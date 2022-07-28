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Режиссер Линч в пранке посоветовал "Зеленскому" выпить пива с Путиным - РИА Новости, 28.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220728/prank-1805672319.html
Режиссер Линч в пранке посоветовал "Зеленскому" выпить пива с Путиным
Режиссер Линч в пранке посоветовал "Зеленскому" выпить пива с Путиным - РИА Новости, 28.07.2022
Режиссер Линч в пранке посоветовал "Зеленскому" выпить пива с Путиным
Американский режиссер Дэвид Линч в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые разыграли его от имени Владимира Зеленского, посоветовал для достижения... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T17:57
2022-07-28T18:50
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
алексей столяров (лексус)
владимир кузнецов (вован)
дэвид линч
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Американский режиссер Дэвид Линч в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые разыграли его от имени Владимира Зеленского, посоветовал для достижения мира на Украине выпить с президентом России Владимиром Путиным "по паре кружек пива"."Сейчас настало время для мира, и технологии для достижения настоящего мира существуют. Вам необходимо ими воспользоваться и сформировать такие группы экспертов по мирному урегулированию в интересах Украины", — сказал Линч, обращаясь к "Зеленскому". Фрагмент розыгрыша опубликован на канале пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова на Rutube.В разговоре с пранкерами Линч также заявил, что считает технологии по достижению мира гораздо более действенными, чем технологии войны и убийства, а заодно сказал, что Зеленскому стоит поговорить с Путиным напрямую, устроить "виртуальный ужин"."Вам с ним нужно выпить по пиву. Даже по паре кружек пива", — посоветовал режиссер напоследок "Зеленскому".На прошлой неделе пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров опубликовали видеозапись с розыгрышем Стивена Кинга. Они обратились к писателю от имени президента Украины Владимира Зеленского и попросили его помочь в информационной войне. Во время разговора Кинг заявил, что считает Зеленского "великим человеком" — наравне со Степаном Бандерой.
https://radiosputnik.ria.ru/20220721/king-1804083487.html
https://ria.ru/20220720/ukraina-1803595098.html
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в мире, сша, украина, россия, алексей столяров (лексус), владимир кузнецов (вован), дэвид линч, владимир зеленский, владимир путин, ситуация в днр и лнр
17:57 28.07.2022 (обновлено: 18:50 28.07.2022)
 
Режиссер Линч в пранке посоветовал "Зеленскому" выпить пива с Путиным

Режиссер Линч посоветовал пранкерам, выдававшим себя за Зеленского, выпить пива с Путиным

© AP Photo / Dan SteinbergРежиссер Дэвид Линч
Режиссер Дэвид Линч - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© AP Photo / Dan Steinberg
Режиссер Дэвид Линч. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Американский режиссер Дэвид Линч в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые разыграли его от имени Владимира Зеленского, посоветовал для достижения мира на Украине выпить с президентом России Владимиром Путиным "по паре кружек пива".
"Сейчас настало время для мира, и технологии для достижения настоящего мира существуют. Вам необходимо ими воспользоваться и сформировать такие группы экспертов по мирному урегулированию в интересах Украины", — сказал Линч, обращаясь к "Зеленскому".
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Фрагмент розыгрыша опубликован на канале пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова на Rutube.
В разговоре с пранкерами Линч также заявил, что считает технологии по достижению мира гораздо более действенными, чем технологии войны и убийства, а заодно сказал, что Зеленскому стоит поговорить с Путиным напрямую, устроить "виртуальный ужин".
"Вам с ним нужно выпить по пиву. Даже по паре кружек пива", — посоветовал режиссер напоследок "Зеленскому".
На прошлой неделе пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров опубликовали видеозапись с розыгрышем Стивена Кинга. Они обратились к писателю от имени президента Украины Владимира Зеленского и попросили его помочь в информационной войне. Во время разговора Кинг заявил, что считает Зеленского "великим человеком" — наравне со Степаном Бандерой.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияАлексей Столяров (Лексус)Владимир Кузнецов (Вован)Дэвид ЛинчВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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