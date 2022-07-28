https://ria.ru/20220728/pshenitsa-1805476830.html

Египет расторг контракты на покупку пшеницы с Украины, сообщили СМИ

Египет расторг контракты на покупку пшеницы с Украины, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.07.2022

Египет расторг контракты на покупку пшеницы с Украины, сообщили СМИ

Египет расторг контракты на покупку 240 тысяч тонн пшеницы с Украины, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T05:20

2022-07-28T05:20

2022-07-28T09:25

египет

украина

в мире

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Египет расторг контракты на покупку 240 тысяч тонн пшеницы с Украины, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.Главное управление Египта по поставкам товаров (GASC) "освободило" от договорных обязательств компании-поставщики Nibulon и Inerco.По данным агентства, контракты заключили в декабре прошлого года по цене от 346 до 360 долларов за тонну. В связи с ситуацией на Украине забронированные грузы так и не были доставлены.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов.Как пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия готова приложить максимум усилий для того, чтобы украинское зерно вышло на мировые рынки.

https://ria.ru/20220727/krizis-1805415401.html

египет

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

египет, украина, в мире