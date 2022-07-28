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Воробьев поблагодарил ГУВД за помощь по оформлению документов для беженцев - РИА Новости, 28.07.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220728/pomosch-1805712807.html
Воробьев поблагодарил ГУВД за помощь по оформлению документов для беженцев
Воробьев поблагодарил ГУВД за помощь по оформлению документов для беженцев - РИА Новости, 28.07.2022
Воробьев поблагодарил ГУВД за помощь по оформлению документов для беженцев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил Главное управление внутренних дел за слаженную работу с Консультационным центром для беженцев из ЛНР, РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T20:31
2022-07-28T20:31
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
признание днр и лнр в россии
одинцово
россия
украина
днр
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КРАСНОГОРСК, 28 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил Главное управление внутренних дел за слаженную работу с Консультационным центром для беженцев из ЛНР, ДНР и Украины в Одинцово, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.В четверг Воробьёв провел оперативное совещание с руководителями правоохранительных органов региона. Консультационный центр в Одинцово начал свою работу в конце февраля и помогает подготовить документы, а также подать заявления о предоставлении гражданства РФ, временного убежища, выдаче разрешения на временное проживание и вида на жительство."Мы все понимаем, какое количество людей оказалось в беде на юго-востоке (Украины – ред.) и Донбассе. Без документов ребенок не может поступить в школу или ВУЗ, получить медпомощь, взрослые - устроиться на работу. Их своевременная выдача позволит уже 1 сентября ребятам пойти учиться. Я хочу поблагодарить ГУВД в части партнёрства по оформлению документов. Мы видим, какая большая нагрузка на Консультационный центр и хотим обратить внимание на слаженную работу", - приводятся слова Воробьева.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, признание днр и лнр в россии, одинцово, россия, украина, днр, ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, донбасс, эвакуация жителей днр и лнр в россию
20:31 28.07.2022
 

Воробьев поблагодарил ГУВД за помощь по оформлению документов для беженцев

© Фото : Пресс-служба правительства Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области
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КРАСНОГОРСК, 28 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил Главное управление внутренних дел за слаженную работу с Консультационным центром для беженцев из ЛНР, ДНР и Украины в Одинцово, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.
В четверг Воробьёв провел оперативное совещание с руководителями правоохранительных органов региона. Консультационный центр в Одинцово начал свою работу в конце февраля и помогает подготовить документы, а также подать заявления о предоставлении гражданства РФ, временного убежища, выдаче разрешения на временное проживание и вида на жительство.
"Мы все понимаем, какое количество людей оказалось в беде на юго-востоке (Украины – ред.) и Донбассе. Без документов ребенок не может поступить в школу или ВУЗ, получить медпомощь, взрослые - устроиться на работу. Их своевременная выдача позволит уже 1 сентября ребятам пойти учиться. Я хочу поблагодарить ГУВД в части партнёрства по оформлению документов. Мы видим, какая большая нагрузка на Консультационный центр и хотим обратить внимание на слаженную работу", - приводятся слова Воробьева.
Воробьев рассказал о нагрузке на консультационный центр для беженцев в Одинцово - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
Вчера, 12:43Новости Подмосковья
Воробьев рассказал о консультационном центре для беженцев в Одинцово
 
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