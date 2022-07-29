06:20 29.07.2022 (обновлено: 09:03 29.07.2022)
В Латвии признали, что возобновили закупку российского газа
Глава Latvijas gāze Калвитис заявил о закупке Латвией российского газа через посредников
Газовое оборудование. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Предприятие Latvijas gāze снова покупает российский газ, однако не у "Газпрома", а у другого поставщика, и расплачивается за него в евро, заявил глава компании Айгарс Калвитис в эфире Latvijas Televīzija..
"Latvijas gāze сейчас приобретает газ (из России. — Прим. ред.), но мы сейчас не покупаем газ у "Газпрома", потому что мы не можем с "Газпромом" рассчитаться. У нас есть другой поставщик <...> (Кто он. — Прим. ред.) — это коммерческая информация, которую мы в публичном пространстве не обсуждаем", — сказал он.
Калвитис также заверил, что компания рассчитывается за газ с поставщиком в евро, а не в рублях.
Ранее в июле парламент Латвии принял поправки к закону об энергетике, запрещающие закупку российского газа, а глава МИД Эдгарс Ринкевичс заявлял, что страна намерена обходиться без этого канала поставок ресурсов.
В мае комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии отказалась выдать компании Latvijas Gāze специальное разрешение для оплаты российского газа рублями. Ранее руководство Latvijas Gāze сообщило, что "процедура расчетов за газ в российских рублях формально не нарушает санкционный режим и возможна". Однако затем эта публикация была удалена с сайта компании.
В этих условиях Россия с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком.