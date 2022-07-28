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Байден и Си Цзиньпин поручили проработать возможность очной встречи - РИА Новости, 28.07.2022
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Байден и Си Цзиньпин поручили проработать возможность очной встречи
Байден и Си Цзиньпин поручили проработать возможность очной встречи - РИА Новости, 28.07.2022
Байден и Си Цзиньпин поручили проработать возможность очной встречи
Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе состоявшегося телефонного разговора указали на важность очных контактов и поручили своим командам РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T23:03
2022-07-28T23:38
в мире
си цзиньпин
тайвань
украина
сша
китай
джо байден
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ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе состоявшегося телефонного разговора указали на важность очных контактов и поручили своим командам проработать возможность проведения личной встречи, заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.Кроме того, в Белом доме отметили, что лидеры двух стран не обсуждали вопрос о введении ценового лимита на российскую нефть.Телефонный разговор двух лидеров стал первым за несколько месяцев, он продолжался более двух часов. По данным Белого дома, Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг Тайваня, положение дел на Украине, а также ряд других вопросов двухсторонней и глобальной повестки.Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. В начале июля звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным агентства Блумберг, обсуждаются цифры в 40-60 долларов.
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в мире, си цзиньпин, тайвань, украина, сша, китай, джо байден
23:03 28.07.2022 (обновлено: 23:38 28.07.2022)
 
Байден и Си Цзиньпин поручили проработать возможность очной встречи

Белый дом: Байден и Си Цзиньпин поручили помощникам проработать возможность очной встречи

© AP Photo / Andy WongФлаги США и КНР
Флаги США и КНР - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© AP Photo / Andy Wong
Флаги США и КНР. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе состоявшегося телефонного разговора указали на важность очных контактов и поручили своим командам проработать возможность проведения личной встречи, заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.

"Лидеры также подчеркнули важность проведения контактов лицом к лицу и договорились поручить своим помощникам провести дальнейшую работу, чтобы выбрать обоюдно приемлемое время для такой встречи", — сказал он в ходе спецбрифинга по итогам разговора Байдена и Си Цзиньпина.

Кроме того, в Белом доме отметили, что лидеры двух стран не обсуждали вопрос о введении ценового лимита на российскую нефть.
Телефонный разговор двух лидеров стал первым за несколько месяцев, он продолжался более двух часов. По данным Белого дома, Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг Тайваня, положение дел на Украине, а также ряд других вопросов двухсторонней и глобальной повестки.
Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. В начале июля звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным агентства Блумберг, обсуждаются цифры в 40-60 долларов.
Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
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В миреСи ЦзиньпинТайваньУкраинаСШАКитайДжо Байден
 
 
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