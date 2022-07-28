https://ria.ru/20220728/sanktsii-1805735662.html

США не допустили смягчения санкций в обмен на освобождение граждан в России

США не допустили смягчения санкций в обмен на освобождение граждан в России - РИА Новости, 28.07.2022

США не допустили смягчения санкций в обмен на освобождение граждан в России

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась исключить санкции против РФ или допустить возможность их смягчения в обмен на освобождение... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T23:33

2022-07-28T23:33

2022-07-28T23:41

санкции в отношении россии

в мире

сша

россия

виктор бут

пол уилан

бриттни грайнер

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ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась исключить санкции против РФ или допустить возможность их смягчения в обмен на освобождение американцев, находящихся под стражей в России.Жан-Пьер повторила, что США сделали серьезное предложение России, но вновь отказалась раскрыть его содержание. По данным телеканала CNN, речь идет об обмене российского предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер.

https://ria.ru/20220728/but-1805526053.html

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санкции в отношении россии, в мире, сша, россия, виктор бут, пол уилан, бриттни грайнер