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Премьер Испании призвал отказаться от галстука для экономии электроэнергии - РИА Новости, 29.07.2022
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Премьер Испании призвал отказаться от галстука для экономии электроэнергии
Премьер Испании призвал отказаться от галстука для экономии электроэнергии - РИА Новости, 29.07.2022
Премьер Испании призвал отказаться от галстука для экономии электроэнергии
Премьер Испании Педро Санчес призвал министров, чиновников и руководителей бизнеса не надевать галстук без необходимости - так в жару можно сэкономить... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T17:21
2022-07-29T17:21
в мире
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Премьер Испании Педро Санчес призвал министров, чиновников и руководителей бизнеса не надевать галстук без необходимости - так в жару можно сэкономить электроэнергию, которая тратится на работу кондиционеров, передает агентство Europa Press.Испанский премьер пришел в пятницу на пресс-конференцию без галстука. Санчес отметил, что таким образом показывает пример, как сократить использование кондиционера, который расходует электроэнергию, отмечает агентство."Я без галстука. Это означает, что все мы можем экономить с точки зрения энергетики. И я попросил всех министров и всех чиновников, и частный сектор, насколько это будет возможно, чтобы без необходимости они не использовали галстук. И так мы все будем экономить (энергию - ред.)", - приводит агентство слова Санчеса.
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в мире
17:21 29.07.2022
 
Премьер Испании призвал отказаться от галстука для экономии электроэнергии

Премьер Испании Санчес призвал чиновников отказаться от галстука для экономии энергии

© Pixabay / BMACCЗавязывание галстука
Завязывание галстука - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© Pixabay / BMACC
Завязывание галстука. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Премьер Испании Педро Санчес призвал министров, чиновников и руководителей бизнеса не надевать галстук без необходимости - так в жару можно сэкономить электроэнергию, которая тратится на работу кондиционеров, передает агентство Europa Press.
Испанский премьер пришел в пятницу на пресс-конференцию без галстука. Санчес отметил, что таким образом показывает пример, как сократить использование кондиционера, который расходует электроэнергию, отмечает агентство.
"Я без галстука. Это означает, что все мы можем экономить с точки зрения энергетики. И я попросил всех министров и всех чиновников, и частный сектор, насколько это будет возможно, чтобы без необходимости они не использовали галстук. И так мы все будем экономить (энергию - ред.)", - приводит агентство слова Санчеса.
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