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Войска Эфиопии уничтожили 150 боевиков "Аш-Шабаб" - РИА Новости, 29.07.2022
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Войска Эфиопии уничтожили 150 боевиков "Аш-Шабаб"
Войска Эфиопии уничтожили 150 боевиков "Аш-Шабаб" - РИА Новости, 29.07.2022
Войска Эфиопии уничтожили 150 боевиков "Аш-Шабаб"
Войска Эфиопии ликвидировали 150 боевиков радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб", пытавшихся проникнуть на восток страны с территории Сомали, передает... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T23:07
2022-07-29T23:07
в мире
эфиопия
сомали
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аль-каида
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Войска Эфиопии ликвидировали 150 боевиков радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб", пытавшихся проникнуть на восток страны с территории Сомали, передает агентство ENA со ссылкой на эфиопских военных.Сообщается, что боевики предприняли попытку напасть на район, расположенный на границе двух стран, и прорваться в Эфиопию, но их атака была отбита эфиопскими вооруженными силами.Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".*Запрещенная в РФ террористическая организация
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в мире, эфиопия, сомали, оон, аль-каида
23:07 29.07.2022
 
Войска Эфиопии уничтожили 150 боевиков "Аш-Шабаб"

Войска Эфиопии уничтожили 150 боевиков "Аш-Шабаб", пытавшихся проникнуть в страну

© AP Photo / Mohamed Sheikh NorЧлен группировки "Аш-Шабаб" во время тренировки на севере Могадишо, Сомали
Член группировки Аш-Шабаб во время тренировки на севере Могадишо, Сомали - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© AP Photo / Mohamed Sheikh Nor
Член группировки "Аш-Шабаб" во время тренировки на севере Могадишо, Сомали. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Войска Эфиопии ликвидировали 150 боевиков радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб", пытавшихся проникнуть на восток страны с территории Сомали, передает агентство ENA со ссылкой на эфиопских военных.
Сообщается, что боевики предприняли попытку напасть на район, расположенный на границе двух стран, и прорваться в Эфиопию, но их атака была отбита эфиопскими вооруженными силами.
Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".
*Запрещенная в РФ террористическая организация
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 12:06
Россия и Эфиопия готовы реализовывать новые планы по ВТС, заявил Лавров
 
В миреЭфиопияСомалиООНАль-Каида
 
 
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