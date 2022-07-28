https://ria.ru/20220728/spetsoperatsiya-1805736550.html

Спецоперация, 28 июля: украинское зерно готовится к отправке

Спецоперация, 28 июля: украинское зерно готовится к отправке - РИА Новости, 28.07.2022

Спецоперация, 28 июля: украинское зерно готовится к отправке

Первая партия с украинским зерном может покинуть порт Одессы уже сегодня или завтра, США рассчитывает на разговор госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T23:45

2022-07-28T23:45

2022-07-28T23:45

специальная военная операция на украине

в мире

энтони блинкен

сергей лавров

мевлют чавушоглу

россия

украина

сша

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МОСКВА, 28 июля - РИА Новости. Первая партия с украинским зерном может покинуть порт Одессы уже сегодня или завтра, США рассчитывает на разговор госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а Киев вновь готовит провокацию.Ход операцииРоссийская авиация за сутки уничтожила в Херсонской области более 130 военных Украины, еще до 70 украинских военных были уничтожены в Артемовске, сообщило Минобороны РФ.Также российские авиация, артиллерия и ракетные войска за прошедшие сутки уничтожили девять украинских пунктов управления и шесть складов с боеприпасами в ДНР, Запорожье, Херсонской и Николаевской областях.Кроме того, Минобороны РФ заявило, что боевики теробороны Украины застрелили своих военных во время их отступления в ДНР.Тем временем в Херсонской и Запорожской областях созданы временные управления МВД России, сообщило министерство.Также в четверг Турция заявила, что готова предложить площадку для встречи глав МИД России и Украины для достижения прекращения огня, об этом сообщил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.Подготовка провокацииБоевики Украины хотят взорвать дамбу в Артемовске Донецкой Народной Республики и обвинить ВС РФ, это приведет к затоплению жилых кварталов с населением более 35 тысяч человек, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Кроме того, добавил генерал, после ухода воды возможно повреждение систем жизнеобеспечения (водопровода, канализации и очистных сооружений), что приведет к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки.Продуктовая сделкаПервое судно с зерном с Украины может покинуть порт Одессы уже сегодня или завтра, заявил на брифинге замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.Первое судно с зерном с Украины может пойти в Сомали, путь туда займет шесть недель, сказал замгенсека ООН.Как заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, США готовы сделать все возможное, чтобы способствовать реализации "продуктовой сделки".Блинкен запросил разговор с ЛавровымГосдепартамент накануне запросил телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и по-прежнему рассчитывает на то, что беседа состоится в ближайшие дни.Прайс заявил, что этот контакт не станет переговорами по поводу Украины и нормализацией российско-американского взаимодействия. Если беседа состоится, она станет первой с начала боевых действий на Украине.Блинкен, по словам представителя госдепа, собирается обсудить проблему граждан США, отбывающих наказание в России, обозначить поддержку соглашений в Стамбуле о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна и призвать к имплементации, а также предостеречь от присоединения украинских территорий.При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости сообщение госдепа о запросе разговора госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, заявила, что Лавров уделит этой просьбе внимание, когда позволит время.

https://ria.ru/20220728/ukraina-1805415064.html

https://ria.ru/20220726/zerno-1804902445.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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