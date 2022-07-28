https://ria.ru/20220728/yaroshenko-1805496627.html

Ярошенко призвал возвращать россиян, отбывающих срок в других странах

Ярошенко призвал возвращать россиян, отбывающих срок в других странах - РИА Новости, 28.07.2022

Ярошенко призвал возвращать россиян, отбывающих срок в других странах

Россия должна любой ценой возвращать на родину своих граждан, отбывающих срок в других странах, тем более Виктора Бута, который был осужден незаконно, заявил... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T09:51

2022-07-28T09:51

2022-07-28T10:09

общество

константин ярошенко

сша

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Россия должна любой ценой возвращать на родину своих граждан, отбывающих срок в других странах, тем более Виктора Бута, который был осужден незаконно, заявил РИА Новости Константин Ярошенко, вернувшийся из американской тюрьмы в РФ в результате обмена."Считаю, что жизни российских граждан бесценны. Нужно возвращать любыми путями наших граждан на родину, какая бы цена ни была… В особенности это касается Виктора Бута, который сидит незаконно и уже отбыл такой срок", - сказал он.Телеканал CNN утверждает, что власти США согласны освободить российского предпринимателя Виктора Бута в обмен на бывшего морпеха Пола Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж, и баскетболистку Бриттни Грайнер, которую судят по обвинению в контрабанде наркотиков. Госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил, что США сделали России предложение, которое может привести к освобождению Грайнер и Уилана, но отказался раскрывать его содержание.Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет тюрьмы по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В конце апреля Ярошенко обменяли на осужденного в России американского студента Тревора Рида, который отбывал 9-летний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году.Виктора Бута арестовали в Таиланде по американскому запросу в 2008 году, обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям – 25 лет тюрьмы.

https://radiosputnik.ria.ru/20220625/1798077695.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, константин ярошенко, сша, россия