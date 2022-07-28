https://ria.ru/20220728/sigal-1805484510.html

Стивен Сигал предположил, что у него могут быть родственники на Украине

Стивен Сигал предположил, что у него могут быть родственники на Украине - РИА Новости, 28.07.2022

Стивен Сигал предположил, что у него могут быть родственники на Украине

Американский актер и кинопродюсер Стивен Сигал предположил, что у него могут быть родственники и на Украине. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T08:07

2022-07-28T08:07

2022-07-28T08:07

владимир путин

россия

украина

владивосток

общество

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Американский актер и кинопродюсер Стивен Сигал предположил, что у него могут быть родственники и на Украине."У меня много родственников в России. Преимущественно на Дальнем Востоке, во Владивостоке, Иркутске, Якутии, на Байкале, в Бурятии. <...> По поводу Украины: у меня могут быть родственники, но я не уверен. Возможно (они есть и там - ред.)", - сказал Сигал, отвечая на вопрос РИА Новости о родственниках в России и Украине.В ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме Сигала в российское гражданство. Его дед по отцовской линии родился в России, а затем в первой половине XX века перебрался за океан. Ранее в поисках корней актер побывал в Калмыкии, Туве и Якутии. В августе 2018 года Сигал стал спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям между Москвой и Вашингтоном.Как утверждал сам Сигал в одном из интервью, его дед по отцовской линии появился на свет в одном из буддистских районов России, а позднее переехал в США. Он также упоминал, что его бабушка родом из Владивостока, а также что некоторые его предки происходят из Санкт-Петербурга и Белоруссии.

https://ria.ru/20220728/sigal-1805477770.html

https://ria.ru/20220728/dolzhnost-1805479322.html

россия

украина

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, украина, владивосток, общество