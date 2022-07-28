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Пресс-секретарь Байдена поспорила с журналистом о рецессии в США
Пресс-секретарь Байдена поспорила с журналистом о рецессии в США - РИА Новости, 29.07.2022
Пресс-секретарь Байдена поспорила с журналистом о рецессии в США
Пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер вступила в спор с журналистом и пыталась соврать об экономической ситуации в США. Фрагмент с ее речью опубликован... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-28T18:45
2022-07-28T18:45
2022-07-29T00:52
в мире
сша
карин жан-пьер
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер вступила в спор с журналистом и пыталась соврать об экономической ситуации в США. Фрагмент с ее речью опубликован в Twitter-аккаунте RNC Research.Корреспондент, присутствовавший на брифинге Белого дома, процитировал главу Национального экономического совета Брайана Диза. Тот в 2008 году утверждал, что "два квартала отрицательного роста ВВП" — это точное описание экономического спада, а 26 июля 2022 года заявил, что это не является техническим определением рецессии. Журналист попросил пресс-секретаря Байдена объяснить это противоречие."Если дела идут настолько великолепно, тогда почему официальные представители Белого дома пытаются дать новое определение рецессии? Мы все знаем, что рецессия — это два последовательных квартала отрицательного роста валового внутреннего продукта", — сказал он.При этом, по словам журналиста, представители Белого дома пытаются убедить СМИ, что это не рецессия.Ранее бюро экономического анализа Министерства торговли США выпустило пресс-релиз, согласно которому валовый внутренний продукт страны во втором квартале 2022-го снизился на 0,9% в пересчете на год. Таким образом, американская экономика остается на спаде уже полгода.
https://ria.ru/20220728/bayden-1805631211.html
https://ria.ru/20220727/britaniya-1805408650.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, сша, карин жан-пьер
18:45 28.07.2022 (обновлено: 00:52 29.07.2022)
Пресс-секретарь Байдена поспорила с журналистом о рецессии в США
Пресс-секретарь Байдена Жан-Пьер вступила в спор с журналистом по поводу рецессии в США
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости.
Пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер вступила в спор с журналистом и пыталась соврать об экономической ситуации в США. Фрагмент с ее речью опубликован
в Twitter-аккаунте RNC Research.
Корреспондент, присутствовавший на брифинге Белого дома, процитировал главу Национального экономического совета Брайана Диза. Тот в 2008 году утверждал, что "два квартала отрицательного роста ВВП" — это точное описание экономического спада, а 26 июля 2022 года заявил, что это не является техническим определением рецессии. Журналист попросил пресс-секретаря Байдена объяснить это противоречие.
"Если дела идут настолько великолепно, тогда почему официальные представители Белого дома пытаются дать новое определение рецессии? Мы все знаем, что рецессия — это два последовательных квартала отрицательного роста валового внутреннего продукта", — сказал он.
При этом, по словам журналиста, представители Белого дома пытаются убедить СМИ, что это не рецессия.
"Потому что это не определение. <…> Я могу говорить о том, что он сказал вчера перед всеми вами. <…> Есть много факторов, экономических факторов и индикаторов, которые следует учитывать. А я скажу, что хрестоматийное определение рецессии — не два отрицательных квартала по ВВП", — заявила Жан-Пьер с раздраженным видом.
Ранее бюро экономического анализа Министерства торговли США
выпустило пресс-релиз, согласно которому валовый внутренний продукт страны во втором квартале 2022-го снизился на 0,9% в пересчете на год. Таким образом, американская экономика остается на спаде уже полгода.