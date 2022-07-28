https://ria.ru/20220728/pushka-1805655528.html

Мальчик Алеша, приветствующий военных, выстрелил из пушки Петропавловки

Мальчик Алеша, приветствующий военных, выстрелил из пушки Петропавловки - РИА Новости, 28.07.2022

Мальчик Алеша, приветствующий военных, выстрелил из пушки Петропавловки

Восьмилетний мальчик из Белгородской области Леша Павличенко, который в своем родном поселке несколько раз в день приветствует колонны военной техники и... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T17:22

2022-07-28T17:22

2022-07-28T17:46

общество

александр беглов

санкт-петербург

белгородская область

вооруженные силы рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Восьмилетний мальчик из Белгородской области Леша Павличенко, который в своем родном поселке несколько раз в день приветствует колонны военной техники и участников специальной военной операции, вместе со своим братом произвел полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Губернатор Петербурга Александр Беглов в четверг встретился в Смольном с этим ребенком, который приехал в Петербург вместе с мамой, бабушкой и братом-пятиклассником."В Петербурге Алеша с братом посетили патриотическое объединение "Ленрезерв", где им рассказали о блокаде Ленинграда, истории города. В Петропавловской крепости братьям было доверено сделать полуденный выстрел из пушки", - говорится в сообщении. Также дети побывали на экскурсии в Петергофе, посмотрели репетицию парада к Дню Военно-Морского Флота и посетили Петербургский тракторный завод, по приглашению которого семья приехала в город. По признанию мальчика, который в ответ на вопрос губернатора Петербурга о том, что ему понравилось больше всего, сначала ответил "все", его особенно впечатлил "Ленрезерв" с техникой времен Великой Отечественной войны и репетиция парада.Беглов подарил братьям наборы игрушек, футбольные мячи с символикой "Зенита", а также именные бескозырки. "Алеша, спасибо тебе за то, что ты любишь нашу Родину, наших солдат. Для них большая радость видеть тебя. Для них очень важно, что их поддерживают не только взрослые, но и дети", - сказал губернатор Петербурга, обращаясь к мальчику. Ранее в конце мая начальник главного штаба всероссийского движения "Юнармия" Никита Нагорный торжественно посвятил Лешу Павличенко в члены движения.Родной поселок мальчика, Веселая Лопань, находится рядом с границей. Каждый день он по несколько раз выбегает из дома, чтобы приветствовать военных. На поддержку военнослужащих мальчика вдохновил разговор с родителями. Выполнению воинского приветствия Лешу научил дедушка, фронтовик и ветеран. Короткое видео с Лешиным поздравлением военных на 9 Мая за сутки посмотрели больше миллиона человек.

https://ria.ru/20220510/skulptura-1787774179.html

https://ria.ru/20220528/belgorod-1791454761.html

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Кирилл Волков

общество, александр беглов, санкт-петербург, белгородская область, вооруженные силы рф