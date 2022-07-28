https://ria.ru/20220728/tayvan-1805733637.html

Белый дом не раскрыл подробности беседы Байдена и Си Цзиньпина по Тайваню

Белый дом не раскрыл подробности беседы Байдена и Си Цзиньпина по Тайваню - РИА Новости, 28.07.2022

Белый дом не раскрыл подробности беседы Байдена и Си Цзиньпина по Тайваню

Белый дом отказался сообщить журналистам подробности диалога лидеров США Джо Байдена и КНР Си Цзиньпина по вопросу Тайваня. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T23:06

2022-07-28T23:06

2022-07-28T23:06

в мире

си цзиньпин

нэнси пелоси

тайвань

сша

китай

администрация президента сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Белый дом отказался сообщить журналистам подробности диалога лидеров США Джо Байдена и КНР Си Цзиньпина по вопросу Тайваня.Телефонный разговор двух руководителей стал первым за несколько месяцев, он продолжался более двух часов. По данным Белого дома, Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг Тайваня, положение дел на Украине, а также ряд других вопросов двусторонней и глобальной повестки."Что касается Тайваня, я не буду приводить детали разговора", - сказала на брифинге по итогам состоявшегося в четверг телефонного разговора высокопоставленный представитель администрации США.Ранее по итогам переговоров Белый дом информировал о словах Байдена, что Вашингтон против односторонних шагов по изменению статус-кво в ситуации вокруг Тайваня или подрыву стабильности и мира вокруг Тайваньского пролива. Китайская сторона в свою очередь сообщила, что президент США заверил китайского коллегу, что Вашингтон не поддерживает сепаратизм Тайваня. Как передавало Центральное телевидение Китая, Си Цзиньпин в беседе заявил, что Китай решительно протестует против вмешательства внешних сил в тайваньский вопрос: "играющий с огнем непременно обожжет сам себя".Обе стороны заявили, что состоявшийся телефонный разговор был искренним, лидеры двух стран условились поддерживать контакты. Контакт лидеров двух стран прошел на фоне сообщений о возможном визите на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Эти планы вызывают резко негативную реакцию Пекина, Белый дом публично не комментирует планы Пелоси, оставляя за ней право решения о поездке.

https://ria.ru/20220727/tayvan-1805167613.html

https://ria.ru/20220728/tayvan-1805719188.html

тайвань

сша

китай

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, си цзиньпин, нэнси пелоси, тайвань, сша, китай, администрация президента сша, джо байден