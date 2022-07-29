https://ria.ru/20220729/dzhonson-1805869039.html

Бывшая помощница Джонсона заявила, что работала "няней" премьера

Бывшая помощница Джонсона заявила, что работала "няней" премьера - РИА Новости, 29.07.2022

Бывшая помощница Джонсона заявила, что работала "няней" премьера

Бывшая заместитель главы аппарата премьер-министра Великобритании Клео Уотсон заявила, что ее работа с Борисом Джонсоном на Даунинг-стрит была больше похожа на... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T14:42

2022-07-29T14:42

2022-07-29T14:44

в мире

борис джонсон

тереза мэй

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Бывшая заместитель главы аппарата премьер-министра Великобритании Клео Уотсон заявила, что ее работа с Борисом Джонсоном на Даунинг-стрит была больше похожа на няню для премьера.Она отметила, что во время начала пандемии коронавируса постоянно измеряла британскому премьеру температуру, во время его восстановления после COVID-19 напоминала пить витамины или делать упражнения, часто указывала на необходимость вымыть руки, а также напоминала воздерживаться от неуместных выражений.Уотсон также подчеркнула, что покинула Даунинг-стрит после ухода бывшего главного советника Джонсона Доминика Каммингса в 2020 году.Премьер Британии Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности главы кабмина и лидера Консервативной партии. Это произошло на фоне скандала, связанного с назначением бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера на новую должность, несмотря на сообщения о домогательствах с его стороны.

https://ria.ru/20220727/dzhonson-1805266133.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, борис джонсон, тереза мэй, европа, сша