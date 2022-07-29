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Парни из стали. Как готовят бойцов легендарной "Альфы"

Парни из стали. Как готовят бойцов легендарной "Альфы" - РИА Новости, 29.07.2022

Парни из стали. Как готовят бойцов легендарной "Альфы"

Большинство подвигов засекречено, а имена неизвестны. Управление "А" Центра специального назначения ФСБ отмечает в пятницу 48-й день рождения. О том, чем... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T08:00

2022-07-29T08:00

2022-07-29T08:11

безопасность

борис ельцин

северный кавказ

буденновск

сирия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

исламское государство

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Большинство подвигов засекречено, а имена неизвестны. Управление "А" Центра специального назначения ФСБ отмечает в пятницу 48-й день рождения. О том, чем российская "Альфа" отличается от советской, как туда попасть и каким должен быть современный спецназовец, в интервью РИА Новости рассказал ветеран подразделения, подполковник Федеральной службы безопасности, президент Союза "Офицеры группы "Альфа" Алексей Филатов.— Алексей Алексеевич, многие интересуются, чему сейчас обучают в "Альфе"?— Есть разные направления: снайперы, подводники, взрывотехники, щитовики (те, кто первыми заходят в здание и принимают на себя весь удар) и другие. Обучают этим специализациям абсолютно всех, а дальше смотрят, кто к чему лучше подходит по психофизическим качествам. Например, снайпер по темпераменту должен быть терпеливым, даже немного флегматичным, а не взрывным.При этом спецназовец обязан уметь все. Особенно сейчас, когда работаем в связке с различными вооружениями и родами войск: авиацией, артиллерией, космической разведкой. В общем, современный офицер "Альфы" — это такой универсальный солдат, который способен и в засаде посидеть, и беспилотником управлять, и вывести на точку крылатую ракету.Помню, во время второй чеченской кампании мы получили оперативную информацию, что в одном из сел укрылись боевики. Подогнали артиллерию, а их старший не умел наводить орудие на цель. Пришлось это делать бойцу нашего отряда.— Как изменились задачи подразделения с момента его основания?— Подразделение создали в 1974 году в рамках подготовки к Олимпиаде-80, потому что руководство страны не хотело повторения мюнхенской трагедии 1972-го, когда палестинские террористы полностью уничтожили израильскую делегацию. Поскольку опыта не было, все происходило буквально "на коленке". Старослужащие часто вспоминали, что их первым спецсредством стал противопожарный багор.Тогда основной задачей было освобождение заложников на воздушных судах, в автобусах, вагонах метро, поездах и зданиях. Тренировки строились вокруг этого, но постепенно террористы "улучшали" свою тактику. Например, стали похищать людей и требовать выкуп. Соответственно, менялся и спецназ. События на Северном Кавказе еще больше расширили боевые задачи.Методы работы и подготовки постоянно совершенствуются. Мне вообще кажется, что рано или поздно спецназовцев частично заменят роботы, способные точно рассчитать и нанести удар. Так, на днях нового руководителя "Исламского государства"* американцы вычислили и уничтожили с помощью беспилотников и крылатой ракеты. Главным действующим лицом таких операций будет не подтянутый парень в камуфляже, а "ботаник" или девица, умело управляющая джойстиком.— Какие операции для "Альфы" были самыми сложными?— Безусловно, Дубровка. Любой, кто борется с терроризмом, понимает, что при том количестве заложников, смертников и профессионально подготовленных боевиков выполнить задачу было практически нереально. Даже иностранные эксперты признают, что 130 погибших в тех условиях довольно мало.Но меня больше всего поразило мужество офицеров, которые понимали, что с большей долей вероятности произойдет взрыв и они останутся под обломками здания. Перед штурмом командир даже предоставил бойцам возможность отказаться от задания. Однако из строя не вышел никто.Кроме того, это единственный случай, когда применили газ. Других вариантов не было. Очень жаль, что у многих так называемых правозащитников операция до сих пор ассоциируется только с негативными последствиями. Альтернативой была гибель всех, кто находился в здании.Также хочу выделить освобождение заложников из захваченной в Буденновске больницы. Да, мы не смогли выполнить задачу и потеряли троих товарищей. Однако это было не зря. Именно благодаря нашей четырехчасовой огневой работе противник понес большие потери и отказался от политических требований.К сожалению, все закончилось Хасавюртовским миром, который привел ко второй чеченской кампании и тысячам жертв среди гражданских и военных. Если бы Басаева тогда уничтожили, не было бы ни войны, ни многих терактов. Но никто из политического руководства не захотел брать на себя ответственность за возможную гибель заложников.— Насколько эффективен спецназ в полномасштабных боевых действиях?— Во время военных конфликтов спецподразделения занимаются точечными операциями, например вычислением и ликвидацией диверсионных групп. Применять спецназ при наступлении смысла нет — это дело армии. Ведь нельзя копать огород столовой ложкой — ею надо есть борщ.— Ваш легендарный сослуживец Виктор Иванович Блинов погиб в Сирии в 2017-м, куда в возрасте 67 лет, по данным СМИ, отправился в составе частной военной компании. Являются ли ЧВК альтернативой для тех, кто по каким-то причинам не прошел отбор в спецназ либо уже в отставке?— Если есть предложение, есть и спрос. Некоторые рождены, чтобы воевать, на гражданке им просто скучно. Пусть лучше делают это на нашей стороне, чем на другой. На мой взгляд, частные военные компании можно применять очень эффективно. Американцы в Ираке это отлично показали. Ведь на войну лучше отправлять тех, кто сознательно идет на риск. Единственный минус — ЧВК до сих пор никак не закреплены у нас на законодательном уровне. Но это, думаю, вопрос времени.— "Альфа" считается одним из лучших спецподразделений в мире. Кто, на ваш взгляд, может составить конкуренцию?— Лучший спецназ тот, который больше всего воюет. Это, безусловно, израильтяне. Также могу выделить американцев и французов. Их "Иностранный легион" тоже постоянно в чем-то участвует.— Как попасть в спецназ ФСБ?— Во-первых, кандидат должен быть физически подготовленным. На уровне первого разряда бегать, владеть рукопашным боем, стрелять, плавать и бороться. Комплекс вступительных "экзаменов" постоянно меняется, однако в общей сложности надо пройти около 20 различных испытаний. Также нужно быть очень устойчивым психологически — с каждым проводят различные тесты и собеседования.Одно из ключевых качеств — умение работать в команде. В нашем деле сослуживцу необходимо доверять на все сто процентов. Ведь от него зависит не только наша жизнь, но и, что гораздо важнее, жизни заложников.Но следует понимать, что ни один тест не покажет, как поведет себя человек в реальной экстремальной ситуации. А бывает по-разному. Поэтому после формального принятия в ряды новичка еще полгода проверяют. Например, приводят в морг на вскрытие, организуют прыжки с парашютом и другие мероприятия, выявляющие стрессоустойчивость. Некоторые упражнения на высоте или в стесненных условиях, кстати, взяли из программ иностранных спецназов.Лишь после этого боец становится полноценным сотрудником. Ему вручают головной убор, титановые часы, а также книги — мою "Крещенные небом" и Геннадия Зайцева (один из первых командиров группы "А", Герой Советского Союза. — Прим. ред.).— Сколько в среднем продолжается обучение перед первым боевым заданием?— Чтобы попасть в боевой отдел, требуется как минимум шесть месяцев. Инструкторы смотрят, как новичок ладит с коллективом и переносит невзгоды. В межсезонье парней отправляют на пару недель в глухой лес, где они в полной экипировке проходят по 50 километров в день, отражают учебные засады, спят на том и едят то, что унесли на себе. Даже опытный спортсмен может не выдержать. Словом, необходимо максимально выйти из зоны комфорта.Когда я в 1992-м пришел в "Альфу", курс молодого бойца был гораздо короче, а первый боевой вылет случился уже через три или четыре месяца. Но это был очень тяжелый период и для страны, и для силовых структур вообще, и для нашего подразделения в частности. Не хватало сотрудников, одежды и даже патронов.Многие опытные ребята тогда перебрались в различные коммерческие структуры. А в 1993-м, после отказа штурмовать Белый дом (во время октябрьского путча. — Прим. ред.), Борис Ельцин и вовсе чуть не расформировал группу "А". К счастью, обошлось.* Запрещенная в России организация.

https://ria.ru/20171213/1510778218.html

https://ria.ru/20220727/svo-1804987030.html

северный кавказ

буденновск

сирия

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Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

безопасность, борис ельцин, северный кавказ, буденновск, сирия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), исламское государство