причиной гибели людей при пожаре в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве стало отравление угарным газом, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T01:11
2022-07-29T11:23
происшествия
москва
пожар в хостеле на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Причиной гибели людей при пожаре в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве стало отравление угарным газом, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее в экстренных службах сообщили, что пожар начался на первом этаже 16-этажного жилого дома по адресу Алма-Атинская улица, 7, корпус 2. По предварительным данным, погибли восемь человек."В качестве основной причины гибели людей в хостеле на Алма-Атинской улице стало отравление продуктами горения - угарным газом", - сообщил собеседник агентства.
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происшествия, москва, пожар в хостеле на юго-востоке москвы
01:11 29.07.2022 (обновлено: 11:23 29.07.2022)
 
Названа причина гибели людей при пожаре в московском хостеле

Причиной гибели людей при пожаре в московском хостеле стало отравление угарным газом

© АГН "Москва" / Денис ВоронинНа месте возгорания в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве
На месте возгорания в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© АГН "Москва" / Денис Воронин
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Причиной гибели людей при пожаре в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве стало отравление угарным газом, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Ранее в экстренных службах сообщили, что пожар начался на первом этаже 16-этажного жилого дома по адресу Алма-Атинская улица, 7, корпус 2. По предварительным данным, погибли восемь человек.
"В качестве основной причины гибели людей в хостеле на Алма-Атинской улице стало отравление продуктами горения - угарным газом", - сообщил собеседник агентства.
Последствия пожара в хостеле на юго-востоке Москвы
© АГН "Москва" / Денис Воронин

Возгорание в хостеле на первом этаже дома по Алма-Атинской улице произошло в ночь на 29 июля.

Пожарные на месте возгорания в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве
1 из 8

Возгорание в хостеле на первом этаже дома по Алма-Атинской улице произошло в ночь на 29 июля.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
© Главное следственное управление Следственного комитета по городу Москве

Жертвами пожара стали восемь человек, еще четыре пострадали.

Пожар в хостеле на юго-востоке Москвы
2 из 8

Жертвами пожара стали восемь человек, еще четыре пострадали.

© Главное следственное управление Следственного комитета по городу Москве
© АГН "Москва" / Денис Воронин

Постояльцы хостела погибли из-за решеток на окнах. В заведении была пожарная сигнализация, но она не сработала.

На месте возгорания в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве
3 из 8

Постояльцы хостела погибли из-за решеток на окнах. В заведении была пожарная сигнализация, но она не сработала.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
© АГН "Москва" / Денис Воронин

В экстренных службах сообщили, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования.

На месте возгорания в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве
4 из 8

В экстренных службах сообщили, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Владельца хостела уже привлекали к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.

Решетки на окнах хостела на Алма-Атинской улице, где произошел пожар
5 из 8

Владельца хостела уже привлекали к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших.

Одна из пострадавших комнат хостела на Алма-Атинской улице, где произошел пожар
6 из 8

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

После пожара возбудили уголовное дело.

Сотрудники полиции у жилого дома на Алма-Атинской улице, где располагался хостел, в котором произошел пожар
7 из 8

После пожара возбудили уголовное дело.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил оперативный доклад о ходе расследования.

Выгоревшие квартиры на Алма-Атинской улице, где располагался хостел, в котором произошел пожар
8 из 8

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил оперативный доклад о ходе расследования.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
1 из 8

Возгорание в хостеле на первом этаже дома по Алма-Атинской улице произошло в ночь на 29 июля.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
2 из 8

Жертвами пожара стали восемь человек, еще четыре пострадали.

© Главное следственное управление Следственного комитета по городу Москве
3 из 8

Постояльцы хостела погибли из-за решеток на окнах. В заведении была пожарная сигнализация, но она не сработала.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
4 из 8

В экстренных службах сообщили, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
5 из 8

Владельца хостела уже привлекали к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
6 из 8

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
7 из 8

После пожара возбудили уголовное дело.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
8 из 8

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил оперативный доклад о ходе расследования.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
 
ПроисшествияМоскваПожар в хостеле на юго-востоке Москвы
 
 
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