17:57 28.07.2022 (обновлено: 18:50 28.07.2022)
Режиссер Линч в пранке посоветовал "Зеленскому" выпить пива с Путиным
Режиссер Линч посоветовал пранкерам, выдававшим себя за Зеленского, выпить пива с Путиным
© AP Photo / Dan SteinbergРежиссер Дэвид Линч
© AP Photo / Dan Steinberg
Режиссер Дэвид Линч. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Американский режиссер Дэвид Линч в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые разыграли его от имени Владимира Зеленского, посоветовал для достижения мира на Украине выпить с президентом России Владимиром Путиным "по паре кружек пива".
"Сейчас настало время для мира, и технологии для достижения настоящего мира существуют. Вам необходимо ими воспользоваться и сформировать такие группы экспертов по мирному урегулированию в интересах Украины", — сказал Линч, обращаясь к "Зеленскому".
Фрагмент розыгрыша опубликован на канале пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова на Rutube.
В разговоре с пранкерами Линч также заявил, что считает технологии по достижению мира гораздо более действенными, чем технологии войны и убийства, а заодно сказал, что Зеленскому стоит поговорить с Путиным напрямую, устроить "виртуальный ужин".
"Вам с ним нужно выпить по пиву. Даже по паре кружек пива", — посоветовал режиссер напоследок "Зеленскому".
На прошлой неделе пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров опубликовали видеозапись с розыгрышем Стивена Кинга. Они обратились к писателю от имени президента Украины Владимира Зеленского и попросили его помочь в информационной войне. Во время разговора Кинг заявил, что считает Зеленского "великим человеком" — наравне со Степаном Бандерой.
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