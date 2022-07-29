https://ria.ru/20220729/britaniya-1805899713.html

В США назвали истинную цель Британии на Украине

В США назвали истинную цель Британии на Украине - РИА Новости, 29.07.2022

В США назвали истинную цель Британии на Украине

Великобритания поставляет Украине оружие, чтобы улучшить позиции в Восточной Европе, ослабленные выходом из Евросоюза, пишет в The National Interest эксперт... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T16:09

2022-07-29T16:09

2022-07-29T17:14

в мире

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Великобритания поставляет Украине оружие, чтобы улучшить позиции в Восточной Европе, ослабленные выходом из Евросоюза, пишет в The National Interest эксперт Джонатан Мейлендер."Великобритания все еще пытается торговаться за свою роль в Европе после Brexit. Какой бы ни была эта роль, готовность поддерживать союзников оружием — один из самых ценных инструментов британского правительства", — говорится в материале.По мнению автора, британцы стремятся занять традиционное место "уравнителя" в Европе против Франции и Германии.Лондон активно поддерживает Киев поставками вооружения и обучает украинских солдат на британских военных базах. Подавший в отставку премьер-министр Борис Джонсон неоднократно приезжал на Украину к Владимиру Зеленскому.В середине июля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о получении от Лондона первой партии реактивных систем залпового огня M270 MLRS американского производства. По словам главы британского Минобороны Бена Уоллеса, эти ракетные комплексы и управляемые снаряды с дальностью стрельбы до 70 километров отправят на Украину, несмотря на все предостережения России.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для ВКС России.

https://ria.ru/20220729/ukraina-1805883834.html

https://ria.ru/20220729/germaniya-1805882470.html

https://ria.ru/20220728/gaz-1805462908.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, борис джонсон, владимир зеленский, украина, россия, европа, великобритания