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В Дагестане волк напал на двух мальчиков - РИА Новости, 28.07.2022
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В Дагестане волк напал на двух мальчиков
В Дагестане волк напал на двух мальчиков - РИА Новости, 28.07.2022
В Дагестане волк напал на двух мальчиков
Волк напал на двух мальчиков в Дагестане, один ребенок погиб, второй госпитализирован, организована проверка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T19:28
2022-07-28T19:28
республика дагестан
происшествия
цунтинский район
россия
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МАХАЧКАЛА, 28 июл - РИА Новости. Волк напал на двух мальчиков в Дагестане, один ребенок погиб, второй госпитализирован, организована проверка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.По предварительным данным, 28 июля в лесном массиве вблизи села Кидеро Цунтинского района волки напали на двоих мальчиков в возрасте 8 и 6 лет, находившихся на окраине села без присмотра взрослых. В результате полученных травм один ребенок скончался, второй - госпитализирован."По поручению прокурора республики Алексея Ежова организована проверка соблюдения требований федерального законодательства в связи с нападением волков на детей в Цунтинском районе", - говорится в сообщении.Прокуратура республики даст оценку работе уполномоченных органов при регулировании поголовья хищных животных, а также проверит соблюдение требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.Кроме того, прокуратурой поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной по данному факту, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20220721/delo-1804142243.html
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цунтинский район
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республика дагестан, происшествия, цунтинский район, россия
19:28 28.07.2022
 
В Дагестане волк напал на двух мальчиков

В Дагестане один ребенок погиб, второго госпитализировали после нападения волка

© Fotolia / natureguyСерый волк
Серый волк - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Fotolia / natureguy
Серый волк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 28 июл - РИА Новости. Волк напал на двух мальчиков в Дагестане, один ребенок погиб, второй госпитализирован, организована проверка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По предварительным данным, 28 июля в лесном массиве вблизи села Кидеро Цунтинского района волки напали на двоих мальчиков в возрасте 8 и 6 лет, находившихся на окраине села без присмотра взрослых. В результате полученных травм один ребенок скончался, второй - госпитализирован.
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Прокуратура возбудила дело после нападения обезьяны на девочку в Мытищах
"По поручению прокурора республики Алексея Ежова организована проверка соблюдения требований федерального законодательства в связи с нападением волков на детей в Цунтинском районе", - говорится в сообщении.
Прокуратура республики даст оценку работе уполномоченных органов при регулировании поголовья хищных животных, а также проверит соблюдение требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.
Кроме того, прокуратурой поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной по данному факту, уточнили в ведомстве.
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Республика ДагестанПроисшествияЦунтинский районРоссия
 
 
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