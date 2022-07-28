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Стивен Сигал предположил, что у него могут быть родственники на Украине - РИА Новости, 28.07.2022
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Стивен Сигал предположил, что у него могут быть родственники на Украине
Стивен Сигал предположил, что у него могут быть родственники на Украине - РИА Новости, 28.07.2022
Стивен Сигал предположил, что у него могут быть родственники на Украине
Американский актер и кинопродюсер Стивен Сигал предположил, что у него могут быть родственники и на Украине. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T08:07
2022-07-28T08:07
владимир путин
россия
украина
владивосток
общество
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Американский актер и кинопродюсер Стивен Сигал предположил, что у него могут быть родственники и на Украине."У меня много родственников в России. Преимущественно на Дальнем Востоке, во Владивостоке, Иркутске, Якутии, на Байкале, в Бурятии. &lt;...&gt; По поводу Украины: у меня могут быть родственники, но я не уверен. Возможно (они есть и там - ред.)", - сказал Сигал, отвечая на вопрос РИА Новости о родственниках в России и Украине.В ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме Сигала в российское гражданство. Его дед по отцовской линии родился в России, а затем в первой половине XX века перебрался за океан. Ранее в поисках корней актер побывал в Калмыкии, Туве и Якутии. В августе 2018 года Сигал стал спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям между Москвой и Вашингтоном.Как утверждал сам Сигал в одном из интервью, его дед по отцовской линии появился на свет в одном из буддистских районов России, а позднее переехал в США. Он также упоминал, что его бабушка родом из Владивостока, а также что некоторые его предки происходят из Санкт-Петербурга и Белоруссии.
https://ria.ru/20220728/sigal-1805477770.html
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владимир путин, россия, украина, владивосток, общество
08:07 28.07.2022
 
Стивен Сигал предположил, что у него могут быть родственники на Украине

Стивен Сигал заявил, что у него много родных в России и могут быть родственники на Украине

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер, продюсер Стивен Сигал
Актер, продюсер Стивен Сигал - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Актер, продюсер Стивен Сигал. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Американский актер и кинопродюсер Стивен Сигал предположил, что у него могут быть родственники и на Украине.
"У меня много родственников в России. Преимущественно на Дальнем Востоке, во Владивостоке, Иркутске, Якутии, на Байкале, в Бурятии. <...> По поводу Украины: у меня могут быть родственники, но я не уверен. Возможно (они есть и там - ред.)", - сказал Сигал, отвечая на вопрос РИА Новости о родственниках в России и Украине.
Актер, продюсер Стивен Сигал - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
06:00Культура
Сигал заявил, что никогда не откажется от российского гражданства
В ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме Сигала в российское гражданство. Его дед по отцовской линии родился в России, а затем в первой половине XX века перебрался за океан. Ранее в поисках корней актер побывал в Калмыкии, Туве и Якутии. В августе 2018 года Сигал стал спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям между Москвой и Вашингтоном.
Как утверждал сам Сигал в одном из интервью, его дед по отцовской линии появился на свет в одном из буддистских районов России, а позднее переехал в США. Он также упоминал, что его бабушка родом из Владивостока, а также что некоторые его предки происходят из Санкт-Петербурга и Белоруссии.
Американский актёр Стивен Сигал - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
07:03
Спецпредставитель МИД Сигал заявил, что может сменить должность
 
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