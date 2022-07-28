https://ria.ru/20220728/tanker-1805568531.html

Моряки российского танкера "Инда", стоящего у берегов Индии, просят помощи

Моряки российского танкера "Инда", стоящего у берегов Индии, просят помощи - РИА Новости, 28.07.2022

Моряки российского танкера "Инда", стоящего у берегов Индии, просят помощи

Российский нефтеналивной танкер "Инда" с экипажем, состоящим из россиян, из-за аварии двигателя потерял ход вблизи берегов Индии после многомесячного перехода и РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T13:55

2022-07-28T13:55

2022-07-28T13:55

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БАНГКОК, 28 июл – РИА Новости. Российский нефтеналивной танкер "Инда" с экипажем, состоящим из россиян, из-за аварии двигателя потерял ход вблизи берегов Индии после многомесячного перехода и уже две недели стоит на якорной стоянке вдали от берега в водах индийского штата Гуджарат, на судне заканчиваются продукты, нет лекарств, иссякли запасы пресной воды, при этом компания-судовладелец никакой помощи экипажу не оказывает.Об этом сообщила РИА Новости Юлия Хайрулаева, супруга одного из находящихся в бедственном положении моряков. Хайрулаева представляет семьи всех членов экипажа "Инды", объединившиеся в группу помощи своим близким и обратившиеся с коллективными письмами в ряд российских инстанций, в том числе в посольство России в Индии.Танкер "Инда", находившийся в рейсе с декабря 2021 года, и направлявшийся в начале июля в индийский порт Аланг, более месяца испытывал проблемы с двигателем, который экипаж пытался чинить своими силами, так как астраханская компания "ТрансМорФлот", владелец судна, отвечала на запросы экипажа о необходимом ремонте и запасных частях обещаниями, но так ничего и не сделала, рассказала Хайрулаева."Уже последние недели три, даже больше, муж писал, что они на судне плохо едят, что слезли ногти, проблема со спиной, лекарства закончились… То есть до этого он как-то держался, старался меня не расстраивать, но в последний месяц он уже начал писать - и не только мой, все начали писать, особенно в последние недели – "Девочки, начните действовать", "Помогите нам чем-нибудь", - сказала жена моряка.В коротких текстовых сообщениях с борта танкера, переданных по судовой системе спутниковой связи в последние 10 дней, экипаж уже сообщал, что припасы подходят к концу. Мобильной связи с экипажем нет с тех пор, как закончились лимиты интернет-трафика на сим-картах, выданных морякам компанией-судовладельцем еще в прошлом году перед рейсом."В сообщениях по спутниковой связи говорится уже, что они там доедают последние остатки, а из остатков – рис с букашками, воды пресной нет, они уже как-то там придумали, как обрабатывать воду. В общем, ситуация ужасная", - рассказала Хайрулаева.Ее муж, матрос Артем Хайрулаев, прибыл на танкер 7 декабря 2021 года, подписав контракт на пять месяцев с расчетом, чтобы вернуться к семье в Ростов-на-Дону к маю 2022 года."Артем прибыл на судно 7 декабря 2021 года. 6 декабря он вылетел из Ростова, на следующий день в Дубае сел на судно. Мы пытались подгадать так, чтобы Артем вернулся к маю, в том числе чтобы примерно успеть к родам, я тогда ждала ребенка. В результате сейчас уже конец июля, наша дочка родилась 4 мая, и до сих пор своего папу даже и не видела", - рассказала женщина.По ее словам, у всех остальных членов экипажа "Инды" тоже просроченные контракты, причем у некоторых более чем на пять–шесть месяцев. Всему экипажу судовладельцем была обещана замена и репатриация после прибытия в порт Аланг, в который судно зайти так и не смогло из-за поломки двигателя, рассказала она."Сейчас уже, разговаривая с компанией, я понимаю, что там никто даже и не планировал менять экипаж на тех условиях, которые прописаны в контракте, - уверена жена моряка. - Даже если взять вопрос с поставкой еды на борт. Никто этим не интересовался, только мы, близкие членов экипажа, постоянно толкали, толкали компанию-владельца, спрашивали – когда, когда, там ребята голодают… Нам пообещали наконец, что еду поставят, но, видимо, это обещание не выполнили".В генеральном консульстве РФ в индийском городе Мумбаи, в консульский округ которого входит западная часть Индии, где находится танкер, и которому посольство РФ в Нью-Дели перенаправило письмо жен членов экипажа "Инды", РИА Новости сообщили, что письмо получено, и по нему ведется работа."Генеральное консульство России в Мумбаи в курсе ситуации с судном "Инда". Информацию получили от жен членов экипажа. Обратились к ООО "ТрансМорФлот" с просьбой связать нас с капитаном судна и дать сведения об индийской компании-контрагенте. По получении этих данных сможем работать уже более предметно", - говорится в ответе генконсульства на запрос агентства.Специализированный новостной портал "Морской Бюллетень" в сообщении о ситуации танкера "Инда" от 21 июля отметил, что по данным, которые передает судовой транспондер, судно находилось у берегов Индии с 4 июля, и только к 14 июля, передвигаясь с очень медленной скоростью, прибыло к берегам штата Гуджарат, где остается до настоящего времени. Портал напоминает, что в феврале-марте 2022 года танкеру "Инда", прибывшему с грузом нефти с Ближнего Востока в Малайзию, было отказано в заходе в малайзийские порты, так как нефть на борту танкера, по информации властей Малайзии, была иранского происхождения и подпадала под международные санкции против Ирана.Компания-судовладелец "ТрансМорФлот", зарегистрированная в Астрахани, также является владельцем сухогруза "МВ Майя – 1", прибывшего 19 июля в индийский порт Кочин с грузом для военно-морских сил Индии, арестованного в порту по судебному ордеру в связи с иском эстонской бункерной компании о неуплате за заправку горючим, и освобожденного из-под ареста 20 июля в связи с достижением внесудебного соглашения между компанией-судовладельцем и эстонской компанией-истцом.

https://ria.ru/20220719/arest-1803402895.html

https://ria.ru/20220619/proisshestviya-1796526861.html

https://ria.ru/20220520/flot-1789508927.html

https://ria.ru/20220123/tanker-1769104861.html

https://ria.ru/20220203/moryak-1770860548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, индия, россия, гуджарат