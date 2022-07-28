Спецоперация, 28 июля: украинское зерно готовится к отправке
Спецоперация, 28 июля: украинское зерно готовится к отправке, США ждут беседы с Лавровым
Разгрузка пшеницы. Архивное фото
МОСКВА, 28 июля - РИА Новости. Первая партия с украинским зерном может покинуть порт Одессы уже сегодня или завтра, США рассчитывает на разговор госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а Киев вновь готовит провокацию.
Ход операции
Российская авиация за сутки уничтожила в Херсонской области более 130 военных Украины, еще до 70 украинских военных были уничтожены в Артемовске, сообщило Минобороны РФ.
Также российские авиация, артиллерия и ракетные войска за прошедшие сутки уничтожили девять украинских пунктов управления и шесть складов с боеприпасами в ДНР, Запорожье, Херсонской и Николаевской областях.
Кроме того, Минобороны РФ заявило, что боевики теробороны Украины застрелили своих военных во время их отступления в ДНР.
Тем временем в Херсонской и Запорожской областях созданы временные управления МВД России, сообщило министерство.
Также в четверг Турция заявила, что готова предложить площадку для встречи глав МИД России и Украины для достижения прекращения огня, об этом сообщил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
Подготовка провокации
Боевики Украины хотят взорвать дамбу в Артемовске Донецкой Народной Республики и обвинить ВС РФ, это приведет к затоплению жилых кварталов с населением более 35 тысяч человек, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Кроме того, добавил генерал, после ухода воды возможно повреждение систем жизнеобеспечения (водопровода, канализации и очистных сооружений), что приведет к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки.
Продуктовая сделка
Первое судно с зерном с Украины может покинуть порт Одессы уже сегодня или завтра, заявил на брифинге замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
Первое судно с зерном с Украины может пойти в Сомали, путь туда займет шесть недель, сказал замгенсека ООН.
Блинкен запросил разговор с Лавровым
Госдепартамент накануне запросил телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и по-прежнему рассчитывает на то, что беседа состоится в ближайшие дни.
Прайс заявил, что этот контакт не станет переговорами по поводу Украины и нормализацией российско-американского взаимодействия. Если беседа состоится, она станет первой с начала боевых действий на Украине.
Блинкен, по словам представителя госдепа, собирается обсудить проблему граждан США, отбывающих наказание в России, обозначить поддержку соглашений в Стамбуле о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна и призвать к имплементации, а также предостеречь от присоединения украинских территорий.
При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости сообщение госдепа о запросе разговора госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, заявила, что Лавров уделит этой просьбе внимание, когда позволит время.