https://ria.ru/20220729/ispaniya-1805929576.html

Премьер Испании призвал отказаться от галстука для экономии электроэнергии

Премьер Испании призвал отказаться от галстука для экономии электроэнергии - РИА Новости, 29.07.2022

Премьер Испании призвал отказаться от галстука для экономии электроэнергии

Премьер Испании Педро Санчес призвал министров, чиновников и руководителей бизнеса не надевать галстук без необходимости - так в жару можно сэкономить... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T17:21

2022-07-29T17:21

2022-07-29T17:21

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756149252_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_87ec20567c05586aaed82a995b5eb6f1.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Премьер Испании Педро Санчес призвал министров, чиновников и руководителей бизнеса не надевать галстук без необходимости - так в жару можно сэкономить электроэнергию, которая тратится на работу кондиционеров, передает агентство Europa Press.Испанский премьер пришел в пятницу на пресс-конференцию без галстука. Санчес отметил, что таким образом показывает пример, как сократить использование кондиционера, который расходует электроэнергию, отмечает агентство."Я без галстука. Это означает, что все мы можем экономить с точки зрения энергетики. И я попросил всех министров и всех чиновников, и частный сектор, насколько это будет возможно, чтобы без необходимости они не использовали галстук. И так мы все будем экономить (энергию - ред.)", - приводит агентство слова Санчеса.

https://ria.ru/20220714/voda-1802530145.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире