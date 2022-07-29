14:38 29.07.2022 (обновлено: 16:44 29.07.2022)
На Алтае открыли 237 точек продажи угля
В Алтайском крае открыли 237 точек, где жители могут приобрести уголь к зиме
БАРНАУЛ, 29 июл - РИА Новости. Почти 250 точек, где жители могут приобрести уголь к зиме, открыли на территории Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону специалисты министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края начали выездные проверки на угольных площадках муниципальных образований региона… В настоящее время действуют 237 точек, где жители могут приобрести уголь", - говорится в сообщении.
В этих точках находится более 90 тысяч тонн твердого топлива. Поставки угля на площадки продолжаются.
Первой территорией для инспекции стал Локтевский район, где в прошедшем отопительном сезоне у местных жителей возникали проблемы с приобретением угля из-за перебоев с поставками топлива из Казахстана. Тогда администрацией района было принято решение о выделении нуждающимся гражданам по одной тонне угля из резерва.
"Стоимость одной тонны угля в районе составляет 3500 рублей. В этом году жители Локтевского района, учитывая прошлогодний опыт, начали готовиться к зиме заблаговременно - с мая, сейчас уже половина населения уголь приобрела. На угольную площадку в Горняке продолжаются поставки с казахстанского месторождения Каражыра", - цитирует пресс-служба первого заместителя главы Локтевского района Сергея Чичикина.
В министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края добавили, что в этом году для предотвращения чрезвычайных ситуаций и бесперебойного прохождения осенне-зимнего периода формируют краевой резервный запас угля в среднем объеме 60 тысяч тонн. На это в краевом бюджете предусмотрели 240 миллионов рублей. Кроме того, принято решение за счет краевого бюджета сформировать 45-дневный запас угля в каждом муниципальном образовании региона в объеме 126 тысяч тонн. Для этого из бюджета края направили еще 540 миллионов рублей. Поставка угля запланирована до 15 сентября.