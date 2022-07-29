14:42 29.07.2022 (обновлено: 14:44 29.07.2022)
Бывшая помощница Джонсона заявила, что работала "няней" премьера
Бывшая помощница Джонсона Уотсон заявила, что ее работа с премьером напоминала труд няни
© AP Photo / Jonathan ShortВосковая статуя Бориса Джонсона из музея Мадам Тюссо в Лондоне
© AP Photo / Jonathan Short
Восковая статуя Бориса Джонсона из музея Мадам Тюссо в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Бывшая заместитель главы аппарата премьер-министра Великобритании Клео Уотсон заявила, что ее работа с Борисом Джонсоном на Даунинг-стрит была больше похожа на няню для премьера.
"Моя роль на Даунинг-стрит звучит круто, но много времени я была ближе к роли няни для Бориса", - рассказала Уотсон в материале для Tatler.
Она отметила, что во время начала пандемии коронавируса постоянно измеряла британскому премьеру температуру, во время его восстановления после COVID-19 напоминала пить витамины или делать упражнения, часто указывала на необходимость вымыть руки, а также напоминала воздерживаться от неуместных выражений.
Уотсон также подчеркнула, что покинула Даунинг-стрит после ухода бывшего главного советника Джонсона Доминика Каммингса в 2020 году.
Премьер Британии Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности главы кабмина и лидера Консервативной партии. Это произошло на фоне скандала, связанного с назначением бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера на новую должность, несмотря на сообщения о домогательствах с его стороны.