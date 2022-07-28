https://ria.ru/20220728/parad-1805536093.html
В Петербурге прошла репетиция авиационной части парада в честь Дня ВМФ
В Петербурге прошла репетиция авиационной части парада в честь Дня ВМФ - РИА Новости, 28.07.2022
В Петербурге прошла репетиция авиационной части парада в честь Дня ВМФ
Более 40 боевых самолетов и вертолетов приняли участие в генеральной репетиции авиационной части Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге, сообщили в... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T12:33
2022-07-28T12:33
2022-07-28T17:29
безопасность
санкт-петербург
вологодская область
республика карелия
войска воздушно-космической обороны
су-24м
су-25
миг-29к
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Более 40 боевых самолетов и вертолетов приняли участие в генеральной репетиции авиационной части Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге, сообщили в четверг в пресс-службе Западного военного округа."Более 40 боевых самолетов и вертолетов вылетели с оперативных аэродромов Западного военного округа для участия в тренировке пролёта парадного строя авиации в преддверии Главного военно-морского парада", - сообщили в округе.В репетиции были задействованы самолеты Су-24М, Су-25, МиГ-29К, Су-27, а также вертолеты Ми-8, Ка-27М, Ка-28, Ка-29, Ка-31 и другие.Экипажи отработали прохождение по маршруту, соблюдение дистанции, скорости и высоты полета. Парадная группа авиации прошла в едином строю, составом тактических групп по классам над центральной частью Санкт-Петербурга в районе Сенатской площади в порядке прохождения, установленном планом парада.Ранее для участия в Главном военно-морском параде на аэродромы в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Вологодской областях и Республике Карелия прибыли самолеты и вертолеты соединений и воинских частей ВКС, ВМФ, Балтийского, Северного, Черноморского, Тихоокеанского флотов.
https://ria.ru/20220719/parad-1803367206.html
https://ria.ru/20220726/parad-1805033056.html
санкт-петербург
вологодская область
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Генеральная репетиция Главного военно-морского парада в Петербурге
Генеральная репетиция Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге
2022-07-28T12:33
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PT0M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, санкт-петербург, вологодская область, республика карелия, войска воздушно-космической обороны, су-24м, су-25, миг-29к
12:33 28.07.2022 (обновлено: 17:29 28.07.2022)
В Петербурге прошла репетиция авиационной части парада в честь Дня ВМФ
В Санкт-Петербурге прошла генеральная репетиция авиационной части парада в честь Дня ВМФ