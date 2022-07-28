https://ria.ru/20220728/ssha-1805687324.html

Пресс-секретарь Байдена поспорила с журналистом о рецессии в США

Пресс-секретарь Байдена поспорила с журналистом о рецессии в США - РИА Новости, 29.07.2022

Пресс-секретарь Байдена поспорила с журналистом о рецессии в США

Пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер вступила в спор с журналистом и пыталась соврать об экономической ситуации в США. Фрагмент с ее речью опубликован... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-28T18:45

2022-07-28T18:45

2022-07-29T00:52

в мире

сша

карин жан-пьер

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер вступила в спор с журналистом и пыталась соврать об экономической ситуации в США. Фрагмент с ее речью опубликован в Twitter-аккаунте RNC Research.Корреспондент, присутствовавший на брифинге Белого дома, процитировал главу Национального экономического совета Брайана Диза. Тот в 2008 году утверждал, что "два квартала отрицательного роста ВВП" — это точное описание экономического спада, а 26 июля 2022 года заявил, что это не является техническим определением рецессии. Журналист попросил пресс-секретаря Байдена объяснить это противоречие."Если дела идут настолько великолепно, тогда почему официальные представители Белого дома пытаются дать новое определение рецессии? Мы все знаем, что рецессия — это два последовательных квартала отрицательного роста валового внутреннего продукта", — сказал он.При этом, по словам журналиста, представители Белого дома пытаются убедить СМИ, что это не рецессия.Ранее бюро экономического анализа Министерства торговли США выпустило пресс-релиз, согласно которому валовый внутренний продукт страны во втором квартале 2022-го снизился на 0,9% в пересчете на год. Таким образом, американская экономика остается на спаде уже полгода.

https://ria.ru/20220728/bayden-1805631211.html

https://ria.ru/20220727/britaniya-1805408650.html

сша

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2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, сша, карин жан-пьер