https://ria.ru/20220728/volk-1805697813.html

В Дагестане волк напал на двух мальчиков

В Дагестане волк напал на двух мальчиков - РИА Новости, 28.07.2022

В Дагестане волк напал на двух мальчиков

Волк напал на двух мальчиков в Дагестане, один ребенок погиб, второй госпитализирован, организована проверка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T19:28

2022-07-28T19:28

2022-07-28T19:28

республика дагестан

происшествия

цунтинский район

россия

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МАХАЧКАЛА, 28 июл - РИА Новости. Волк напал на двух мальчиков в Дагестане, один ребенок погиб, второй госпитализирован, организована проверка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.По предварительным данным, 28 июля в лесном массиве вблизи села Кидеро Цунтинского района волки напали на двоих мальчиков в возрасте 8 и 6 лет, находившихся на окраине села без присмотра взрослых. В результате полученных травм один ребенок скончался, второй - госпитализирован."По поручению прокурора республики Алексея Ежова организована проверка соблюдения требований федерального законодательства в связи с нападением волков на детей в Цунтинском районе", - говорится в сообщении.Прокуратура республики даст оценку работе уполномоченных органов при регулировании поголовья хищных животных, а также проверит соблюдение требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.Кроме того, прокуратурой поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной по данному факту, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20220721/delo-1804142243.html

https://ria.ru/20220720/medved-1803661932.html

цунтинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

республика дагестан, происшествия, цунтинский район, россия