https://ria.ru/20220729/fadeev-1805937184.html

Максим Фадеев нашел своего двойника в СМИ

Максим Фадеев нашел своего двойника в СМИ - РИА Новости, 29.07.2022

Максим Фадеев нашел своего двойника в СМИ

Максим Фадеев в социальных сетях рассказал о своем однофамильце – музыкальном критике Александре. Двойник дал несколько комментариев, в частности о Филиппе... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T17:49

2022-07-29T17:49

2022-07-29T17:49

шоубиз

знаменитости

максим фадеев

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1566784804_0:0:3094:1740_1920x0_80_0_0_3c45bc42556d252f4747c10d86b52b32.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Максим Фадеев в социальных сетях рассказал о своем однофамильце – музыкальном критике Александре. Двойник дал несколько комментариев, в частности о Филиппе Киркорове и Сергее Лазареве. Его слова растиражировали в СМИ, но многие подумали, что их автор – Максим. Произошла путаница.Он посоветовал музыкальному критику взять себе другую, более говорящую фамилию.Ранее Ольга Серябкина допустила возможность возвращения к Фадееву для развития своей сольной карьеры.

https://ria.ru/20220729/baskov-1805871816.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, максим фадеев, шоу-бизнес