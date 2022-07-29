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Москалькова выразила надежду на возвращение Бута - РИА Новости, 29.07.2022
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Москалькова выразила надежду на возвращение Бута
Москалькова выразила надежду на возвращение Бута - РИА Новости, 29.07.2022
Москалькова выразила надежду на возвращение Бута
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова надеется, что переговоры между Россией и США приведут к обмену Виктора Бута, и он вернется домой. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T18:29
2022-07-29T18:29
в мире
виктор бут
дело виктора бута. подробности
сша
россия
татьяна москалькова
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова надеется, что переговоры между Россией и США приведут к обмену Виктора Бута, и он вернется домой.Переговоры по обмену заключенными между Россией и США ведутся компетентными ведомствами, но конкретного результата пока нет, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление из США о возможном обмене россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что МИД не уполномочен обсуждать с госсекретарем США Энтони Блинкеном обмен американскими и российскими гражданами, но послушает, что скажет его американский коллега, желающий провести телефонный разговор."Неоднократно направляла обращения к американской стороне по гуманитарным вопросам, связанным с необходимостью его освобождения и депортации на Родину. Как известно, в настоящее время компетентные органы России и США ведут переговоры. Надеюсь, что они закончатся возвращением Виктора домой", - написала Москалькова в своем Telegram-канале. Она отметила, что Бут более 10 лет находится в американской тюрьме в связи с "неправосудным приговором, который носит политическую направленность".Виктора Бута арестовали в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезли в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательств. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям – 25 лет тюрьмы.
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в мире, виктор бут, дело виктора бута. подробности, сша, россия, татьяна москалькова
18:29 29.07.2022
 
Москалькова выразила надежду на возвращение Бута

Москалькова надеется, что переговоры России и США приведут к обмену и возвращению Бута

© AP Photo / Apichart WeerawongВиктор Бут
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© AP Photo / Apichart Weerawong
Виктор Бут. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова надеется, что переговоры между Россией и США приведут к обмену Виктора Бута, и он вернется домой.
Переговоры по обмену заключенными между Россией и США ведутся компетентными ведомствами, но конкретного результата пока нет, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление из США о возможном обмене россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что МИД не уполномочен обсуждать с госсекретарем США Энтони Блинкеном обмен американскими и российскими гражданами, но послушает, что скажет его американский коллега, желающий провести телефонный разговор.
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
Вчера, 23:33
США не допустили смягчения санкций в обмен на освобождение граждан в России
"Неоднократно направляла обращения к американской стороне по гуманитарным вопросам, связанным с необходимостью его освобождения и депортации на Родину. Как известно, в настоящее время компетентные органы России и США ведут переговоры. Надеюсь, что они закончатся возвращением Виктора домой", - написала Москалькова в своем Telegram-канале. Она отметила, что Бут более 10 лет находится в американской тюрьме в связи с "неправосудным приговором, который носит политическую направленность".
Виктора Бута арестовали в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезли в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательств. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям – 25 лет тюрьмы.
Российский летчик Константин Ярошенко - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
Вчера, 09:51
Ярошенко призвал возвращать россиян, отбывающих срок в других странах
 
В миреВиктор БутДело Виктора Бута. ПодробностиСШАРоссияТатьяна Москалькова
 
 
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