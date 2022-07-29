https://ria.ru/20220729/efiopiya-1806003760.html

Войска Эфиопии уничтожили 150 боевиков "Аш-Шабаб"

Войска Эфиопии уничтожили 150 боевиков "Аш-Шабаб" - РИА Новости, 29.07.2022

Войска Эфиопии уничтожили 150 боевиков "Аш-Шабаб"

Войска Эфиопии ликвидировали 150 боевиков радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб", пытавшихся проникнуть на восток страны с территории Сомали, передает... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T23:07

2022-07-29T23:07

2022-07-29T23:07

в мире

эфиопия

сомали

оон

аль-каида

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104882/77/1048827783_0:171:2000:1296_1920x0_80_0_0_470e305c5117b1d7ce99e5ff278bf210.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Войска Эфиопии ликвидировали 150 боевиков радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб", пытавшихся проникнуть на восток страны с территории Сомали, передает агентство ENA со ссылкой на эфиопских военных.Сообщается, что боевики предприняли попытку напасть на район, расположенный на границе двух стран, и прорваться в Эфиопию, но их атака была отбита эфиопскими вооруженными силами.Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".*Запрещенная в РФ террористическая организация

https://ria.ru/20220727/efiopiya-1805281618.html

эфиопия

сомали

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эфиопия, сомали, оон, аль-каида