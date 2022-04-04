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В Латвии допустили возможность оплаты российского газа в рублях - РИА Новости, 04.04.2022
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В Латвии допустили возможность оплаты российского газа в рублях
В Латвии допустили возможность оплаты российского газа в рублях - РИА Новости, 04.04.2022
В Латвии допустили возможность оплаты российского газа в рублях
Латвийская компания Latvijas Gāze рассматривает возможность рассчитываться за российский газ в рублях, говорится в сообщении организации. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T03:00
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экономика
россия
латвия
latvijas gaze
евросоюз
айгарс калвитис
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Латвийская компания Latvijas Gāze рассматривает возможность рассчитываться за российский газ в рублях, говорится в сообщении организации.В организации добавили, что сейчас анализируют новый способ расчета с юридической и деловой точек зрения.Ранее председатель правления Latvijas gāze Айгарс Калвитис заявлял, что не видит возможности расплачиваться рублями за поставки природного газа из России, так как контракт предусматривает расчеты в евро.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. В четверг президент подписал соответствующий указ. Он объявил, что Москва будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить с 1 апреля в рублях.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы.
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экономика, россия, латвия, latvijas gaze, евросоюз, айгарс калвитис, в мире
03:00 04.04.2022 (обновлено: 03:20 04.04.2022)
 
В Латвии допустили возможность оплаты российского газа в рублях

Компания Latvijas Gāze рассмотрит возможность расчетов за газ из России в рублях

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Латвийская компания Latvijas Gāze рассматривает возможность рассчитываться за российский газ в рублях, говорится в сообщении организации.
"Согласно первому впечатлению, процедура расчетов в российских рублях формально не нарушает санкционный режим и возможна", — сообщает компания.
В организации добавили, что сейчас анализируют новый способ расчета с юридической и деловой точек зрения.
Ранее председатель правления Latvijas gāze Айгарс Калвитис заявлял, что не видит возможности расплачиваться рублями за поставки природного газа из России, так как контракт предусматривает расчеты в евро.
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Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы.
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