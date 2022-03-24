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В Латвии объяснили, почему не смогут покупать газ за рубли - РИА Новости, 24.03.2022
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В Латвии объяснили, почему не смогут покупать газ за рубли
В Латвии объяснили, почему не смогут покупать газ за рубли - РИА Новости, 24.03.2022
В Латвии объяснили, почему не смогут покупать газ за рубли
Председатель правления латвийской компании Latvijas gāze Айгарс Калвитис заявил, что не видит возможности расплачиваться рублями за поставки природного газа из... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T20:34
2022-03-24T20:34
экономика
европа
россия
латвия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Председатель правления латвийской компании Latvijas gāze Айгарс Калвитис заявил, что не видит возможности расплачиваться рублями за поставки природного газа из России, поскольку контракт предусматривает расчеты в евро, сообщает в четверг агентство LETA.В среду президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. При этом планируется продолжить поставки в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах. Россия поставляет в Европу около 40% всего потребляемого ей газа."Действующим договором не предусмотрены никакие другие условия. Договор в евро. Я не представляю, как мы могли бы платить иным способом. У нас не предусмотрена возможность платить в другой валюте", - приводит агентство слова Калвитиса.
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экономика, европа, россия, латвия
20:34 24.03.2022
 
В Латвии объяснили, почему не смогут покупать газ за рубли

Компания Latvijas: не сможем покупать газ за рубли, так как в контракте евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Компрессорная станция
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Председатель правления латвийской компании Latvijas gāze Айгарс Калвитис заявил, что не видит возможности расплачиваться рублями за поставки природного газа из России, поскольку контракт предусматривает расчеты в евро, сообщает в четверг агентство LETA.
В среду президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. При этом планируется продолжить поставки в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах. Россия поставляет в Европу около 40% всего потребляемого ей газа.
"Действующим договором не предусмотрены никакие другие условия. Договор в евро. Я не представляю, как мы могли бы платить иным способом. У нас не предусмотрена возможность платить в другой валюте", - приводит агентство слова Калвитиса.
Газораспределительная станция ОАО Газпром - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 13:41
Газ за рубли: что изменит новый порядок расчетов с Европой
 
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