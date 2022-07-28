Рейтинг@Mail.ru
США не допустили смягчения санкций в обмен на освобождение граждан в России - РИА Новости, 28.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220728/sanktsii-1805735662.html
США не допустили смягчения санкций в обмен на освобождение граждан в России
США не допустили смягчения санкций в обмен на освобождение граждан в России - РИА Новости, 28.07.2022
США не допустили смягчения санкций в обмен на освобождение граждан в России
Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась исключить санкции против РФ или допустить возможность их смягчения в обмен на освобождение... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T23:33
2022-07-28T23:41
санкции в отношении россии
в мире
сша
россия
виктор бут
пол уилан
бриттни грайнер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581190667_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_a2ef5fca9b3b9e7f822120fe5c9d008e.jpg
ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась исключить санкции против РФ или допустить возможность их смягчения в обмен на освобождение американцев, находящихся под стражей в России.Жан-Пьер повторила, что США сделали серьезное предложение России, но вновь отказалась раскрыть его содержание. По данным телеканала CNN, речь идет об обмене российского предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер.
https://ria.ru/20220728/but-1805526053.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581190667_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_4ea903953691fbb5c1a73f94ceb51cb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкции в отношении россии, в мире, сша, россия, виктор бут, пол уилан, бриттни грайнер
23:33 28.07.2022 (обновлено: 23:41 28.07.2022)
 
США не допустили смягчения санкций в обмен на освобождение граждан в России

В США не допустили смягчения санкций в обмен на освобождение американцев в России

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Белый дом, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась исключить санкции против РФ или допустить возможность их смягчения в обмен на освобождение американцев, находящихся под стражей в России.
"Я не буду вдаваться в детали... Я не буду отсюда вести переговоры. Мы просто не можем вести переговоры отсюда", - сказала она, отвечая на соответствующие вопросы.
Жан-Пьер повторила, что США сделали серьезное предложение России, но вновь отказалась раскрыть его содержание. По данным телеканала CNN, речь идет об обмене российского предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер.
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
Вчера, 12:08
Конкретного результата по обмену Бута пока нет, заявили в МИД
 
Санкции в отношении РоссииВ миреСШАРоссияВиктор БутПол УиланБриттни Грайнер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала