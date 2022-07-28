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Домашние животные для детей: какого питомца лучше завести ребенку
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Домашние животные для детей: какого питомца выбрать ребенку
Домашние животные для детей: какого питомца лучше завести ребенку
Домашние животные для детей: какого питомца выбрать ребенку
Домашнее животное — это не только радость и первая ответственность для ребенка, но и дополнительные хлопоты для родителей. О том, какого питомца лучше всего... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T14:09
2022-07-28T14:33
общество
домашние животные
домашний питомец
животные
дети
семья
социальный навигатор
детские вопросы
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Домашнее животное — это не только радость и первая ответственность для ребенка, но и дополнительные хлопоты для родителей. О том, какого питомца лучше всего выбрать для детей дошкольного возраста и старше 7 лет, как научить ребенка ухаживать за домашним любимцем и кого можно заводить в квартире — в материале РИА Новости.Домашние животные для детейПриобретение домашнего питомца для ребенка — это возможность не только разнообразить досуг, но и научить детей важным чертам характера — ответственности, состраданию, заботе об окружающих, внимательности и многому другому. Но сколько бы плюсов в этом не было, существует и другая сторона медали, когда ребенок перестает ухаживать за животным, и вся ответственность ложится на плечи родителей. При выборе того или иного питомца следует взвесить все “за” и “против”.Плюсы и минусыПеред тем, как определиться с необходимостью "пополнения" в семье, стоит ознакомиться с положительными и отрицательными сторонами такого решения.Плюсы:Минусы:Критерии выбора питомцаПри выборе домашнего любимца необходимо опираться на несколько критериев и самый важный из них — возраст ребенка. В зависимости от того, сколько ему лет, важно подобрать такого питомца, который будет ему интересен.По возрастуКогда подбирают животное под возраст ребенка, стоит обратить внимание на разделение по следующим группам:Для 3 летДети в этот период еще не способны самостоятельно ухаживать за животными — они еще сами учатся принимать те или иные решения и домашние любимцы для них часто являются игрушкой. Но, к примеру, рыбок можно завести дома для общего развития ребенка:Для 4-5 летВозраст 4-5 лет — тот момент, когда можно задуматься с ребенком о приобретении более разумного и ручного животного, например, хомяка или кролика. Малыш уже понимает, что нужно делать для того, чтобы питомцу было комфортно. Однако и здесь нужна помощь родителей — объяснять, показывать и учить тонкостям ухода.Для 6-7 летПериод с 6 до 7 лет — возраст, когда ребенок нуждается в постоянной активности. Можно завести питомца, с которым будет интересно поиграть:Для 10-12 летШкольный возраст — период, когда ребенок лучше уже лучше знаком с такими понятиями как ответственность, пунктуальность и усидчивость. Эти жизненные навыки помогут ему и в уходе за любимым животным. Можно выбрать любого питомца, который бы интересовал ребенка и нравился другим домочадцам. В 10-12 лет дети способны полностью взять на себя дела по уходу, кроме финансовых затрат и походов к ветеринару.Другие факторыПри выборе домашнего животного необходимо также учитывать темперамент ребенка, чтобы не допустить потери интереса к питомцу в будущем: “Важно знать привычки ребенка — если он любит физические упражнения, прогулки, то лучше собаку. Если домосед, то кошку”, — рассказал Сергей Шнеер.АллергияКонтакт с животными может стать причиной возникновения аллергии у детей, причем самыми аллергенными являются кошки. Это связано с протеинами, содержащимися в их слюне, эпителии, шерсти и моче. Если в доме нет животных, а наличие реакции на них стоит под вопросом, то лучше всего перед приобретением питомца сначала посетить к заводчиков (встретиться с потенциальным аллергеном) или пойти в гости к тем людям, у которых есть домашние любимцы. Не стоит сразу покупать/брать животное домой, ребенок уже привыкнет к питомцу и ему будет сложно с ним расстаться.Размер помещенияДля любого животного важно выделить определенное место в доме. Например, для хомяка достаточного свободного уголка на столе, где можно поставить клетку, для рыбок — аквариума и т.д. Но в случае с кошками и собаками потребуется гораздо больше места. Даже если животное небольшого размера, ему необходимо свободно передвигаться по помещению, иначе оно может затосковать.Для кошек достаточно и студии или однокомнатной квартиры, для собак виды и размеры жилья могут варьироваться. Одни породы могут жить в квартирах, другим же лучше всего во дворе или в большом частном доме.Финансовое положениеКак правило, любая семья может себе позволить обычного питомца без родословной, чего не скажешь о животных, которых разводят заводчики — как правило, они обладают титулами и могут похвастаться крепким здоровьем и ухоженным видом. Во втором случае питомец обойдется дорого, при этом породистые животные нуждаются в дорогих кормах и особых условиях содержания.Особенности выбранного животногоЛюбое животное имеет свои особенности в содержании, характере и воспитании. Например, кошки крайне чистоплотны и любят вылизывать свою шерсть, потому практически не имеют запаха, в то время как у собак повышена выработка кожного сала, которая дает специфический запах “псины”, из-за чего не все любят их содержать в маленькой квартире.Также есть особенности и у других питомцев — например, не всех рыбок можно держать в одном аквариуме, а кролики способны размножаться уже в трехмесячном возрасте, если поселить в одной клетке мальчика и девочку, у хомячков непродолжительная жизнь — не более трех лет, а шиншиллы живут до 20 лет (чаще дольше собак) и совсем не имеют запаха (из-за отсутствия сальных желез).Перед приобретением питомца необходимо изучить как можно больше информации о животном — почитать в интернете, спросить у продавца/заводчика и почитать специальную литературу.Какого питомца лучше завести ребенкуКаждое животное обладает своими уникальными чертами, которые присущи его виду. Выбирая питомца, важно ориентироваться на желания ребенка, свое собственное мнение и возможности.Чем младше ребенок, тем менее у него сформирована способность осознавать ответственность и реализовывать ее длительное время. По словам экспертов, ситуация, когда через какое-то время интерес к животному у ребенка ослабевает, — нормальна. Она обусловлена особенностями формирования детской психики. Поэтому по сути, выбирая животное, взрослые рассчитывают на собственные возможности ухода за ним.СобакиТак сложилось, что собака — это лучший друг человека. На это есть несколько причин:Собака может стать лучшим другом ребенку, однако пес любой породы нуждается в уходе и регулярных прогулках, если живет в помещении.Кроме того, при выборе питомца необходимо ознакомиться с особенностями породы. Например, хаски (беговая порода) не рекомендуется держать в квартирах, так как им необходимо больше пространства и длительные прогулки (3-5 часов в сутки).Для детей наиболее подходящие породы собак — лабрадор, овчарка, корги, мопс, кокер-спаниель, йоркширский терьер и др.КошкиТакие питомцы хорошо себя чувствуют в помещении без уличных прогулок, потому могут содержаться как в квартире, так и в частном доме. Они также нуждаются в играх как собаки, но вполне могут развлечь себя сами без участия хозяина. Кошки более своенравны, поэтому важно подобрать наиболее ласкового и игривого котенка для ребенка, чтобы избежать травм.Вдобавок кошки — аллергичные существа. Если остались сомнения по поводу реакции у ребенка, то лучше завести питомца с менее выраженной выработкой “аллергенного” белка, например, бурманскую кошку, сфинкса или бенгальскую.Лучшими породами кошек для детей считаются — абиссинская, русская голубая, бурманская, ориентал, экзот и др.Попугаи и канарейкиПтицы — энергичные и звонкие существа, которые нравятся детям. Большинство видов можно научить разговаривать, садиться на плечо и клевать с ладони, тем самым дружба ребенка и птицы становится еще более тесной.“Дети чаще всего хотят сразу ручного попугая, который будет идти в первые дни с ними на контакт. По этой причине мы рекомендуем брать птичку у заводчиков, а не в магазине”, — добавила Инна Иванова, заводчик и сооснователь питомника попугаев "Аратинга", г. Белебей. Как правило, для содержания крылатых не нужно много места — достаточно просторной клетки, оснащенной кормушкой, поильником, игрушками и ванночкой для купания.РыбкиРыбки подходят для детей любого возраста, начиная с малых лет. До обитателей аквариума сложно добраться маленькому ребенку и остается только наблюдать за ними. Такое созерцание благотворно влияет на психоэмоциональное состояние взрослей и детей и даже рекомендовано при лечении депрессий и неврозов. Самыми простыми в уходе считаются такие виды рыб, как гуппи, скалярии, неоны, кардиналы и меченосцы.Хомяки и крысыВ фаворитах среди домашних питомцев у детей часто числятся хомяки и крысы. Грызунов можно взять в руки и даже приучить сидеть на плече. К тому же, за ними интересно наблюдать — как тщательно они пережевывают пищу, прячутся в укрытиях и играют с игрушками в клетке. Такие питомцы требует совсем мало места и неприхотливы — их не обязательно выпускать.Но безобидные на первый взгляд хомячки самих мелких пород способны укусить своего хозяина. По этой причине лучше выбирать более крупные и дружелюбные виды, например, сирийского хомяка.Что касается крысы — это очень умное животное, с которым ребенок может подружиться, так же, как и с собакой. Такой питомец любит разные игры и способен выучить трюки.ШиншиллаШиншиллы стоят дороже остальных грызунов, однако они наиболее привлекательны, легко поддаются дрессировке, хорошо идут на контакт, являются долгожителями и не имеют запаха. Но такой питомец по большей части спит днем и его не рекомендуется беспокоить в часы отдыха.Морские свинкиНаравне с хомяками часто заводят и морских свинок — они неагрессивные (не кусаются) и не любят одиночества, обожают общение и могут стать хорошим другом для ребенка. Важно, чтобы клетка с питомцем стояла в той комнате, где живут люди, чтобы животное слышало звуки и видело хозяев.Самыми привлекательным породами являются американский тедди, розеточная, шелти, крестед, коронет и тексель (кудрявая).КроликЕще один милый грызун, который может понравится ребенку, — кролик. Этот миниатюрный ушастый зверек может потребовать столько же внимания от хозяина, сколько и собака. С этим питомцем можно играть и приучить его к рукам, однако его не стоит заводить для детей младше 7 лет, так как такие животные сильно ранимы, по сравнению с другими, и при грубом отношении могут стать агрессивными.К наиболее популярным породам кроликов для детей относят: шиншилла (окрас как у одноименного животного), Арлекин, голландский, миниатюрный вислоухий и гималайский.Как приучить ребенка ухаживать за домашним животнымЧтобы ребенок с удовольствием ухаживал за животными, необходимо придерживаться некоторых рекомендаций:По ее словам, не стоит требовать от ребенка больше, чем он способен дать животному. Если ему трудно помнить обязанности, лучше напоминать заранее: “Нужно накормить нашего котенка, ты сможешь сделать это прямо сейчас?” Такие рекомендации работают для детей в возрасте с 5-7 лет. Если ребенок младше, то лучше ограничиться совместными играми и кормлением животного, когда малышу этого захочется.
https://radiosputnik.ria.ru/20210324/zhivotnoe-1602641017.html
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общество, домашние животные, домашний питомец, животные, дети, семья, социальный навигатор, детские вопросы
14:09 28.07.2022 (обновлено: 14:33 28.07.2022)
 

Домашние животные для детей: какого питомца выбрать ребенку

© Фото : Unsplash/Alexandr PopadinДомашние животные для детей
Домашние животные для детей - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Фото : Unsplash/Alexandr Popadin
Домашние животные для детей
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Оглавление
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Домашнее животное — это не только радость и первая ответственность для ребенка, но и дополнительные хлопоты для родителей. О том, какого питомца лучше всего выбрать для детей дошкольного возраста и старше 7 лет, как научить ребенка ухаживать за домашним любимцем и кого можно заводить в квартире — в материале РИА Новости.

Домашние животные для детей

Приобретение домашнего питомца для ребенка — это возможность не только разнообразить досуг, но и научить детей важным чертам характера — ответственности, состраданию, заботе об окружающих, внимательности и многому другому. Но сколько бы плюсов в этом не было, существует и другая сторона медали, когда ребенок перестает ухаживать за животным, и вся ответственность ложится на плечи родителей. При выборе того или иного питомца следует взвесить все “за” и “против”.

Плюсы и минусы

Перед тем, как определиться с необходимостью "пополнения" в семье, стоит ознакомиться с положительными и отрицательными сторонами такого решения.
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24 марта 2021, 14:27Сказано в эфире
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Плюсы:
  • Животные помогают ребенку развиваться — например, если есть проблемы с речью, то может помочь говорящий попугай.
  • При правильном подходе со стороны родителей у ребенка развивается самостоятельность, желание ухаживать за более слабыми, их защищать и любить, быть более внимательным и сосредоточенным.
  • Обретение друга (особенно важно для интровертов).
  • Дополнительный досуг.
Минусы:
  • Риск получения травм — например, укус собаки или царапина кота.
  • Риск возникновения аллергии.
  • Риск заражения гельминтозом.
  • Риск потери интереса к животному.
  • Огорчение из-за потери друга — большинство животных живут намного меньше людей и рано или поздно ребенку придется столкнуться с утратой.
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Критерии выбора питомца

При выборе домашнего любимца необходимо опираться на несколько критериев и самый важный из них — возраст ребенка. В зависимости от того, сколько ему лет, важно подобрать такого питомца, который будет ему интересен.

По возрасту

Когда подбирают животное под возраст ребенка, стоит обратить внимание на разделение по следующим группам:
  • для трех лет,
  • для 4-5 лет,
  • для 6-7 лет,
  • для 10-12 лет и старше.
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Для 3 лет
Дети в этот период еще не способны самостоятельно ухаживать за животными — они еще сами учатся принимать те или иные решения и домашние любимцы для них часто являются игрушкой. Но, к примеру, рыбок можно завести дома для общего развития ребенка:
“Думаю, что для маленького ребенка лучше всего подойдут аквариумные рыбки. Во-первых — это безопасно, рыбки в защищенном аквариуме. Во-вторых — это красиво. В-третьих — можно начать приучать ребенка к уходу за аквариумом вместе с кем-то из взрослых, кормлению рыбок. Это поможет научить малыша определять время по часам, планировать день вместе с родителями. И получается двойная польза — утром вместе с родителем покормил рыбок, потом за завтраком родители и ребенок обсуждают план дня и вечером совместно после садика идут кормить рыбок. Так сказать, маленький шаг в передаче ответственности ребенку. Единственный совет — не заводите улиток вместе с рыбками. Они крайне быстро размножаются, и рыба погибает”, — прокомментировал Сергей Шнеер, опытный заводчик различных животных.
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Для 4-5 лет
Возраст 4-5 лет — тот момент, когда можно задуматься с ребенком о приобретении более разумного и ручного животного, например, хомяка или кролика. Малыш уже понимает, что нужно делать для того, чтобы питомцу было комфортно. Однако и здесь нужна помощь родителей — объяснять, показывать и учить тонкостям ухода.
Для 6-7 лет
Период с 6 до 7 лет — возраст, когда ребенок нуждается в постоянной активности. Можно завести питомца, с которым будет интересно поиграть:
“В этом возрасте ребенку можно доверить кошку или собаку, легко поддающуюся дрессировке (например, ретривер). Однако несмотря на то, что ребёнок уже достаточно осознанно подходит к заботе о животном, родителям всё равно необходимо помогать малышу в воспитании и уходе за питомцем”, — добавил Рушель Блаво, главный врач медицинского центра Versailles.
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Для 10-12 лет
Школьный возраст — период, когда ребенок лучше уже лучше знаком с такими понятиями как ответственность, пунктуальность и усидчивость. Эти жизненные навыки помогут ему и в уходе за любимым животным. Можно выбрать любого питомца, который бы интересовал ребенка и нравился другим домочадцам. В 10-12 лет дети способны полностью взять на себя дела по уходу, кроме финансовых затрат и походов к ветеринару.

Другие факторы

При выборе домашнего животного необходимо также учитывать темперамент ребенка, чтобы не допустить потери интереса к питомцу в будущем: “Важно знать привычки ребенка — если он любит физические упражнения, прогулки, то лучше собаку. Если домосед, то кошку”, — рассказал Сергей Шнеер.
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На этот счет высказался и Рушель Блаво: “Если ребенок интроверт, то ему в домашние друзья можно выбрать рыбок, грызунов, рептилий — они не требуют сложного ухода. Однако если вы хотите, чтобы ребёнок больше активничал и переживаете за его социализацию, то лучший выбор — это всё-таки коты или собаки”.
Аллергия
Контакт с животными может стать причиной возникновения аллергии у детей, причем самыми аллергенными являются кошки. Это связано с протеинами, содержащимися в их слюне, эпителии, шерсти и моче. Если в доме нет животных, а наличие реакции на них стоит под вопросом, то лучше всего перед приобретением питомца сначала посетить к заводчиков (встретиться с потенциальным аллергеном) или пойти в гости к тем людям, у которых есть домашние любимцы. Не стоит сразу покупать/брать животное домой, ребенок уже привыкнет к питомцу и ему будет сложно с ним расстаться.
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Размер помещения
Для любого животного важно выделить определенное место в доме. Например, для хомяка достаточного свободного уголка на столе, где можно поставить клетку, для рыбок — аквариума и т.д. Но в случае с кошками и собаками потребуется гораздо больше места. Даже если животное небольшого размера, ему необходимо свободно передвигаться по помещению, иначе оно может затосковать.
Для кошек достаточно и студии или однокомнатной квартиры, для собак виды и размеры жилья могут варьироваться. Одни породы могут жить в квартирах, другим же лучше всего во дворе или в большом частном доме.
Финансовое положение
© Depositphotos / belchonockКошка ест сухой корм
Кошка ест сухой корм - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Depositphotos / belchonock
Кошка ест сухой корм
Как правило, любая семья может себе позволить обычного питомца без родословной, чего не скажешь о животных, которых разводят заводчики — как правило, они обладают титулами и могут похвастаться крепким здоровьем и ухоженным видом. Во втором случае питомец обойдется дорого, при этом породистые животные нуждаются в дорогих кормах и особых условиях содержания.
“Сейчас чтобы иметь домашнего друга не обязательно платить большие деньги за элитные породы собак и кошек. Очень много объявлений, где люди отдают животных в добрые руки. Я сам так заводил кота Барсика и кошку Лиону”, — добавил Сергей Шнеер.
Особенности выбранного животного
Любое животное имеет свои особенности в содержании, характере и воспитании. Например, кошки крайне чистоплотны и любят вылизывать свою шерсть, потому практически не имеют запаха, в то время как у собак повышена выработка кожного сала, которая дает специфический запах “псины”, из-за чего не все любят их содержать в маленькой квартире.
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Также есть особенности и у других питомцев — например, не всех рыбок можно держать в одном аквариуме, а кролики способны размножаться уже в трехмесячном возрасте, если поселить в одной клетке мальчика и девочку, у хомячков непродолжительная жизнь — не более трех лет, а шиншиллы живут до 20 лет (чаще дольше собак) и совсем не имеют запаха (из-за отсутствия сальных желез).
Перед приобретением питомца необходимо изучить как можно больше информации о животном — почитать в интернете, спросить у продавца/заводчика и почитать специальную литературу.

Какого питомца лучше завести ребенку

Каждое животное обладает своими уникальными чертами, которые присущи его виду. Выбирая питомца, важно ориентироваться на желания ребенка, свое собственное мнение и возможности.
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“Прежде чем выбирать животное, важно определиться с несколькими важными моментами. Помните, что принимая в семью питомца, вы хотите научить ребенка эмпатии и заботе о других, ответственности за кого-то. А обучение не бывает без ошибок и неудач. Выбирая зверька для ребенка любого возраста, все равно ответственность за животное, его состояние и содержание несете вы. Животное в доме будет служить генератором позитивных эмоций, а не причиной упреков и скандалов. Даже если ребенку надоест ухаживать за ним”, — рассказала Ирина Шувалова, педагог-психолог.
Чем младше ребенок, тем менее у него сформирована способность осознавать ответственность и реализовывать ее длительное время. По словам экспертов, ситуация, когда через какое-то время интерес к животному у ребенка ослабевает, — нормальна. Она обусловлена особенностями формирования детской психики. Поэтому по сути, выбирая животное, взрослые рассчитывают на собственные возможности ухода за ним.

Собаки

© Фото : Unsplash/Robert EklundРебенок гуляет с собакой
Ребенок гуляет с собакой - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Фото : Unsplash/Robert Eklund
Ребенок гуляет с собакой
Так сложилось, что собака — это лучший друг человека. На это есть несколько причин:
  • долгосрочная память, которая позволяет запомнить “своего” человека;
  • преданность;
  • способность защищать;
  • развитый ум, понимание речи и интонации человека (может зависеть от породы).
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Собака может стать лучшим другом ребенку, однако пес любой породы нуждается в уходе и регулярных прогулках, если живет в помещении.
Кроме того, при выборе питомца необходимо ознакомиться с особенностями породы. Например, хаски (беговая порода) не рекомендуется держать в квартирах, так как им необходимо больше пространства и длительные прогулки (3-5 часов в сутки).
Для детей наиболее подходящие породы собак — лабрадор, овчарка, корги, мопс, кокер-спаниель, йоркширский терьер и др.

Кошки

© Фото : Unsplash/Manja VitolicКошка спит в постели с ребенком
Кошка спит в постели с ребенком - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Фото : Unsplash/Manja Vitolic
Кошка спит в постели с ребенком
Такие питомцы хорошо себя чувствуют в помещении без уличных прогулок, потому могут содержаться как в квартире, так и в частном доме. Они также нуждаются в играх как собаки, но вполне могут развлечь себя сами без участия хозяина. Кошки более своенравны, поэтому важно подобрать наиболее ласкового и игривого котенка для ребенка, чтобы избежать травм.
Вдобавок кошки — аллергичные существа. Если остались сомнения по поводу реакции у ребенка, то лучше завести питомца с менее выраженной выработкой “аллергенного” белка, например, бурманскую кошку, сфинкса или бенгальскую.
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Попугаи и канарейки

Птицы — энергичные и звонкие существа, которые нравятся детям. Большинство видов можно научить разговаривать, садиться на плечо и клевать с ладони, тем самым дружба ребенка и птицы становится еще более тесной.
© Pixabay / kaartonВолнистый попугай в клетке
Волнистый попугай в клетке - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Pixabay / kaarton
Волнистый попугай в клетке
“Дети чаще всего хотят сразу ручного попугая, который будет идти в первые дни с ними на контакт. По этой причине мы рекомендуем брать птичку у заводчиков, а не в магазине”, — добавила Инна Иванова, заводчик и сооснователь питомника попугаев "Аратинга", г. Белебей. Как правило, для содержания крылатых не нужно много места — достаточно просторной клетки, оснащенной кормушкой, поильником, игрушками и ванночкой для купания.
“По нашему опыту, ребенку в 6-7 лет можно завести волнистого попугая или корелл. Детям постарше — попугаев неразлучников, эклектусов, аратинг или каики. Для уже более старших детей можно рассмотреть какаду, так как они очень ласковые, добрые и любвеобильные”, — рассказал Евгений Иванов, заводчик и сооснователь питомника попугаев "Аратинга", г. Белебей. По словам экспертов, выгул птиц и их контакт с ребёнком должен быть под присмотром взрослых.
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Рыбки-губаны оказались "разумными" существами, выяснили ученые

Рыбки

Рыбки подходят для детей любого возраста, начиная с малых лет. До обитателей аквариума сложно добраться маленькому ребенку и остается только наблюдать за ними. Такое созерцание благотворно влияет на психоэмоциональное состояние взрослей и детей и даже рекомендовано при лечении депрессий и неврозов. Самыми простыми в уходе считаются такие виды рыб, как гуппи, скалярии, неоны, кардиналы и меченосцы.

Хомяки и крысы

© Pixabay / CparksХомяк
Хомяк - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Pixabay / Cparks
Хомяк
В фаворитах среди домашних питомцев у детей часто числятся хомяки и крысы. Грызунов можно взять в руки и даже приучить сидеть на плече. К тому же, за ними интересно наблюдать — как тщательно они пережевывают пищу, прячутся в укрытиях и играют с игрушками в клетке. Такие питомцы требует совсем мало места и неприхотливы — их не обязательно выпускать.
Но безобидные на первый взгляд хомячки самих мелких пород способны укусить своего хозяина. По этой причине лучше выбирать более крупные и дружелюбные виды, например, сирийского хомяка.
Что касается крысы — это очень умное животное, с которым ребенок может подружиться, так же, как и с собакой. Такой питомец любит разные игры и способен выучить трюки.
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Шиншилла

Шиншиллы стоят дороже остальных грызунов, однако они наиболее привлекательны, легко поддаются дрессировке, хорошо идут на контакт, являются долгожителями и не имеют запаха. Но такой питомец по большей части спит днем и его не рекомендуется беспокоить в часы отдыха.

Морские свинки

Наравне с хомяками часто заводят и морских свинок — они неагрессивные (не кусаются) и не любят одиночества, обожают общение и могут стать хорошим другом для ребенка. Важно, чтобы клетка с питомцем стояла в той комнате, где живут люди, чтобы животное слышало звуки и видело хозяев.
© Pixabay / livianovakova10Морская свинка сидит на коленях у девочки
Морская свинка сидит на коленях у девочки - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Pixabay / livianovakova10
Морская свинка сидит на коленях у девочки
Самыми привлекательным породами являются американский тедди, розеточная, шелти, крестед, коронет и тексель (кудрявая).

Кролик

Еще один милый грызун, который может понравится ребенку, — кролик. Этот миниатюрный ушастый зверек может потребовать столько же внимания от хозяина, сколько и собака. С этим питомцем можно играть и приучить его к рукам, однако его не стоит заводить для детей младше 7 лет, так как такие животные сильно ранимы, по сравнению с другими, и при грубом отношении могут стать агрессивными.
К наиболее популярным породам кроликов для детей относят: шиншилла (окрас как у одноименного животного), Арлекин, голландский, миниатюрный вислоухий и гималайский.
© Pixabay / Naito_GraphismeДомашний кролик
Домашний кролик - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Pixabay / Naito_Graphisme
Домашний кролик

Как приучить ребенка ухаживать за домашним животным

Чтобы ребенок с удовольствием ухаживал за животными, необходимо придерживаться некоторых рекомендаций:
  • совместный выбор питомца — участие ребенка вызовет у него чувство ответственности;
  • питомец - не игрушка: важно научить ребенка уважать животное и не нарушать его личное пространство (например, нельзя трогать зверька, пока тот ест или спит);
  • обеспечение безопасности для ребенка и животного — нужно объяснять ребенку, когда не стоит беспокоить питомца и что делать в случае царапины/укуса;
  • подбор обязанностей по возрасту — стоит составить список дел, которые будут в зоне ответственности ребенка;
  • совместное изучение особенностей животного с помощью сказок, фильмов, мультиков, книг и др.
© Pixabay / Irina_kukutsКотенок играет с рыбками в аквариуме
Котенок играет с рыбками в аквариуме - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Pixabay / Irina_kukuts
Котенок играет с рыбками в аквариуме
“Для того чтобы избежать впоследствии у ребенка чувства вины или негатива к животному, обсудите с ним, кого бы ему хотелось, и предложите разделить ответственность за питомца с вами. Здесь важно четкое разделение обязанностей, например: “Давай договоримся, что я отвечаю за содержание котенка, покупаю ему еду, оплачиваю ветеринара. А ты отвечаешь за то, чтобы у него в блюдце всегда была вода, еда и один раз вечером убираешь за котенком лоток”, — добавила Ирина Шувалова.
По ее словам, не стоит требовать от ребенка больше, чем он способен дать животному. Если ему трудно помнить обязанности, лучше напоминать заранее: “Нужно накормить нашего котенка, ты сможешь сделать это прямо сейчас?” Такие рекомендации работают для детей в возрасте с 5-7 лет. Если ребенок младше, то лучше ограничиться совместными играми и кормлением животного, когда малышу этого захочется.
 
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