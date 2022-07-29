https://ria.ru/20220729/delo-1805742628.html

Следственный комитет возбудил дело после пожара в московском хостеле

Следственный комитет возбудил дело после пожара в московском хостеле - РИА Новости, 29.07.2022

Следственный комитет возбудил дело после пожара в московском хостеле

Уголовное дело возбуждено по факту пожара в хостеле на юго-востоке Москвы, в котором погибли восемь человек, сообщила старший помощник руководителя столичного... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T01:58

2022-07-29T01:58

2022-07-29T14:05

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар в хостеле на юго-востоке москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805761960_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f4c3425a6919c89d9ee261f23039ba39.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту пожара в хостеле на юго-востоке Москвы, в котором погибли восемь человек, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Пожар произошел в ночь на пятницу в хостеле на первом этаже 16-этажного жилого дома по адресу Алма-Атинская улица, 7, корпус 2. По данным МЧС России, погибли восемь человек, еще три пострадали, возгорание ликвидировали на площади 150 квадратных метров. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц)", - сказала Иванова.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры сгоревшего хостела на юго-востоке Москвы На окнах сгоревшего на юго-востоке Москвы хостела, где погибли 8 человек и еще несколько пострадали, были решетки, передает корреспондент РИА Новости. 2022-07-29T01:58 true PT0M36S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в хостеле на юго-востоке москвы