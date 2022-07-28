https://ria.ru/20220728/ukraina-1805601124.html

На Украине признали невозможность победить Россию без переписывания истории

На Украине признали невозможность победить Россию без переписывания истории - РИА Новости, 28.07.2022

На Украине признали невозможность победить Россию без переписывания истории

Советник главы МВД Украины Вадим Денисенко заявил о необходимости переписать историю Второй мировой войны для победы над русским миром. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T15:14

2022-07-28T15:14

2022-07-28T16:01

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анатолий антонов

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совет федерации рф

валентина матвиенко

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Советник главы МВД Украины Вадим Денисенко заявил о необходимости переписать историю Второй мировой войны для победы над русским миром."Наша глобальная ошибка была в том, что мы не сможем на самом деле вопреки нашей победе, вопреки всему бороться с русским миром, если мы не напишем нашу историю Второй мировой войны", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".Также он заявил, что нынешним киевским властям необходимо написать "новую историю городов и сел Украины", так как та, что была написана в 70-х годах прошлого века, уже "морально устарела".Ранее представители российской власти неоднократно заявляли о недопустимости переписывания истории, в том числе истории Второй мировой войны. Так, посол РФ в США Анатолий Антонов 22 июня призвал не допустить переписывания истории в Америке и Западной Европе, в частности, уравнивания ответственности нацистской Германии и Советского Союза в развязывании Второй мировой.При этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что изменить историю невозможно, так как "правда пробьет и пробивает себе дорогу".

https://ria.ru/20220622/istoriya-1797197943.html

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в мире, анатолий антонов, россия, сша, америка, совет федерации рф, валентина матвиенко