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Египет расторг контракты на покупку пшеницы с Украины, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.07.2022
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Египет расторг контракты на покупку пшеницы с Украины, сообщили СМИ
Египет расторг контракты на покупку пшеницы с Украины, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.07.2022
Египет расторг контракты на покупку пшеницы с Украины, сообщили СМИ
Египет расторг контракты на покупку 240 тысяч тонн пшеницы с Украины, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T05:20
2022-07-28T09:25
египет
украина
в мире
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Египет расторг контракты на покупку 240 тысяч тонн пшеницы с Украины, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.Главное управление Египта по поставкам товаров (GASC) "освободило" от договорных обязательств компании-поставщики Nibulon и Inerco.По данным агентства, контракты заключили в декабре прошлого года по цене от 346 до 360 долларов за тонну. В связи с ситуацией на Украине забронированные грузы так и не были доставлены.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов.Как пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия готова приложить максимум усилий для того, чтобы украинское зерно вышло на мировые рынки.
https://ria.ru/20220727/krizis-1805415401.html
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египет, украина, в мире
05:20 28.07.2022 (обновлено: 09:25 28.07.2022)
 
Египет расторг контракты на покупку пшеницы с Украины, сообщили СМИ

Reuters: Египет расторг контракты на покупку 240 тонн пшеницы с Украины

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПшеница
Пшеница - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пшеница. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Египет расторг контракты на покупку 240 тысяч тонн пшеницы с Украины, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Главное управление Египта по поставкам товаров (GASC) "освободило" от договорных обязательств компании-поставщики Nibulon и Inerco.
По данным агентства, контракты заключили в декабре прошлого года по цене от 346 до 360 долларов за тонну. В связи с ситуацией на Украине забронированные грузы так и не были доставлены.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов.
Как пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия готова приложить максимум усилий для того, чтобы украинское зерно вышло на мировые рынки.
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