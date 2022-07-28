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Белый дом не раскрыл подробности беседы Байдена и Си Цзиньпина по Тайваню - РИА Новости, 28.07.2022
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Белый дом не раскрыл подробности беседы Байдена и Си Цзиньпина по Тайваню
Белый дом не раскрыл подробности беседы Байдена и Си Цзиньпина по Тайваню - РИА Новости, 28.07.2022
Белый дом не раскрыл подробности беседы Байдена и Си Цзиньпина по Тайваню
Белый дом отказался сообщить журналистам подробности диалога лидеров США Джо Байдена и КНР Си Цзиньпина по вопросу Тайваня. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T23:06
2022-07-28T23:06
в мире
си цзиньпин
нэнси пелоси
тайвань
сша
китай
администрация президента сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Белый дом отказался сообщить журналистам подробности диалога лидеров США Джо Байдена и КНР Си Цзиньпина по вопросу Тайваня.Телефонный разговор двух руководителей стал первым за несколько месяцев, он продолжался более двух часов. По данным Белого дома, Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг Тайваня, положение дел на Украине, а также ряд других вопросов двусторонней и глобальной повестки."Что касается Тайваня, я не буду приводить детали разговора", - сказала на брифинге по итогам состоявшегося в четверг телефонного разговора высокопоставленный представитель администрации США.Ранее по итогам переговоров Белый дом информировал о словах Байдена, что Вашингтон против односторонних шагов по изменению статус-кво в ситуации вокруг Тайваня или подрыву стабильности и мира вокруг Тайваньского пролива. Китайская сторона в свою очередь сообщила, что президент США заверил китайского коллегу, что Вашингтон не поддерживает сепаратизм Тайваня. Как передавало Центральное телевидение Китая, Си Цзиньпин в беседе заявил, что Китай решительно протестует против вмешательства внешних сил в тайваньский вопрос: "играющий с огнем непременно обожжет сам себя".Обе стороны заявили, что состоявшийся телефонный разговор был искренним, лидеры двух стран условились поддерживать контакты. Контакт лидеров двух стран прошел на фоне сообщений о возможном визите на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Эти планы вызывают резко негативную реакцию Пекина, Белый дом публично не комментирует планы Пелоси, оставляя за ней право решения о поездке.
https://ria.ru/20220727/tayvan-1805167613.html
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тайвань
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в мире, си цзиньпин, нэнси пелоси, тайвань, сша, китай, администрация президента сша, джо байден
23:06 28.07.2022
 
Белый дом не раскрыл подробности беседы Байдена и Си Цзиньпина по Тайваню

Белый дом отказался сообщить журналистам детали диалога Байдена и Си Цзиньпина по Тайваню

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции
Президент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Белый дом отказался сообщить журналистам подробности диалога лидеров США Джо Байдена и КНР Си Цзиньпина по вопросу Тайваня.
Телефонный разговор двух руководителей стал первым за несколько месяцев, он продолжался более двух часов. По данным Белого дома, Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг Тайваня, положение дел на Украине, а также ряд других вопросов двусторонней и глобальной повестки.
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И хочется, и колется: Тайвань стал яблоком раздора для США
"Что касается Тайваня, я не буду приводить детали разговора", - сказала на брифинге по итогам состоявшегося в четверг телефонного разговора высокопоставленный представитель администрации США.
Ранее по итогам переговоров Белый дом информировал о словах Байдена, что Вашингтон против односторонних шагов по изменению статус-кво в ситуации вокруг Тайваня или подрыву стабильности и мира вокруг Тайваньского пролива. Китайская сторона в свою очередь сообщила, что президент США заверил китайского коллегу, что Вашингтон не поддерживает сепаратизм Тайваня. Как передавало Центральное телевидение Китая, Си Цзиньпин в беседе заявил, что Китай решительно протестует против вмешательства внешних сил в тайваньский вопрос: "играющий с огнем непременно обожжет сам себя".
Обе стороны заявили, что состоявшийся телефонный разговор был искренним, лидеры двух стран условились поддерживать контакты. Контакт лидеров двух стран прошел на фоне сообщений о возможном визите на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Эти планы вызывают резко негативную реакцию Пекина, Белый дом публично не комментирует планы Пелоси, оставляя за ней право решения о поездке.
Президент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
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В миреСи ЦзиньпинНэнси ПелосиТайваньСШАКитайАдминистрация президента СШАДжо Байден
 
 
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