12:57 28.07.2022 (обновлено: 13:10 28.07.2022)
В Кремле ответили на вопрос об отказе Египта от украинского зерна
Песков заявил, что отказ Египта от украинского зерна вряд ли связан с визитом Лаврова
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкОбработка зерна, собранного с полей в Херсонской области
Обработка зерна, собранного с полей в Херсонской области. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Отказ Египта от украинского зерна вряд ли связан с визитом главы МИД Сергея Лаврова в эту страну, это дела двух государств, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Египет расторг контракты на покупку 240 тысяч тонн пшеницы с Украины, закупленной в декабре 2021 года. По данным агентства, власти Египта в декабре прошлого года закупили зерно по цене от 346 до 360 долларов за тонну. В связи с ситуацией на Украине забронированные грузы так и не были доставлены.
"Это вряд ли связано с визитом Лаврова, у нас есть свои отношения с Египтом, и у нас есть свои контракты с Египтом на соответствующие поставки, которые Россия выполняет. А то, что касается отношений Египта с другими странами, то это дела этих стран соответствующих", - сказал Песков.
Ранее в рамках Африканского турне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции в египетской столице, что российские экспортеры зерна подтверждают приверженность договоренностям по поставкам Каиру.