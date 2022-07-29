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В Латвии признали, что возобновили закупку российского газа - РИА Новости, 29.07.2022
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В Латвии признали, что возобновили закупку российского газа
В Латвии признали, что возобновили закупку российского газа - РИА Новости, 29.07.2022
В Латвии признали, что возобновили закупку российского газа
Предприятие Latvijas gāze снова покупает российский газ, однако не у "Газпрома", а у другого поставщика, и расплачивается за него в евро, заявил глава компании... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T06:20
2022-07-29T09:03
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Предприятие Latvijas gāze снова покупает российский газ, однако не у "Газпрома", а у другого поставщика, и расплачивается за него в евро, заявил глава компании Айгарс Калвитис в эфире Latvijas Televīzija..Калвитис также заверил, что компания рассчитывается за газ с поставщиком в евро, а не в рублях.Ранее в июле парламент Латвии принял поправки к закону об энергетике, запрещающие закупку российского газа, а глава МИД Эдгарс Ринкевичс заявлял, что страна намерена обходиться без этого канала поставок ресурсов.В мае комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии отказалась выдать компании Latvijas Gāze специальное разрешение для оплаты российского газа рублями. Ранее руководство Latvijas Gāze сообщило, что "процедура расчетов за газ в российских рублях формально не нарушает санкционный режим и возможна". Однако затем эта публикация была удалена с сайта компании.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В этих условиях Россия с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком.
https://radiosputnik.ria.ru/20220404/latviya-1781679479.html
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россия, латвия, в мире
06:20 29.07.2022 (обновлено: 09:03 29.07.2022)
 
В Латвии признали, что возобновили закупку российского газа

Глава Latvijas gāze Калвитис заявил о закупке Латвией российского газа через посредников

© РИА Новости / Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкГазовое оборудование
Газовое оборудование - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Предприятие Latvijas gāze снова покупает российский газ, однако не у "Газпрома", а у другого поставщика, и расплачивается за него в евро, заявил глава компании Айгарс Калвитис в эфире Latvijas Televīzija..

"Latvijas gāze сейчас приобретает газ (из России. — Прим. ред.), но мы сейчас не покупаем газ у "Газпрома", потому что мы не можем с "Газпромом" рассчитаться. У нас есть другой поставщик <...> (Кто он. — Прим. ред.) — это коммерческая информация, которую мы в публичном пространстве не обсуждаем", — сказал он.

Калвитис также заверил, что компания рассчитывается за газ с поставщиком в евро, а не в рублях.
Ранее в июле парламент Латвии принял поправки к закону об энергетике, запрещающие закупку российского газа, а глава МИД Эдгарс Ринкевичс заявлял, что страна намерена обходиться без этого канала поставок ресурсов.
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В мае комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии отказалась выдать компании Latvijas Gāze специальное разрешение для оплаты российского газа рублями. Ранее руководство Latvijas Gāze сообщило, что "процедура расчетов за газ в российских рублях формально не нарушает санкционный режим и возможна". Однако затем эта публикация была удалена с сайта компании.
После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.
В этих условиях Россия с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком.
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