https://ria.ru/20220728/zerno-1805543744.html

В Кремле ответили на вопрос об отказе Египта от украинского зерна

В Кремле ответили на вопрос об отказе Египта от украинского зерна - РИА Новости, 28.07.2022

В Кремле ответили на вопрос об отказе Египта от украинского зерна

Отказ Египта от украинского зерна вряд ли связан с визитом главы МИД Сергея Лаврова в эту страну, это дела двух государств, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T12:57

2022-07-28T12:57

2022-07-28T13:10

египет

россия

украина

сергей лавров

дмитрий песков

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801554313_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_469f035ec46818192e3fbd44316303d3.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Отказ Египта от украинского зерна вряд ли связан с визитом главы МИД Сергея Лаврова в эту страну, это дела двух государств, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Египет расторг контракты на покупку 240 тысяч тонн пшеницы с Украины, закупленной в декабре 2021 года. По данным агентства, власти Египта в декабре прошлого года закупили зерно по цене от 346 до 360 долларов за тонну. В связи с ситуацией на Украине забронированные грузы так и не были доставлены."Это вряд ли связано с визитом Лаврова, у нас есть свои отношения с Египтом, и у нас есть свои контракты с Египтом на соответствующие поставки, которые Россия выполняет. А то, что касается отношений Египта с другими странами, то это дела этих стран соответствующих", - сказал Песков.Ранее в рамках Африканского турне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции в египетской столице, что российские экспортеры зерна подтверждают приверженность договоренностям по поставкам Каиру.

https://ria.ru/20220727/krizis-1805415401.html

https://ria.ru/20220728/posolstvo-1805497144.html

египет

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

египет, россия, украина, сергей лавров, дмитрий песков, в мире