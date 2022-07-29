https://ria.ru/20220729/gaz-1805751566.html

В Латвии признали, что возобновили закупку российского газа

В Латвии признали, что возобновили закупку российского газа - РИА Новости, 29.07.2022

В Латвии признали, что возобновили закупку российского газа

Предприятие Latvijas gāze снова покупает российский газ, однако не у "Газпрома", а у другого поставщика, и расплачивается за него в евро, заявил глава компании... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T06:20

2022-07-29T06:20

2022-07-29T09:03

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Предприятие Latvijas gāze снова покупает российский газ, однако не у "Газпрома", а у другого поставщика, и расплачивается за него в евро, заявил глава компании Айгарс Калвитис в эфире Latvijas Televīzija..Калвитис также заверил, что компания рассчитывается за газ с поставщиком в евро, а не в рублях.Ранее в июле парламент Латвии принял поправки к закону об энергетике, запрещающие закупку российского газа, а глава МИД Эдгарс Ринкевичс заявлял, что страна намерена обходиться без этого канала поставок ресурсов.В мае комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии отказалась выдать компании Latvijas Gāze специальное разрешение для оплаты российского газа рублями. Ранее руководство Latvijas Gāze сообщило, что "процедура расчетов за газ в российских рублях формально не нарушает санкционный режим и возможна". Однако затем эта публикация была удалена с сайта компании.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В этих условиях Россия с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком.

https://radiosputnik.ria.ru/20220404/latviya-1781679479.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220728/gaz-1805704907.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, латвия, в мире