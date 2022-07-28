https://ria.ru/20220728/parad-1805536093.html

В Петербурге прошла репетиция авиационной части парада в честь Дня ВМФ

В Петербурге прошла репетиция авиационной части парада в честь Дня ВМФ - РИА Новости, 28.07.2022

В Петербурге прошла репетиция авиационной части парада в честь Дня ВМФ

Более 40 боевых самолетов и вертолетов приняли участие в генеральной репетиции авиационной части Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге, сообщили в... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T12:33

2022-07-28T12:33

2022-07-28T17:29

безопасность

санкт-петербург

вологодская область

республика карелия

войска воздушно-космической обороны

су-24м

су-25

миг-29к

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Более 40 боевых самолетов и вертолетов приняли участие в генеральной репетиции авиационной части Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге, сообщили в четверг в пресс-службе Западного военного округа."Более 40 боевых самолетов и вертолетов вылетели с оперативных аэродромов Западного военного округа для участия в тренировке пролёта парадного строя авиации в преддверии Главного военно-морского парада", - сообщили в округе.В репетиции были задействованы самолеты Су-24М, Су-25, МиГ-29К, Су-27, а также вертолеты Ми-8, Ка-27М, Ка-28, Ка-29, Ка-31 и другие.Экипажи отработали прохождение по маршруту, соблюдение дистанции, скорости и высоты полета. Парадная группа авиации прошла в едином строю, составом тактических групп по классам над центральной частью Санкт-Петербурга в районе Сенатской площади в порядке прохождения, установленном планом парада.Ранее для участия в Главном военно-морском параде на аэродромы в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Вологодской областях и Республике Карелия прибыли самолеты и вертолеты соединений и воинских частей ВКС, ВМФ, Балтийского, Северного, Черноморского, Тихоокеанского флотов.

https://ria.ru/20220719/parad-1803367206.html

https://ria.ru/20220726/parad-1805033056.html

санкт-петербург

вологодская область

республика карелия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Генеральная репетиция Главного военно-морского парада в Петербурге Генеральная репетиция Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге 2022-07-28T12:33 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, санкт-петербург, вологодская область, республика карелия, войска воздушно-космической обороны, су-24м, су-25, миг-29к