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Ярошенко призвал возвращать россиян, отбывающих срок в других странах - РИА Новости, 28.07.2022
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Ярошенко призвал возвращать россиян, отбывающих срок в других странах
Ярошенко призвал возвращать россиян, отбывающих срок в других странах - РИА Новости, 28.07.2022
Ярошенко призвал возвращать россиян, отбывающих срок в других странах
Россия должна любой ценой возвращать на родину своих граждан, отбывающих срок в других странах, тем более Виктора Бута, который был осужден незаконно, заявил... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T09:51
2022-07-28T10:09
общество
константин ярошенко
сша
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Россия должна любой ценой возвращать на родину своих граждан, отбывающих срок в других странах, тем более Виктора Бута, который был осужден незаконно, заявил РИА Новости Константин Ярошенко, вернувшийся из американской тюрьмы в РФ в результате обмена."Считаю, что жизни российских граждан бесценны. Нужно возвращать любыми путями наших граждан на родину, какая бы цена ни была… В особенности это касается Виктора Бута, который сидит незаконно и уже отбыл такой срок", - сказал он.Телеканал CNN утверждает, что власти США согласны освободить российского предпринимателя Виктора Бута в обмен на бывшего морпеха Пола Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж, и баскетболистку Бриттни Грайнер, которую судят по обвинению в контрабанде наркотиков. Госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил, что США сделали России предложение, которое может привести к освобождению Грайнер и Уилана, но отказался раскрывать его содержание.Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет тюрьмы по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В конце апреля Ярошенко обменяли на осужденного в России американского студента Тревора Рида, который отбывал 9-летний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году.Виктора Бута арестовали в Таиланде по американскому запросу в 2008 году, обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям – 25 лет тюрьмы.
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общество, константин ярошенко, сша, россия
09:51 28.07.2022 (обновлено: 10:09 28.07.2022)
 
Ярошенко призвал возвращать россиян, отбывающих срок в других странах

Ярошенко призвал любой ценой возвращать россиян, отбывающих срок в других странах

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкРоссийский летчик Константин Ярошенко
Российский летчик Константин Ярошенко - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Российский летчик Константин Ярошенко. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Россия должна любой ценой возвращать на родину своих граждан, отбывающих срок в других странах, тем более Виктора Бута, который был осужден незаконно, заявил РИА Новости Константин Ярошенко, вернувшийся из американской тюрьмы в РФ в результате обмена.
"Считаю, что жизни российских граждан бесценны. Нужно возвращать любыми путями наших граждан на родину, какая бы цена ни была… В особенности это касается Виктора Бута, который сидит незаконно и уже отбыл такой срок", - сказал он.
Телеканал CNN утверждает, что власти США согласны освободить российского предпринимателя Виктора Бута в обмен на бывшего морпеха Пола Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж, и баскетболистку Бриттни Грайнер, которую судят по обвинению в контрабанде наркотиков. Госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил, что США сделали России предложение, которое может привести к освобождению Грайнер и Уилана, но отказался раскрывать его содержание.
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет тюрьмы по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В конце апреля Ярошенко обменяли на осужденного в России американского студента Тревора Рида, который отбывал 9-летний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году.
Виктора Бута арестовали в Таиланде по американскому запросу в 2008 году, обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям – 25 лет тюрьмы.
Константин Ярошенко: для меня Америка была и остается врагом - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
25 июня, 13:33Беседы с Брэнсон
Константин Ярошенко: для меня Америка была и остается врагом
 
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