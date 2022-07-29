https://ria.ru/20220729/fadeev-1805937184.html
Максим Фадеев нашел своего двойника в СМИ
Максим Фадеев нашел своего двойника в СМИ - РИА Новости, 29.07.2022
Максим Фадеев нашел своего двойника в СМИ
Максим Фадеев в социальных сетях рассказал о своем однофамильце – музыкальном критике Александре. Двойник дал несколько комментариев, в частности о Филиппе... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T17:49
2022-07-29T17:49
2022-07-29T17:49
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Максим Фадеев в социальных сетях рассказал о своем однофамильце – музыкальном критике Александре. Двойник дал несколько комментариев, в частности о Филиппе Киркорове и Сергее Лазареве. Его слова растиражировали в СМИ, но многие подумали, что их автор – Максим. Произошла путаница.Он посоветовал музыкальному критику взять себе другую, более говорящую фамилию.Ранее Ольга Серябкина допустила возможность возвращения к Фадееву для развития своей сольной карьеры.
https://ria.ru/20220729/baskov-1805871816.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, максим фадеев, шоу-бизнес
Максим Фадеев нашел своего двойника в СМИ
Максим Фадеев нашел своего двойника в СМИ и посоветовал ему сменить фамилию
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Максим Фадеев в социальных сетях рассказал о своем однофамильце – музыкальном критике Александре. Двойник дал несколько комментариев, в частности о Филиппе Киркорове и Сергее Лазареве. Его слова растиражировали в СМИ, но многие подумали, что их автор – Максим. Произошла путаница.
"Дорогие друзья, не так давно в медиаполе появился "музыкальный критик" с фамилией "Фадеев". СМИ активно его цитируют, используя это невероятное совпадение. Уважаемые коллеги, если кто-то из вас попал под острое перо "музыкального критика" Фадеева – знайте: это не я", – написал продюсер.
Он посоветовал музыкальному критику взять себе другую, более говорящую фамилию.
"А вы, однофамилец, подумайте над творческим псевдонимом, чтобы не вводить в заблуждение публику. Как вариант, вам бы подошли звучные фамилии, вроде Графоманов, Вракин или Писенко", – заключил Максим.
Ранее Ольга Серябкина допустила
возможность возвращения к Фадееву для развития своей сольной карьеры.