https://ria.ru/20220728/tayvan-1805718151.html

Байден заявил о недопустимости действий по изменению статус-кво Тайваня

Байден заявил о недопустимости действий по изменению статус-кво Тайваня - РИА Новости, 28.07.2022

Байден заявил о недопустимости действий по изменению статус-кво Тайваня

Президент США Джо Байден в разговоре с лидером КНР Си Цзиньпином заявил, что Вашингтон против односторонних шагов по изменению статус-кво в ситуации вокруг... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T21:01

2022-07-28T21:01

2022-07-28T21:02

тайвань

сша

в мире

китай

джо байден

си цзиньпин

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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в разговоре с лидером КНР Си Цзиньпином заявил, что Вашингтон против односторонних шагов по изменению статус-кво в ситуации вокруг Тайваня, сообщил Белый дом."По поводу Тайваня президент Байден подчеркнул, что политика США остается неизменной, и США против односторонних усилий по изменению статус-кво или подрыву стабильности и мира вокруг Тайваньского пролива", - говорится в распространенном сообщении Белого дома.

https://ria.ru/20220727/kitay-1805320773.html

тайвань

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