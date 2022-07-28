https://ria.ru/20220728/prank-1805672319.html

Режиссер Линч в пранке посоветовал "Зеленскому" выпить пива с Путиным

Режиссер Линч в пранке посоветовал "Зеленскому" выпить пива с Путиным - РИА Новости, 28.07.2022

Режиссер Линч в пранке посоветовал "Зеленскому" выпить пива с Путиным

Американский режиссер Дэвид Линч в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые разыграли его от имени Владимира Зеленского, посоветовал для достижения... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T17:57

2022-07-28T17:57

2022-07-28T18:50

специальная военная операция на украине

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алексей столяров (лексус)

владимир кузнецов (вован)

дэвид линч

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Американский режиссер Дэвид Линч в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые разыграли его от имени Владимира Зеленского, посоветовал для достижения мира на Украине выпить с президентом России Владимиром Путиным "по паре кружек пива"."Сейчас настало время для мира, и технологии для достижения настоящего мира существуют. Вам необходимо ими воспользоваться и сформировать такие группы экспертов по мирному урегулированию в интересах Украины", — сказал Линч, обращаясь к "Зеленскому". Фрагмент розыгрыша опубликован на канале пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова на Rutube.В разговоре с пранкерами Линч также заявил, что считает технологии по достижению мира гораздо более действенными, чем технологии войны и убийства, а заодно сказал, что Зеленскому стоит поговорить с Путиным напрямую, устроить "виртуальный ужин"."Вам с ним нужно выпить по пиву. Даже по паре кружек пива", — посоветовал режиссер напоследок "Зеленскому".На прошлой неделе пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров опубликовали видеозапись с розыгрышем Стивена Кинга. Они обратились к писателю от имени президента Украины Владимира Зеленского и попросили его помочь в информационной войне. Во время разговора Кинг заявил, что считает Зеленского "великим человеком" — наравне со Степаном Бандерой.

https://radiosputnik.ria.ru/20220721/king-1804083487.html

https://ria.ru/20220720/ukraina-1803595098.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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