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Байден заявил о недопустимости действий по изменению статус-кво Тайваня
Байден заявил о недопустимости действий по изменению статус-кво Тайваня - РИА Новости, 28.07.2022
Байден заявил о недопустимости действий по изменению статус-кво Тайваня
Президент США Джо Байден в разговоре с лидером КНР Си Цзиньпином заявил, что Вашингтон против односторонних шагов по изменению статус-кво в ситуации вокруг... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T21:01
2022-07-28T21:01
2022-07-28T21:02
тайвань
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в разговоре с лидером КНР Си Цзиньпином заявил, что Вашингтон против односторонних шагов по изменению статус-кво в ситуации вокруг Тайваня, сообщил Белый дом."По поводу Тайваня президент Байден подчеркнул, что политика США остается неизменной, и США против односторонних усилий по изменению статус-кво или подрыву стабильности и мира вокруг Тайваньского пролива", - говорится в распространенном сообщении Белого дома.
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тайвань, сша, в мире, китай, джо байден, си цзиньпин
21:01 28.07.2022 (обновлено: 21:02 28.07.2022)
Байден заявил о недопустимости действий по изменению статус-кво Тайваня
Байден заявил о недопустимости односторонних шагов по изменению статус-кво Тайваня