Пандам из московского зоопарка на день рождения подарят бамбуковый торт
Пандам Диндин и Жуиим из московского зоопарка на день рождения подарят бамбуковый торт
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкБольшая панда, переданная Китаем Московскому зоопарку, в павильоне "Фауна Китая"
Большая панда, переданная Китаем Московскому зоопарку, в павильоне "Фауна Китая". Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В Московском зоопарке пройдет празднование дня рождения больших панд, самке Диндин и самцу Жуиим подарят торты из бамбука и новые игрушки, сообщается на портале мэра столицы.
"В нашей экспозиции представлены две большие панды — самка Диндин и самец Жуи. Их дни рождения идут один за другим. Диндин 30 июля исполняется пять лет, Жуи 31 июля — шесть. Традиционно мы объединяем два праздника в один — день рождения больших панд. Каждый раз киперы тщательно готовятся к радостному событию. В этом году они приготовят для своих питомцев два торта из бамбука, то есть сложат самое вкусное для панд лакомство в форме аппетитного тортика. В полости бамбуковых стволов спрячут ягоды и фрукты. Сами тортики будут обрамлены цветочными композициями. Также именинники получат в подарок новые игрушки (мы не рассказываем о них, потому что это будет сюрприз)", - говорится в сообщении со ссылкой на слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.
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Отмечается, что большая панда занесена в Международную Красную книгу как уязвимый вид. Жуи и Диндин прибыли в Москву в 2019 году на 15 лет в рамках программы по сохранению, защите и исследованию больших панд.
"Посетителей ждет праздничная программа. Они увидят яркие, запоминающиеся представления, смогут приобщиться к китайской культуре и узнать больше о символах, которые часто используют в искусстве Поднебесной", - приводятся в сообщении слова Акуловой.