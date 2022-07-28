https://ria.ru/20220728/tayvan-1805719188.html

Байден заверил, что США не поддерживают сепаратизм Тайваня

Байден заверил, что США не поддерживают сепаратизм Тайваня - РИА Новости, 28.07.2022

Байден заверил, что США не поддерживают сепаратизм Тайваня

Президент США Джо Байден заверил председателя КНР Си Цзиньпина, что Вашингтон не поддерживает сепаратизм на Тайване, сообщает МИД КНР по результатам переговоров РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T21:06

2022-07-28T21:06

2022-07-28T23:05

в мире

си цзиньпин

нэнси пелоси

китай

сша

тайвань

мид кнр

минобороны китая

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ПЕКИН, 28 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заверил председателя КНР Си Цзиньпина, что Вашингтон не поддерживает сепаратизм на Тайване, сообщает МИД КНР по результатам переговоров лидеров двух стран.Ранее пресс-пул Белого дома информировал, что телефонный разговор Байдена и Си Цзиньпина в четверг продолжался более двух часов."Хочу еще раз повторить, позиция США по вопросу политики "одного Китая" не менялась и не будет меняться, американская сторона не поддерживает сепаратизм на Тайване", - заявил Байден, слова которого цитирует МИД КНР.Он отметил, что китайско-американское сотрудничество идет на благо не только народов двух стран, но и всех государств, и "США надеются на поддержание беспрепятственного диалога с Китаем". "Надеемся развивать сотрудничество с Китаем в областях, представляющих взаимный интерес, а также должным образом урегулировать все разногласия", - передает МИД КНР слова главы США.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.В этом месяце появились сообщения, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси готовится посетить Тайвань в августе, что вызвало острое недовольство Пекина. В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США.Во вторник официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй заявил, что армия Китая не будет сидеть сложа руки в случае визита Пелоси на Тайвань, примет решительные меры для пресечения внешнего вмешательства. По словам представителя минобороны, Пелоси является третьим по значимости человеком в американском правительстве, ее визит на Тайвань серьезно нарушит принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике.

https://ria.ru/20220727/tayvan-1805167613.html

https://ria.ru/20220724/kitay-1804539684.html

китай

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, си цзиньпин, нэнси пелоси, китай, сша, тайвань, мид кнр, минобороны китая