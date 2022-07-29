https://ria.ru/20220729/dialog-1805999521.html

Посол России в Британии выразил интерес в диалоге Трасс с Путиным

Посол России в Британии выразил интерес в диалоге Трасс с Путиным - РИА Новости, 29.07.2022

Посол России в Британии выразил интерес в диалоге Трасс с Путиным

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин рассказал, что ему было бы интересно посмотреть на общение президента РФ Владимира Путина с фаворитом гонки за пост премьера... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T22:22

2022-07-29T22:22

2022-07-29T22:22

лиз трасс

риши сунак

великобритания

андрей келин

россия

владимир путин

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Посол РФ в Лондоне Андрей Келин рассказал, что ему было бы интересно посмотреть на общение президента РФ Владимира Путина с фаворитом гонки за пост премьера Британии главы МИД Лиз Трасс.Ранее Трасс заявила, что готова встретиться с Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки" в случае ее избрания на пост премьер-министра страны."Мне, конечно, будет интересно посмотреть на этот диалог", - заявил Келин в интервью радиостанции LBC.В то же время от отметил, что нет смысла в общении, если Трасс в ходе встречи с Путиным не будет намерена слушать аргументы российской стороны.На прошлой неделе в Британии прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания ее лидера, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли два кандидата: глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.

https://ria.ru/20220726/sunak-1805207898.html

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лиз трасс, риши сунак, великобритания, андрей келин, россия, владимир путин