https://ria.ru/20220728/volk-1805697813.html
В Дагестане волк напал на двух мальчиков
В Дагестане волк напал на двух мальчиков - РИА Новости, 28.07.2022
В Дагестане волк напал на двух мальчиков
Волк напал на двух мальчиков в Дагестане, один ребенок погиб, второй госпитализирован, организована проверка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T19:28
2022-07-28T19:28
2022-07-28T19:28
республика дагестан
происшествия
цунтинский район
россия
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МАХАЧКАЛА, 28 июл - РИА Новости. Волк напал на двух мальчиков в Дагестане, один ребенок погиб, второй госпитализирован, организована проверка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.По предварительным данным, 28 июля в лесном массиве вблизи села Кидеро Цунтинского района волки напали на двоих мальчиков в возрасте 8 и 6 лет, находившихся на окраине села без присмотра взрослых. В результате полученных травм один ребенок скончался, второй - госпитализирован."По поручению прокурора республики Алексея Ежова организована проверка соблюдения требований федерального законодательства в связи с нападением волков на детей в Цунтинском районе", - говорится в сообщении.Прокуратура республики даст оценку работе уполномоченных органов при регулировании поголовья хищных животных, а также проверит соблюдение требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.Кроме того, прокуратурой поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной по данному факту, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20220721/delo-1804142243.html
https://ria.ru/20220720/medved-1803661932.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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республика дагестан, происшествия, цунтинский район, россия
В Дагестане волк напал на двух мальчиков
В Дагестане один ребенок погиб, второго госпитализировали после нападения волка