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Войска Эфиопии уничтожили 150 боевиков "Аш-Шабаб"
Войска Эфиопии уничтожили 150 боевиков "Аш-Шабаб" - РИА Новости, 29.07.2022
Войска Эфиопии уничтожили 150 боевиков "Аш-Шабаб"
Войска Эфиопии ликвидировали 150 боевиков радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб", пытавшихся проникнуть на восток страны с территории Сомали, передает... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T23:07
2022-07-29T23:07
2022-07-29T23:07
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Войска Эфиопии ликвидировали 150 боевиков радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб", пытавшихся проникнуть на восток страны с территории Сомали, передает агентство ENA со ссылкой на эфиопских военных.Сообщается, что боевики предприняли попытку напасть на район, расположенный на границе двух стран, и прорваться в Эфиопию, но их атака была отбита эфиопскими вооруженными силами.Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".*Запрещенная в РФ террористическая организация
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в мире, эфиопия, сомали, оон, аль-каида
Войска Эфиопии уничтожили 150 боевиков "Аш-Шабаб"
Войска Эфиопии уничтожили 150 боевиков "Аш-Шабаб", пытавшихся проникнуть в страну