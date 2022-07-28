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Воробьев поблагодарил ГУВД за помощь по оформлению документов для беженцев

Воробьев поблагодарил ГУВД за помощь по оформлению документов для беженцев - РИА Новости, 28.07.2022

Воробьев поблагодарил ГУВД за помощь по оформлению документов для беженцев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил Главное управление внутренних дел за слаженную работу с Консультационным центром для беженцев из ЛНР, РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T20:31

2022-07-28T20:31

2022-07-28T20:31

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КРАСНОГОРСК, 28 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил Главное управление внутренних дел за слаженную работу с Консультационным центром для беженцев из ЛНР, ДНР и Украины в Одинцово, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.В четверг Воробьёв провел оперативное совещание с руководителями правоохранительных органов региона. Консультационный центр в Одинцово начал свою работу в конце февраля и помогает подготовить документы, а также подать заявления о предоставлении гражданства РФ, временного убежища, выдаче разрешения на временное проживание и вида на жительство."Мы все понимаем, какое количество людей оказалось в беде на юго-востоке (Украины – ред.) и Донбассе. Без документов ребенок не может поступить в школу или ВУЗ, получить медпомощь, взрослые - устроиться на работу. Их своевременная выдача позволит уже 1 сентября ребятам пойти учиться. Я хочу поблагодарить ГУВД в части партнёрства по оформлению документов. Мы видим, какая большая нагрузка на Консультационный центр и хотим обратить внимание на слаженную работу", - приводятся слова Воробьева.

https://ria.ru/20220728/tsentr-1805539166.html

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Алёна Пава

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