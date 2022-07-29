16:09 29.07.2022 (обновлено: 17:14 29.07.2022)
В США назвали истинную цель Британии на Украине
NI: Лондон надеется повысить влияние в Европе за счет военных поставок Украине
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Великобритания поставляет Украине оружие, чтобы улучшить позиции в Восточной Европе, ослабленные выходом из Евросоюза, пишет в The National Interest эксперт Джонатан Мейлендер.
"Великобритания все еще пытается торговаться за свою роль в Европе после Brexit. Какой бы ни была эта роль, готовность поддерживать союзников оружием — один из самых ценных инструментов британского правительства", — говорится в материале.
По мнению автора, британцы стремятся занять традиционное место "уравнителя" в Европе против Франции и Германии.
Лондон активно поддерживает Киев поставками вооружения и обучает украинских солдат на британских военных базах. Подавший в отставку премьер-министр Борис Джонсон неоднократно приезжал на Украину к Владимиру Зеленскому.
В середине июля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о получении от Лондона первой партии реактивных систем залпового огня M270 MLRS американского производства. По словам главы британского Минобороны Бена Уоллеса, эти ракетные комплексы и управляемые снаряды с дальностью стрельбы до 70 километров отправят на Украину, несмотря на все предостережения России.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для ВКС России.
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