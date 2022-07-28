https://ria.ru/20220728/razgovor-1805721542.html

Госдеп запросил разговор Блинкена с Лавровым по обмену заключенными

Госдеп запросил разговор Блинкена с Лавровым по обмену заключенными - РИА Новости, 29.07.2022

Госдеп запросил разговор Блинкена с Лавровым по обмену заключенными

США по-прежнему ожидают, что разговор государственного секретаря Энтони Блинкена с главой МИД России Сергеем Лавровым по возможному обмену осужденными состоится РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-28T21:21

2022-07-28T21:21

2022-07-29T01:07

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государственный департамент сша

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виктор бут

москва

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ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости. США по-прежнему ожидают, что разговор государственного секретаря Энтони Блинкена с главой МИД России Сергеем Лавровым по возможному обмену осужденными состоится в ближайшие дни. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс во время общения с журналистами.Прайс также отметил, что в Москве подтвердили получение запроса. Кроме того, он подчеркнул, что разговор не станет переговорами по поводу Украины и нормализацией российско-американского взаимодействия. Прайс назвал три темы, предлагаемые Вашингтоном: обсудить проблему американских граждан, отбывающих наказание в России, обозначить поддержку соглашений в Стамбуле о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна и призвать к имплементации, а также предостеречь от присоединения украинских территорий.В свою очередь, МИД России в комментарии РИА Новости подчеркнул, что Лавров уделит этой просьбе внимание, когда позволит время.Как сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, договоренностей между Россией и США по обмену россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана пока нет. Он добавил, что обсуждение подобных тем происходит без информационных вбросов.Переговоры по обмену заключенными между Россией и США ведутся компетентными ведомствами, но конкретного результата пока нет, также отметила официальный представитель МИД Мария Захарова.Виктора Бута арестовали в Таиланде по запросу США в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов отменили.Пока Бут находился еще под юрисдикцией таиландского правосудия, его вывезли в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям — 25 лет тюрьмы.В феврале прилетевшую из Нью-Йорка баскетболистку Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево. При досмотре ручной клади у нее обнаружили вейпы с жидкостью со специфическим запахом. Экспертиза установила, что внутри было гашишное масло. СК завел уголовное дело о контрабанде наркотических средств, за что Грайнер может получить до десяти лет тюрьмы.Судебный процесс, по итогам которого бывший американский морпех Уилан получил 16 лет колонии, стал одним из самых громких в 2020 году. Фабула обвинения по его делу не раскрывается: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что его задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.Сейчас Уилан отбывает срок в колонии в Мордовии. Он не стал обжаловать решение суда, надеясь на скорый обмен, однако не дождался его и был этапирован из СИЗО.

https://ria.ru/20220727/but-1805465082.html

https://ria.ru/20220727/obmen-1805462215.html

https://rsport.ria.ru/20220727/grayner-1805404333.html

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