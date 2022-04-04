https://ria.ru/20220404/gaz-1781590649.html

В Латвии допустили возможность оплаты российского газа в рублях

В Латвии допустили возможность оплаты российского газа в рублях - РИА Новости, 04.04.2022

В Латвии допустили возможность оплаты российского газа в рублях

Латвийская компания Latvijas Gāze рассматривает возможность рассчитываться за российский газ в рублях, говорится в сообщении организации. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T03:00

2022-04-04T03:00

2022-04-04T03:20

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Латвийская компания Latvijas Gāze рассматривает возможность рассчитываться за российский газ в рублях, говорится в сообщении организации.В организации добавили, что сейчас анализируют новый способ расчета с юридической и деловой точек зрения.Ранее председатель правления Latvijas gāze Айгарс Калвитис заявлял, что не видит возможности расплачиваться рублями за поставки природного газа из России, так как контракт предусматривает расчеты в евро.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. В четверг президент подписал соответствующий указ. Он объявил, что Москва будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить с 1 апреля в рублях.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы.

https://ria.ru/20220403/gaz-1781537976.html

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экономика, россия, латвия, latvijas gaze, евросоюз, айгарс калвитис, в мире