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Посол России в Британии выразил интерес в диалоге Трасс с Путиным - РИА Новости, 29.07.2022
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Посол России в Британии выразил интерес в диалоге Трасс с Путиным
Посол России в Британии выразил интерес в диалоге Трасс с Путиным - РИА Новости, 29.07.2022
Посол России в Британии выразил интерес в диалоге Трасс с Путиным
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин рассказал, что ему было бы интересно посмотреть на общение президента РФ Владимира Путина с фаворитом гонки за пост премьера... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T22:22
2022-07-29T22:22
лиз трасс
риши сунак
великобритания
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россия
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Посол РФ в Лондоне Андрей Келин рассказал, что ему было бы интересно посмотреть на общение президента РФ Владимира Путина с фаворитом гонки за пост премьера Британии главы МИД Лиз Трасс.Ранее Трасс заявила, что готова встретиться с Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки" в случае ее избрания на пост премьер-министра страны."Мне, конечно, будет интересно посмотреть на этот диалог", - заявил Келин в интервью радиостанции LBC.В то же время от отметил, что нет смысла в общении, если Трасс в ходе встречи с Путиным не будет намерена слушать аргументы российской стороны.На прошлой неделе в Британии прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания ее лидера, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли два кандидата: глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
https://ria.ru/20220726/sunak-1805207898.html
https://ria.ru/20220718/zakharova-1803132194.html
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лиз трасс, риши сунак, великобритания, андрей келин, россия, владимир путин
22:22 29.07.2022
 
Посол России в Британии выразил интерес в диалоге Трасс с Путиным

Посол России Келин в Лондоне: было бы интересно посмотреть на диалог Трасс с Путиным

© РИА Новости / Мария ТабакПосол РФ в Лондоне Андрей Келин
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Мария Табак
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Посол РФ в Лондоне Андрей Келин рассказал, что ему было бы интересно посмотреть на общение президента РФ Владимира Путина с фаворитом гонки за пост премьера Британии главы МИД Лиз Трасс.
Ранее Трасс заявила, что готова встретиться с Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки" в случае ее избрания на пост премьер-министра страны.
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Кандидат в премьеры Британии Сунак заявил, что сможет противостоять России
"Мне, конечно, будет интересно посмотреть на этот диалог", - заявил Келин в интервью радиостанции LBC.
В то же время от отметил, что нет смысла в общении, если Трасс в ходе встречи с Путиным не будет намерена слушать аргументы российской стороны.
На прошлой неделе в Британии прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания ее лидера, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли два кандидата: глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
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Лиз ТрассРиши СунакВеликобританияАндрей КелинРоссияВладимир Путин
 
 
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