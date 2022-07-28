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Четыре человека подали документы на выборы главы Марий Эл - РИА Новости, 28.07.2022
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Четыре человека подали документы на выборы главы Марий Эл
Четыре человека подали документы на выборы главы Марий Эл - РИА Новости, 28.07.2022
Четыре человека подали документы на выборы главы Марий Эл
Четверо из пяти кандидатов на пост главы Марий Эл подали в Центризбирком республики документы для своей регистрации на выборах в установленные сроки, сообщает... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T17:28
2022-07-28T17:42
политика
юрий зайцев (политик)
лдпр
республика марий эл
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КАЗАНЬ, 28 июл – РИА Новости. Четверо из пяти кандидатов на пост главы Марий Эл подали в Центризбирком республики документы для своей регистрации на выборах в установленные сроки, сообщает региональная ЦИК.Как ранее сообщалось, в числе пяти претендентов на должность главы республики кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Марий Эл Валентина Злобина, кандидат от ЛДПР Антон Мирбадалев, кандидат от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Наталия Глущенко и два самовыдвиженца - врио главы Марий Эл Юрий Зайцев и Василий Арисов."ЦИК Марий Эл завершила очередной этап работы на выборах главы республики Марий Эл… Четыре кандидата подали документы в республиканский Центризбирком", - говорится в сообщении.Избирком отмечает, что изначально было выдвинуто пять кандидатов: два – в порядке самовыдвижения, три – представители политических партий, но один из кандидатов-самовыдвиженцев не представил в ЦИК Марий Эл в установленный срок необходимые документы. Согласно данным ЦИК, документы подали Глущенко, Зайцев, Злобина, Мирбадалев.По информации региональной ЦИК, регистрация всех кандидатов на должность главы Марий Эл завершится не позднее 5 августа. Выборы главы республики Марий Эл состоятся в единый день голосования 11 сентября.
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политика, юрий зайцев (политик), лдпр, республика марий эл
17:28 28.07.2022 (обновлено: 17:42 28.07.2022)
 
Четыре человека подали документы на выборы главы Марий Эл

Четыре человека подали документы на регистрацию на выборах главы Марий Эл

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГолосование на выборах
Голосование на выборах - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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КАЗАНЬ, 28 июл – РИА Новости. Четверо из пяти кандидатов на пост главы Марий Эл подали в Центризбирком республики документы для своей регистрации на выборах в установленные сроки, сообщает региональная ЦИК.
Как ранее сообщалось, в числе пяти претендентов на должность главы республики кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Марий Эл Валентина Злобина, кандидат от ЛДПР Антон Мирбадалев, кандидат от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Наталия Глущенко и два самовыдвиженца - врио главы Марий Эл Юрий Зайцев и Василий Арисов.
Роман Бусаргин - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 08:59
Врио саратовского губернатора зарегистрировался на выборы главы региона
"ЦИК Марий Эл завершила очередной этап работы на выборах главы республики Марий Эл… Четыре кандидата подали документы в республиканский Центризбирком", - говорится в сообщении.
Избирком отмечает, что изначально было выдвинуто пять кандидатов: два – в порядке самовыдвижения, три – представители политических партий, но один из кандидатов-самовыдвиженцев не представил в ЦИК Марий Эл в установленный срок необходимые документы. Согласно данным ЦИК, документы подали Глущенко, Зайцев, Злобина, Мирбадалев.
По информации региональной ЦИК, регистрация всех кандидатов на должность главы Марий Эл завершится не позднее 5 августа. Выборы главы республики Марий Эл состоятся в единый день голосования 11 сентября.
Избиратели во время голосования в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 08:51
В Москве на муниципальные выборы выдвинулись более 7,3 тысячи кандидатов
 
ПолитикаЮрий Зайцев (политик)ЛДПРРеспублика Марий Эл
 
 
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