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В Кремле ответили на вопрос об отказе Египта от украинского зерна - РИА Новости, 28.07.2022
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В Кремле ответили на вопрос об отказе Египта от украинского зерна
В Кремле ответили на вопрос об отказе Египта от украинского зерна - РИА Новости, 28.07.2022
В Кремле ответили на вопрос об отказе Египта от украинского зерна
Отказ Египта от украинского зерна вряд ли связан с визитом главы МИД Сергея Лаврова в эту страну, это дела двух государств, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T12:57
2022-07-28T13:10
египет
россия
украина
сергей лавров
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Отказ Египта от украинского зерна вряд ли связан с визитом главы МИД Сергея Лаврова в эту страну, это дела двух государств, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Египет расторг контракты на покупку 240 тысяч тонн пшеницы с Украины, закупленной в декабре 2021 года. По данным агентства, власти Египта в декабре прошлого года закупили зерно по цене от 346 до 360 долларов за тонну. В связи с ситуацией на Украине забронированные грузы так и не были доставлены."Это вряд ли связано с визитом Лаврова, у нас есть свои отношения с Египтом, и у нас есть свои контракты с Египтом на соответствующие поставки, которые Россия выполняет. А то, что касается отношений Египта с другими странами, то это дела этих стран соответствующих", - сказал Песков.Ранее в рамках Африканского турне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции в египетской столице, что российские экспортеры зерна подтверждают приверженность договоренностям по поставкам Каиру.
https://ria.ru/20220727/krizis-1805415401.html
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египет, россия, украина, сергей лавров, дмитрий песков, в мире
12:57 28.07.2022 (обновлено: 13:10 28.07.2022)
 
В Кремле ответили на вопрос об отказе Египта от украинского зерна

Песков заявил, что отказ Египта от украинского зерна вряд ли связан с визитом Лаврова

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкОбработка зерна, собранного с полей в Херсонской области
Обработка зерна, собранного с полей в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Обработка зерна, собранного с полей в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Отказ Египта от украинского зерна вряд ли связан с визитом главы МИД Сергея Лаврова в эту страну, это дела двух государств, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Египет расторг контракты на покупку 240 тысяч тонн пшеницы с Украины, закупленной в декабре 2021 года. По данным агентства, власти Египта в декабре прошлого года закупили зерно по цене от 346 до 360 долларов за тонну. В связи с ситуацией на Украине забронированные грузы так и не были доставлены.
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"Это вряд ли связано с визитом Лаврова, у нас есть свои отношения с Египтом, и у нас есть свои контракты с Египтом на соответствующие поставки, которые Россия выполняет. А то, что касается отношений Египта с другими странами, то это дела этих стран соответствующих", - сказал Песков.
Ранее в рамках Африканского турне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции в египетской столице, что российские экспортеры зерна подтверждают приверженность договоренностям по поставкам Каиру.
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