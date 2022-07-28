https://ria.ru/20220728/pandy-1805483799.html

Пандам из московского зоопарка на день рождения подарят бамбуковый торт

Пандам из московского зоопарка на день рождения подарят бамбуковый торт - РИА Новости, 28.07.2022

Пандам из московского зоопарка на день рождения подарят бамбуковый торт

В Московском зоопарке пройдет празднование дня рождения больших панд, самке Диндин и самцу Жуиим подарят торты из бамбука и новые игрушки, сообщается на портале РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T08:04

2022-07-28T08:04

2022-07-28T08:04

общество

светлана акулова

москва

московский зоопарк

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В Московском зоопарке пройдет празднование дня рождения больших панд, самке Диндин и самцу Жуиим подарят торты из бамбука и новые игрушки, сообщается на портале мэра столицы."В нашей экспозиции представлены две большие панды — самка Диндин и самец Жуи. Их дни рождения идут один за другим. Диндин 30 июля исполняется пять лет, Жуи 31 июля — шесть. Традиционно мы объединяем два праздника в один — день рождения больших панд. Каждый раз киперы тщательно готовятся к радостному событию. В этом году они приготовят для своих питомцев два торта из бамбука, то есть сложат самое вкусное для панд лакомство в форме аппетитного тортика. В полости бамбуковых стволов спрячут ягоды и фрукты. Сами тортики будут обрамлены цветочными композициями. Также именинники получат в подарок новые игрушки (мы не рассказываем о них, потому что это будет сюрприз)", - говорится в сообщении со ссылкой на слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.Отмечается, что большая панда занесена в Международную Красную книгу как уязвимый вид. Жуи и Диндин прибыли в Москву в 2019 году на 15 лет в рамках программы по сохранению, защите и исследованию больших панд."Посетителей ждет праздничная программа. Они увидят яркие, запоминающиеся представления, смогут приобщиться к китайской культуре и узнать больше о символах, которые часто используют в искусстве Поднебесной", - приводятся в сообщении слова Акуловой.

https://ria.ru/20220626/pandy-1798180964.html

https://ria.ru/20220112/pandy-1767574857.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, светлана акулова, москва, московский зоопарк