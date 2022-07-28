https://ria.ru/20220728/sigal-1805484510.html
Стивен Сигал предположил, что у него могут быть родственники на Украине
Стивен Сигал предположил, что у него могут быть родственники на Украине - РИА Новости, 28.07.2022
Стивен Сигал предположил, что у него могут быть родственники на Украине
Американский актер и кинопродюсер Стивен Сигал предположил, что у него могут быть родственники и на Украине. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T08:07
2022-07-28T08:07
2022-07-28T08:07
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Американский актер и кинопродюсер Стивен Сигал предположил, что у него могут быть родственники и на Украине."У меня много родственников в России. Преимущественно на Дальнем Востоке, во Владивостоке, Иркутске, Якутии, на Байкале, в Бурятии. <...> По поводу Украины: у меня могут быть родственники, но я не уверен. Возможно (они есть и там - ред.)", - сказал Сигал, отвечая на вопрос РИА Новости о родственниках в России и Украине.В ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме Сигала в российское гражданство. Его дед по отцовской линии родился в России, а затем в первой половине XX века перебрался за океан. Ранее в поисках корней актер побывал в Калмыкии, Туве и Якутии. В августе 2018 года Сигал стал спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям между Москвой и Вашингтоном.Как утверждал сам Сигал в одном из интервью, его дед по отцовской линии появился на свет в одном из буддистских районов России, а позднее переехал в США. Он также упоминал, что его бабушка родом из Владивостока, а также что некоторые его предки происходят из Санкт-Петербурга и Белоруссии.
https://ria.ru/20220728/sigal-1805477770.html
https://ria.ru/20220728/dolzhnost-1805479322.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, украина, владивосток, общество
Стивен Сигал предположил, что у него могут быть родственники на Украине
Стивен Сигал заявил, что у него много родных в России и могут быть родственники на Украине