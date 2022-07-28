Белый дом не раскрыл подробности беседы Байдена и Си Цзиньпина по Тайваню
Белый дом отказался сообщить журналистам детали диалога Байдена и Си Цзиньпина по Тайваню
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Белый дом отказался сообщить журналистам подробности диалога лидеров США Джо Байдена и КНР Си Цзиньпина по вопросу Тайваня.
Телефонный разговор двух руководителей стал первым за несколько месяцев, он продолжался более двух часов. По данным Белого дома, Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг Тайваня, положение дел на Украине, а также ряд других вопросов двусторонней и глобальной повестки.
"Что касается Тайваня, я не буду приводить детали разговора", - сказала на брифинге по итогам состоявшегося в четверг телефонного разговора высокопоставленный представитель администрации США.
Ранее по итогам переговоров Белый дом информировал о словах Байдена, что Вашингтон против односторонних шагов по изменению статус-кво в ситуации вокруг Тайваня или подрыву стабильности и мира вокруг Тайваньского пролива. Китайская сторона в свою очередь сообщила, что президент США заверил китайского коллегу, что Вашингтон не поддерживает сепаратизм Тайваня. Как передавало Центральное телевидение Китая, Си Цзиньпин в беседе заявил, что Китай решительно протестует против вмешательства внешних сил в тайваньский вопрос: "играющий с огнем непременно обожжет сам себя".
Обе стороны заявили, что состоявшийся телефонный разговор был искренним, лидеры двух стран условились поддерживать контакты. Контакт лидеров двух стран прошел на фоне сообщений о возможном визите на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Эти планы вызывают резко негативную реакцию Пекина, Белый дом публично не комментирует планы Пелоси, оставляя за ней право решения о поездке.