Рейтинг@Mail.ru
Максим Фадеев нашел своего двойника в СМИ - РИА Новости, 29.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220729/fadeev-1805937184.html
Максим Фадеев нашел своего двойника в СМИ
Максим Фадеев нашел своего двойника в СМИ - РИА Новости, 29.07.2022
Максим Фадеев нашел своего двойника в СМИ
Максим Фадеев в социальных сетях рассказал о своем однофамильце – музыкальном критике Александре. Двойник дал несколько комментариев, в частности о Филиппе... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T17:49
2022-07-29T17:49
шоубиз
знаменитости
максим фадеев
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1566784804_0:0:3094:1740_1920x0_80_0_0_3c45bc42556d252f4747c10d86b52b32.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Максим Фадеев в социальных сетях рассказал о своем однофамильце – музыкальном критике Александре. Двойник дал несколько комментариев, в частности о Филиппе Киркорове и Сергее Лазареве. Его слова растиражировали в СМИ, но многие подумали, что их автор – Максим. Произошла путаница.Он посоветовал музыкальному критику взять себе другую, более говорящую фамилию.Ранее Ольга Серябкина допустила возможность возвращения к Фадееву для развития своей сольной карьеры.
https://ria.ru/20220729/baskov-1805871816.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1566784804_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_fc21825a30180224e9dc43c1f97bd8fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, максим фадеев, шоу-бизнес
17:49 29.07.2022
 
Максим Фадеев нашел своего двойника в СМИ

Максим Фадеев нашел своего двойника в СМИ и посоветовал ему сменить фамилию

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссёр Максим Фадеев
Режиссёр Максим Фадеев - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Максим Фадеев в социальных сетях рассказал о своем однофамильце – музыкальном критике Александре. Двойник дал несколько комментариев, в частности о Филиппе Киркорове и Сергее Лазареве. Его слова растиражировали в СМИ, но многие подумали, что их автор – Максим. Произошла путаница.

"Дорогие друзья, не так давно в медиаполе появился "музыкальный критик" с фамилией "Фадеев". СМИ активно его цитируют, используя это невероятное совпадение. Уважаемые коллеги, если кто-то из вас попал под острое перо "музыкального критика" Фадеева – знайте: это не я", – написал продюсер.

Он посоветовал музыкальному критику взять себе другую, более говорящую фамилию.

"А вы, однофамилец, подумайте над творческим псевдонимом, чтобы не вводить в заблуждение публику. Как вариант, вам бы подошли звучные фамилии, вроде Графоманов, Вракин или Писенко", – заключил Максим.

Ранее Ольга Серябкина допустила возможность возвращения к Фадееву для развития своей сольной карьеры.
Народный артист России Николай Басков - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
15:01Шоубиз
Басков назвал Собчак клячей за критику Газманова
 
ШоубизЗнаменитостиМаксим ФадеевШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала