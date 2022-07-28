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ВСУ разместили склады с боеприпасами в жилых домах в Кривом Роге - РИА Новости, 28.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220728/vsu-1805724073.html
ВСУ разместили склады с боеприпасами в жилых домах в Кривом Роге
ВСУ разместили склады с боеприпасами в жилых домах в Кривом Роге - РИА Новости, 28.07.2022
ВСУ разместили склады с боеприпасами в жилых домах в Кривом Роге
Украинские военные оборудовали огневые точки и склады с боеприпасами в жилых домах в Кривом Роге, при этом не эвакуировали мирных жителей, сообщил начальник... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T21:34
2022-07-28T21:34
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
украина
вооруженные силы украины
днепропетровская область
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Украинские военные оборудовали огневые точки и склады с боеприпасами в жилых домах в Кривом Роге, при этом не эвакуировали мирных жителей, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Подразделения ВСУ и территориальной обороны продолжают использовать жилые дома, образовательные учреждения и другую социальную инфраструктуру в военных целях: в Кривом Роге в жилых домах (ул. Волшебная) дислоцированы подразделения ВСУ, оборудованы склады оружия и боеприпасов, при этом эвакуация местных жителей не проводилась", - сказал Мизинцев на брифинге.
https://ria.ru/20220728/spetsoperatsiya-1805580636.html
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в мире, кривой рог, украина, вооруженные силы украины, днепропетровская область
21:34 28.07.2022
 
ВСУ разместили склады с боеприпасами в жилых домах в Кривом Роге

Минобороны: украинские военные оборудовали огневые точки в жилых домах в Кривом Роге

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные закладывают противотанковые мины
Украинские военные закладывают противотанковые мины - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные закладывают противотанковые мины. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Украинские военные оборудовали огневые точки и склады с боеприпасами в жилых домах в Кривом Роге, при этом не эвакуировали мирных жителей, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Подразделения ВСУ и территориальной обороны продолжают использовать жилые дома, образовательные учреждения и другую социальную инфраструктуру в военных целях: в Кривом Роге в жилых домах (ул. Волшебная) дислоцированы подразделения ВСУ, оборудованы склады оружия и боеприпасов, при этом эвакуация местных жителей не проводилась", - сказал Мизинцев на брифинге.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКривой РогУкраинаВооруженные силы УкраиныДнепропетровская область
 
 
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