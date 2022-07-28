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Госдеп запросил разговор Блинкена с Лавровым по обмену заключенными - РИА Новости, 29.07.2022
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Госдеп запросил разговор Блинкена с Лавровым по обмену заключенными
Госдеп запросил разговор Блинкена с Лавровым по обмену заключенными - РИА Новости, 29.07.2022
Госдеп запросил разговор Блинкена с Лавровым по обмену заключенными
США по-прежнему ожидают, что разговор государственного секретаря Энтони Блинкена с главой МИД России Сергеем Лавровым по возможному обмену осужденными состоится РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-28T21:21
2022-07-29T01:07
в мире
сша
государственный департамент сша
россия
сергей лавров
энтони блинкен
виктор бут
москва
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ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости. США по-прежнему ожидают, что разговор государственного секретаря Энтони Блинкена с главой МИД России Сергеем Лавровым по возможному обмену осужденными состоится в ближайшие дни. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс во время общения с журналистами.Прайс также отметил, что в Москве подтвердили получение запроса. Кроме того, он подчеркнул, что разговор не станет переговорами по поводу Украины и нормализацией российско-американского взаимодействия. Прайс назвал три темы, предлагаемые Вашингтоном: обсудить проблему американских граждан, отбывающих наказание в России, обозначить поддержку соглашений в Стамбуле о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна и призвать к имплементации, а также предостеречь от присоединения украинских территорий.В свою очередь, МИД России в комментарии РИА Новости подчеркнул, что Лавров уделит этой просьбе внимание, когда позволит время.Как сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, договоренностей между Россией и США по обмену россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана пока нет. Он добавил, что обсуждение подобных тем происходит без информационных вбросов.Переговоры по обмену заключенными между Россией и США ведутся компетентными ведомствами, но конкретного результата пока нет, также отметила официальный представитель МИД Мария Захарова.Виктора Бута арестовали в Таиланде по запросу США в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов отменили.Пока Бут находился еще под юрисдикцией таиландского правосудия, его вывезли в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям — 25 лет тюрьмы.В феврале прилетевшую из Нью-Йорка баскетболистку Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево. При досмотре ручной клади у нее обнаружили вейпы с жидкостью со специфическим запахом. Экспертиза установила, что внутри было гашишное масло. СК завел уголовное дело о контрабанде наркотических средств, за что Грайнер может получить до десяти лет тюрьмы.Судебный процесс, по итогам которого бывший американский морпех Уилан получил 16 лет колонии, стал одним из самых громких в 2020 году. Фабула обвинения по его делу не раскрывается: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что его задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.Сейчас Уилан отбывает срок в колонии в Мордовии. Он не стал обжаловать решение суда, надеясь на скорый обмен, однако не дождался его и был этапирован из СИЗО.
https://ria.ru/20220727/but-1805465082.html
https://ria.ru/20220727/obmen-1805462215.html
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в мире, сша, государственный департамент сша, россия, сергей лавров, энтони блинкен, виктор бут, москва, бриттни грайнер, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дело виктора бута. подробности, шереметьево (аэропорт)
21:21 28.07.2022 (обновлено: 01:07 29.07.2022)
 
Госдеп запросил разговор Блинкена с Лавровым по обмену заключенными

Госдеп США направил России запрос о телефонном разговоре Блинкена с Лавровым

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости. США по-прежнему ожидают, что разговор государственного секретаря Энтони Блинкена с главой МИД России Сергеем Лавровым по возможному обмену осужденными состоится в ближайшие дни. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс во время общения с журналистами.

"Мы запросили разговор с министром иностранных дел (Сергеем) Лавровым вчера и все еще надеемся, что он состоится на днях", — сообщил он.

Прайс также отметил, что в Москве подтвердили получение запроса. Кроме того, он подчеркнул, что разговор не станет переговорами по поводу Украины и нормализацией российско-американского взаимодействия. Прайс назвал три темы, предлагаемые Вашингтоном: обсудить проблему американских граждан, отбывающих наказание в России, обозначить поддержку соглашений в Стамбуле о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна и призвать к имплементации, а также предостеречь от присоединения украинских территорий.
В свою очередь, МИД России в комментарии РИА Новости подчеркнул, что Лавров уделит этой просьбе внимание, когда позволит время.
Алла Бут - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 23:52
Жена Бута заявила, что Виктор ничего не знает о переговорах по его обмену
Как сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, договоренностей между Россией и США по обмену россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана пока нет. Он добавил, что обсуждение подобных тем происходит без информационных вбросов.
Переговоры по обмену заключенными между Россией и США ведутся компетентными ведомствами, но конкретного результата пока нет, также отметила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Виктора Бута арестовали в Таиланде по запросу США в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов отменили.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
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Байден лично одобрил план обмена Бута на Уилана и Грайнер, пишут СМИ
Пока Бут находился еще под юрисдикцией таиландского правосудия, его вывезли в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям — 25 лет тюрьмы.
В феврале прилетевшую из Нью-Йорка баскетболистку Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево. При досмотре ручной клади у нее обнаружили вейпы с жидкостью со специфическим запахом. Экспертиза установила, что внутри было гашишное масло. СК завел уголовное дело о контрабанде наркотических средств, за что Грайнер может получить до десяти лет тюрьмы.
Судебный процесс, по итогам которого бывший американский морпех Уилан получил 16 лет колонии, стал одним из самых громких в 2020 году. Фабула обвинения по его делу не раскрывается: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что его задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.
Сейчас Уилан отбывает срок в колонии в Мордовии. Он не стал обжаловать решение суда, надеясь на скорый обмен, однако не дождался его и был этапирован из СИЗО.
Бриттни Грайнер - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 17:58Баскетбол
Процесс по делу Грайнер возобновится 2 августа
 
В миреСШАГосударственный департамент СШАРоссияСергей ЛавровЭнтони БлинкенВиктор БутМоскваБриттни ГрайнерСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дело Виктора Бута. ПодробностиШереметьево (аэропорт)
 
 
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