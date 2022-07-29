https://ria.ru/20220729/immunitet-1805898894.html
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России снизился до 10,7 процента
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России снизился до 10,7 процента - РИА Новости, 29.07.2022
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России снизился до 10,7 процента
Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России снизился до 10,7%, вакцинация первым компонентом проведена 93,9 миллиона раз, следует из данных... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T16:06
2022-07-29T16:06
2022-07-29T16:11
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России снизился до 10,7%, вакцинация первым компонентом проведена 93,9 миллиона раз, следует из данных портала стопкоронавирус.рф."Коллективный иммунитет – 10,7%", - говорится в сообщении. Отмечается, что вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 93 861 747 раз, двумя – 89 104 188. Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в стране составлял 12,3%.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа 2021 года Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н", а 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина против коронавируса для подростков "Гам-КОВИД-Вак М". Во второй половине марта Минздрав зарегистрировал вакцину, разработанную специалистами ФМБА "Конвасэл". Первого апреля в Минздраве РФ сообщили, что зарегистрировали первую в мире назальную вакцину от COVID-19.
https://ria.ru/20220726/zabolevaemost-1804921638.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:06 29.07.2022 (обновлено: 16:11 29.07.2022)
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России снизился до 10,7 процента
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России оценили в 10,7 процента