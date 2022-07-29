https://ria.ru/20220729/birzha-1805944834.html

СМИ: Банк России готовится к отмене биржевых торгов долларом и евро

СМИ: Банк России готовится к отмене биржевых торгов долларом и евро - РИА Новости, 29.07.2022

СМИ: Банк России готовится к отмене биржевых торгов долларом и евро

Банк России обсуждает с участниками рынка механизм формирования курса доллара и евро в случае, прекращения торгов этими валютам на Московской бирже, сообщил... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T18:01

2022-07-29T18:01

2022-07-29T18:33

цены на нефть

ксения юдаева

сергей швецов

владимир чистюхин

центральный банк рф (цб рф)

национальный расчетный депозитарий (нрд)

forbes

московская биржа

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Банк России обсуждает с участниками рынка механизм формирования курса доллара и евро в случае, прекращения торгов этими валютам на Московской бирже, сообщил Forbes со ссылкой на источники. Подобное может случится, если под санкции попадет Национальный клиринговый центр (НКЦ).Сейчас Центробанк определяет официальные курсы в рабочие дни, ориентируясь на рыночные курсы Мосбиржи.Как рассказал изданию один из источников, около двух месяцев назад у первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой прошла большая встреча с участниками валютных торгов, где рассматривался сценарий введения санкций против Мосбиржи и входящего в ее группу НКЦ."Биржевого курса доллара (в случае таких санкций. — Прим. ред.) больше не будет, а экспорт и импорт останутся, поэтому нужно понимать, по какому курсу менять рубли. ЦБ же не хочет брать на себя функцию определения курса", — рассказал один из собеседников Forbes. По его словам, из-за этого в регуляторе склоняется к варианту создать российский аналог Bloomberg — внебиржевой платформы, которая будет получать котировки от крупнейших банков.В начале июня ЕС включил в шестой пакет ограничений антироссийский Национальный расчетный депозитарий (НРД), входящий в группу Московской биржи. Как позже отметил глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов, группа допускает возможность усиления санкций.Банк России считает реальным риск ограничений в отношении НКЦ, говорил в июне первый зампред регулятора Владимир Чистюхин.

https://ria.ru/20220725/rezervy-1804734077.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, ксения юдаева, сергей швецов, владимир чистюхин, центральный банк рф (цб рф), национальный расчетный депозитарий (нрд), forbes, московская биржа, экономика