https://ria.ru/20220728/sunak-1805736309.html

Сунак заявил, что не будет подыскивать работу для Джонсона

Сунак заявил, что не будет подыскивать работу для Джонсона - РИА Новости, 28.07.2022

Сунак заявил, что не будет подыскивать работу для Джонсона

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании экс-глава Минфина Риши Сунак заявил, что не будет подыскивать работу для подавшего в отставку Бориса Джонсона. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T23:47

2022-07-28T23:47

2022-07-28T23:58

в мире

риши сунак

борис джонсон

лиз трасс

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Кандидат на пост премьер-министра Великобритании экс-глава Минфина Риши Сунак заявил, что не будет подыскивать работу для подавшего в отставку Бориса Джонсона.В четверг состоялись первые предвыборные выступления двух финалистов гонки за кресло премьера Британии Риши Сунака и Лиз Трасс в городе Лидсе. Трансляцию вел телеканал Talk TV."Я не собираюсь сидеть здесь и раздавать рабочие места людям", — сказал он в ответ на вопрос ведущего, может ли Борис Джонсон быть назначен на пост посланника на Украине.Он также добавил, что в будущем не видит Джонсона в кабинете министров.На прошлой неделе в Британии прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания ее лидера, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли два кандидата — глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.Всего о желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, девять из которых отсеялись на более ранних этапах.В последнем туре победителя из двух финалистов выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте и завершится в 17:00 по местному времени 2 сентября. Как ожидается, результаты огласят 5 сентября, когда парламент возобновит работу после летнего перерыва.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности главы кабмина и лидера Консервативной партии Великобритании. Это произошло на фоне скандала, связанного с назначением бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера на новую должность, несмотря на сообщения о домогательствах с его стороны.

https://ria.ru/20220727/premer-ministr-1805191373.html

https://ria.ru/20220726/sunak-1805207898.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, риши сунак, борис джонсон, лиз трасс, великобритания, лидс, украина