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Воробьев поблагодарил ГУВД за помощь по оформлению документов для беженцев
Воробьев поблагодарил ГУВД за помощь по оформлению документов для беженцев - РИА Новости, 28.07.2022
Воробьев поблагодарил ГУВД за помощь по оформлению документов для беженцев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил Главное управление внутренних дел за слаженную работу с Консультационным центром для беженцев из ЛНР, РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T20:31
2022-07-28T20:31
2022-07-28T20:31
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КРАСНОГОРСК, 28 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил Главное управление внутренних дел за слаженную работу с Консультационным центром для беженцев из ЛНР, ДНР и Украины в Одинцово, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.В четверг Воробьёв провел оперативное совещание с руководителями правоохранительных органов региона. Консультационный центр в Одинцово начал свою работу в конце февраля и помогает подготовить документы, а также подать заявления о предоставлении гражданства РФ, временного убежища, выдаче разрешения на временное проживание и вида на жительство."Мы все понимаем, какое количество людей оказалось в беде на юго-востоке (Украины – ред.) и Донбассе. Без документов ребенок не может поступить в школу или ВУЗ, получить медпомощь, взрослые - устроиться на работу. Их своевременная выдача позволит уже 1 сентября ребятам пойти учиться. Я хочу поблагодарить ГУВД в части партнёрства по оформлению документов. Мы видим, какая большая нагрузка на Консультационный центр и хотим обратить внимание на слаженную работу", - приводятся слова Воробьева.
https://ria.ru/20220728/tsentr-1805539166.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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