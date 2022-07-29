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СМИ: Банк России готовится к отмене биржевых торгов долларом и евро - РИА Новости, 29.07.2022
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СМИ: Банк России готовится к отмене биржевых торгов долларом и евро
СМИ: Банк России готовится к отмене биржевых торгов долларом и евро - РИА Новости, 29.07.2022
СМИ: Банк России готовится к отмене биржевых торгов долларом и евро
Банк России обсуждает с участниками рынка механизм формирования курса доллара и евро в случае, прекращения торгов этими валютам на Московской бирже, сообщил... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T18:01
2022-07-29T18:33
цены на нефть
ксения юдаева
сергей швецов
владимир чистюхин
центральный банк рф (цб рф)
национальный расчетный депозитарий (нрд)
forbes
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Банк России обсуждает с участниками рынка механизм формирования курса доллара и евро в случае, прекращения торгов этими валютам на Московской бирже, сообщил Forbes со ссылкой на источники. Подобное может случится, если под санкции попадет Национальный клиринговый центр (НКЦ).Сейчас Центробанк определяет официальные курсы в рабочие дни, ориентируясь на рыночные курсы Мосбиржи.Как рассказал изданию один из источников, около двух месяцев назад у первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой прошла большая встреча с участниками валютных торгов, где рассматривался сценарий введения санкций против Мосбиржи и входящего в ее группу НКЦ."Биржевого курса доллара (в случае таких санкций. — Прим. ред.) больше не будет, а экспорт и импорт останутся, поэтому нужно понимать, по какому курсу менять рубли. ЦБ же не хочет брать на себя функцию определения курса", — рассказал один из собеседников Forbes. По его словам, из-за этого в регуляторе склоняется к варианту создать российский аналог Bloomberg — внебиржевой платформы, которая будет получать котировки от крупнейших банков.В начале июня ЕС включил в шестой пакет ограничений антироссийский Национальный расчетный депозитарий (НРД), входящий в группу Московской биржи. Как позже отметил глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов, группа допускает возможность усиления санкций.Банк России считает реальным риск ограничений в отношении НКЦ, говорил в июне первый зампред регулятора Владимир Чистюхин.
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цены на нефть, ксения юдаева, сергей швецов, владимир чистюхин, центральный банк рф (цб рф), национальный расчетный депозитарий (нрд), forbes, московская биржа, экономика
18:01 29.07.2022 (обновлено: 18:33 29.07.2022)
 
СМИ: Банк России готовится к отмене биржевых торгов долларом и евро

Forbes: Банк России готовится к отмене биржевых торгов долларом и евро

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГосударственный флаг России на здании Центрального банка РФ
Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Банк России обсуждает с участниками рынка механизм формирования курса доллара и евро в случае, прекращения торгов этими валютам на Московской бирже, сообщил Forbes со ссылкой на источники.
Подобное может случится, если под санкции попадет Национальный клиринговый центр (НКЦ).

"Банк России обсуждает с участниками валютного рынка, как определять курс рубля к доллару и евро, если под западные санкции попадут Национальный клиринговый центр и Мосбиржа", — отмечается в статье.

Сейчас Центробанк определяет официальные курсы в рабочие дни, ориентируясь на рыночные курсы Мосбиржи.
Как рассказал изданию один из источников, около двух месяцев назад у первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой прошла большая встреча с участниками валютных торгов, где рассматривался сценарий введения санкций против Мосбиржи и входящего в ее группу НКЦ.
"Биржевого курса доллара (в случае таких санкций. — Прим. ред.) больше не будет, а экспорт и импорт останутся, поэтому нужно понимать, по какому курсу менять рубли. ЦБ же не хочет брать на себя функцию определения курса", — рассказал один из собеседников Forbes.
По его словам, из-за этого в регуляторе склоняется к варианту создать российский аналог Bloomberg — внебиржевой платформы, которая будет получать котировки от крупнейших банков.
В начале июня ЕС включил в шестой пакет ограничений антироссийский Национальный расчетный депозитарий (НРД), входящий в группу Московской биржи. Как позже отметил глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов, группа допускает возможность усиления санкций.
Банк России считает реальным риск ограничений в отношении НКЦ, говорил в июне первый зампред регулятора Владимир Чистюхин.
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Цены на нефтьКсения ЮдаеваСергей ШвецовВладимир ЧистюхинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Национальный расчетный депозитарий (НРД)ForbesМосковская биржаЭкономика
 
 
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