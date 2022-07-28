21:06 28.07.2022 (обновлено: 23:05 28.07.2022)
Байден заверил, что США не поддерживают сепаратизм Тайваня
МИД КНР: Байден заверил Си Цзиньпина, что США не поддерживают сепаратизм Тайваня
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции. Архивное фото
ПЕКИН, 28 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заверил председателя КНР Си Цзиньпина, что Вашингтон не поддерживает сепаратизм на Тайване, сообщает МИД КНР по результатам переговоров лидеров двух стран.
Ранее пресс-пул Белого дома информировал, что телефонный разговор Байдена и Си Цзиньпина в четверг продолжался более двух часов.
Он отметил, что китайско-американское сотрудничество идет на благо не только народов двух стран, но и всех государств, и "США надеются на поддержание беспрепятственного диалога с Китаем". "Надеемся развивать сотрудничество с Китаем в областях, представляющих взаимный интерес, а также должным образом урегулировать все разногласия", - передает МИД КНР слова главы США.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
В этом месяце появились сообщения, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси готовится посетить Тайвань в августе, что вызвало острое недовольство Пекина. В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США.
Во вторник официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй заявил, что армия Китая не будет сидеть сложа руки в случае визита Пелоси на Тайвань, примет решительные меры для пресечения внешнего вмешательства. По словам представителя минобороны, Пелоси является третьим по значимости человеком в американском правительстве, ее визит на Тайвань серьезно нарушит принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике.
24 июля, 08:00США хотят, но не могут перестать хамить Китаю