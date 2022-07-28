https://ria.ru/20220728/vsu-1805724073.html

ВСУ разместили склады с боеприпасами в жилых домах в Кривом Роге

ВСУ разместили склады с боеприпасами в жилых домах в Кривом Роге - РИА Новости, 28.07.2022

ВСУ разместили склады с боеприпасами в жилых домах в Кривом Роге

Украинские военные оборудовали огневые точки и склады с боеприпасами в жилых домах в Кривом Роге, при этом не эвакуировали мирных жителей, сообщил начальник... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T21:34

2022-07-28T21:34

2022-07-28T21:34

специальная военная операция на украине

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украина

вооруженные силы украины

днепропетровская область

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Украинские военные оборудовали огневые точки и склады с боеприпасами в жилых домах в Кривом Роге, при этом не эвакуировали мирных жителей, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Подразделения ВСУ и территориальной обороны продолжают использовать жилые дома, образовательные учреждения и другую социальную инфраструктуру в военных целях: в Кривом Роге в жилых домах (ул. Волшебная) дислоцированы подразделения ВСУ, оборудованы склады оружия и боеприпасов, при этом эвакуация местных жителей не проводилась", - сказал Мизинцев на брифинге.

https://ria.ru/20220728/spetsoperatsiya-1805580636.html

кривой рог

украина

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в мире, кривой рог, украина, вооруженные силы украины, днепропетровская область